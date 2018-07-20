League of Legends International College Cup 2018への日本代表をサポート
ドスパラ、LoL学生日本代表サポート記念キャンペーンを開催
2018年07月20日 17時20分更新
|リーグ・オブ・レジェンドの学生国際大会「League of Legends International College Cup 2018（ICC 2018）」への日本代表のサポート記念キャンペーン
ドスパラは7月20日、リーグ・オブ・レジェンドの学生国際大会「League of Legends International College Cup 2018（ICC 2018）」への日本代表のサポートを記念したキャンペーンを開始した。
期間中に対象店舗にてゲーミングPC「GALLERIA」の対象モデルを購入すると、スキン購入にも使用できる2000円分のWebマネーをプレゼント（手渡し）する。
対象店舗は、ドスパラ札幌店／ドスパラ秋葉原本店／ドスパラ横浜駅前店／ドスパラ名古屋・大須店／ドスパラ大阪・なんば店／GALLERIA Lounge、対象となるPCは「GALLERIA XT」「GALLERIA DT」「GALLERIA GCF1050TGF-E」。キャンペーン期間は7月20日～8月31日（規定数を超え次第終了）。