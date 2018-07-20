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League of Legends International College Cup 2018への日本代表をサポート

ドスパラ、LoL学生日本代表サポート記念キャンペーンを開催

2018年07月20日 17時20分更新

文● 行正和義　編集●ASCII

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リーグ・オブ・レジェンドの学生国際大会「League of Legends International College Cup 2018（ICC 2018）」への日本代表のサポート記念キャンペーン

　ドスパラは7月20日、リーグ・オブ・レジェンドの学生国際大会「League of Legends International College Cup 2018（ICC 2018）」への日本代表のサポートを記念したキャンペーンを開始した。

　期間中に対象店舗にてゲーミングPC「GALLERIA」の対象モデルを購入すると、スキン購入にも使用できる2000円分のWebマネーをプレゼント（手渡し）する。

　対象店舗は、ドスパラ札幌店／ドスパラ秋葉原本店／ドスパラ横浜駅前店／ドスパラ名古屋・大須店／ドスパラ大阪・なんば店／GALLERIA Lounge、対象となるPCは「GALLERIA XT」「GALLERIA DT」「GALLERIA GCF1050TGF-E」。キャンペーン期間は7月20日～8月31日（規定数を超え次第終了）。

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