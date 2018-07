総額100万円分のAmazonギフト券をかけてYouTuberなどが対戦 Amazon、eスポーツイベント「CHAMPIONS OF FIRE JAPAN」開催へ 文● 行正和義 編集●ASCII

「CHAMPIONS OF FIRE JAPAN - Presented by Amazon Appstore - ~アプリで燃やせ、みんなのゲーム魂~」

Amazonは7月20日、モバイルゲームに特化したeスポーツイベント「CHAMPIONS OF FIRE JAPAN - Presented by Amazon Appstore - ~アプリで燃やせ、みんなのゲーム魂~」を発表。8月26日に開催する。

CHAMPIONS OF FIRE JAPAN - Presented by Amazon Appstore - ~アプリで燃やせ、みんなのゲーム魂~(CHAMPIONS OF FIRE JAPAN)は、Amazonの「Fireタブレット」を使用した対戦型のアプリゲームイベント。

第1回は、マックスむらい氏ほか、ゲーム実況を得意とするYouTuber総勢8名が2チームに分かれ、アプリゲームの「ディズニー ツムツムランド」「バンドリ! ガールズバンドパーティ!」「妖怪ウォッチ ぷにぷに」「ファイトリーグ」「#コンパス」をチーム対戦形式で勝敗を競う。この模様はYouTubeやTwitch などでライブ配信、勝者チームには総額100万円分のAmazonギフト券が贈呈され、敗者チームは罰ゲームを実施する動画を後日アーカイブ配信として公開する予定。

会場はSTAR RISE TOWER(東京都港区芝公園4-4-7 東京タワーメディアセンター内)。7月20日よりイベント観戦参加の事前応募受付を開始している。参加は無料で、観戦者にはイベントオリジナル応援グッズがプレゼントされるほか、会場はFire HD 7タブレットやAmazon Echoなどが当たる抽選会も実施。

