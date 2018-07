野良連合CrazyPapiyoNさんのR6Sのスゴ技を間近で、G-Tune：Garageで交流会が開催

G-Tune:GarageでHyperXのゲーミングデバイスを使用したプロゲーマーとの対戦&交流会イベントが開催

秋葉原にあるマウスコンピューターのダイレクトショップ「G-Tune:Garage」で、7月14日にHyperXのゲーミングデバイスを使用したプロゲーマーとの対戦&交流会イベントが開催された。ゲストとしてプロゲーミングチーム「野良連合」のCrazyPapiyoNさん、貴族さん(野良連合代表)、e-Sports Casterの馬人さん、コスプレイヤーの古宮 彗。さんが登場した。

e-Sports Casterで匠Festivalの代表でもある馬人さんがMCとゲーム実況を担当 コスプレイヤーの古宮 彗。さんは「レインボーシックスシージの中ではエラが好きです。今日もエラのコスプレにしようかなと思ったんですが、さすがに暑いですし、間に合いませんでした」とコメント

プロ対参加者の戦い! ってあれ?

参加者もプロゲーマー!?

交流会で使用されたタイトルは、ユービーアイソフトの「レインボーシックスシージ」。まずはCrazyPapiyoNさんがカジュアルマッチで凄腕を披露……という段取りだったが、参加者から「ハンドガンしばりで!」という意見が飛び出し、急遽しばりプレーを披露。CrazyPapiyoNさんも苦労していたが、完璧にマップを把握した、さすがはプロゲーマーという立ち回りを披露していた。

続いて、CrazyPapiyoNさんとイベント参加者が1on1で対決。3本先取でもし勝利出来たら、HyperXのゲーミングヘッドセットをプレゼントという企画だったが、進行中に衝撃の事実が発覚。なんと、参加者のうち何名かは同タイトルのプロリーグに参戦しているクランのメンバーや、馬人さんが代表を務める匠Festivalのメンバーが参加していたのだ。

予想とは別のところで大盛り上がりをみせた1on1だったが、2部構成の前半ではCrazyPapiyoNさんが全勝。わずかにみえた相手の姿を見逃さずに撃ち抜くスキルには、プロゲーマーを含む参加者全員が驚いていた。

1on1に続き、CrazyPapiyoNさんと参加者がチームを組んでカジュアルマッチをプレー。その場でプロゲーマーと一緒にゲームできる機会はこういったイベントならではなので、正直うらやましかった。

CrazyPapiyoNさんと参加者がチームを組んでカジュアルマッチをプレー

斜めの位置も正確に聞き分けられるHyperXのゲーミングヘッドセット

G-Tune:Garageでも展示・販売中

なお、野良連合のCrazyPapiyoNさん、貴族さんは、普段からHyperXのゲーミングデバイスを使用しているとのこと。CrazyPapiyoNさんは「HyperXのヘッドセットは、音が細かいですよね。前後左右の敵の音がわかるのはもちろんなんですけど、とくに斜めの位置に強い印象ですね」とヘッドセットをアピール。貴族さんは「ヘッドセットもキーボードもHyperXを使っています。使えばキルレも上がると思いますよ」と太鼓判をおした。

HyperXのゲーミングデバイスは、G-Tune:Garageでも展示・販売を実施しているので、気になる人はぜひ足を運んでみてほしい。

©2018 Ubisoft Entertainment. All Rights Reserved. Tom Clancy’s, Rainbow Six, The Soldier Icon, Ubisoft and the Ubisoft logo are trademarks of Ubisoft Entertainment in the U.S. and/or other countries.

