【2018夏アニメ】格ゲーとともにあった90年代の青春『ハイスコアガール』に『ゆらぎ荘の幽奈さん』！

すでに40作品以上を紹介してきたASCII.jpのアニメ特集もゴール間近。今回は格ゲーとともに青春がそこにあった『ハイスコアガール』に、ちょっとHな幽霊ラブコメ『ゆらぎ荘の幽奈さん』など5作品を紹介!

あの頃、僕らの青春はゲームと共にあった――

「ハイスコアガール」

(C)押切蓮介/SQUARE ENIX・ハイスコアガール製作委員会 (C)BANDAI NAMCO Entertainment Inc. (C)CAPCOMCO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED. (C)CAPCOM U.S.A., INC. ALL RIGHTS RESERVED. (C)IREM SOFTWARE ENGINEERING INC. (C)Konami Digital Entertainment (C)SEGA (C)SNK CORPORATION ALL RIGHTS RESERVED.

作品解説

俺より強いGIRLに会いに行く──。

「ポリゴン」って何? 食えんの? そんな2D全盛期だった古き良き格ゲーブーム到来の1991年。

ヤンキーとオタクとリーマンが蔓延る場末のゲーセンに、彼女は凛として座していた──。

主人公ハルオを通して描かれる’90年代アーケードラブコメディー!

スタッフ

原作:押切蓮介(掲載月刊「ビッグガンガン」スクウェア・エニックス刊)

監督:山川吉樹

シリーズ構成:浦畑達彦

キャラクターデザイン:桑波田満(SMDE)

CGディレクター:鈴木勇介(SMDE)

キャラクターモデルディレクター:関戸惠理(SMDE)

美術監督:鈴木朗

色彩設計:木村美保

撮影監督:福世晋吾

編集:坪根健太郎(REAL-T)

音響監督:明田川仁

音楽:下村陽子

音響制作:マジックカプセル

CGIプロデューサー:榊原智康(SMDE)

CGI:SMDE

アニメーション制作統括:松倉友二

アニメーション制作:J.C.STAFF

ゲーム収録:高田馬場ゲームセンターミカド

ゲーム考証・監修:石黒憲一

オープニングテーマ :「New Stranger」(歌:sora tob sakana)

エンディングテーマ :「放課後ディストラクション」(歌:やくしまるえつこ)

キャスト

矢口春雄:天﨑滉平

大野 晶:鈴代紗弓

日高小春:広瀬ゆうき

宮尾光太郎:興津和幸

土井玄太:山下大輝

鬼塚ちひろ:御堂ダリア

矢口なみえ:新井里美

業田萌美:伊藤静

じいや:チョー

大野 真:赤﨑千夏

小学校の担任:杉田智和

遠野先生:植田佳奈

小春の父:武虎

ナレーション:大塚芳忠

番組情報

TOKYO MX:7月13日より毎週金曜24:30~

MBS:7月13日より毎週金曜26:55~

BS11:7月13日より毎週金曜24:30~

※都合により放送曜日、時間、開始日が変更になる可能性がございます。

公式サイトURL http://hi-score-girl.com/

Twitterアカウント @hi_score_girl

