2018年夏アニメ大特集 ― 第10回
【2018夏アニメ】格ゲーとともにあった90年代の青春『ハイスコアガール』に『ゆらぎ荘の幽奈さん』！
2018年07月11日 17時30分更新
すでに40作品以上を紹介してきたASCII.jpのアニメ特集もゴール間近。今回は格ゲーとともに青春がそこにあった『ハイスコアガール』に、ちょっとHな幽霊ラブコメ『ゆらぎ荘の幽奈さん』など5作品を紹介！
2018年夏アニメ特集 第10回 紹介作品
- あの頃、僕らの青春はゲームと共にあった――
「ハイスコアガール」
- 週刊少年ジャンプのギリギリを攻めるちょっとHな温泉×幽霊ラブコメディー！
「ゆらぎ荘の幽奈さん」
- 飛び込め、新世界へ――
「ぐらんぶる」
- 運命(さだめ)も勝てぬ愛がある―。
「ロード オブ ヴァーミリオン 紅蓮の王」
- 彼女の愛は、甘くて痛い。
「ハッピーシュガーライフ」
あの頃、僕らの青春はゲームと共にあった――
「ハイスコアガール」
|(C)押切蓮介/SQUARE ENIX・ハイスコアガール製作委員会 (C)BANDAI NAMCO Entertainment Inc. (C)CAPCOMCO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED. (C)CAPCOM U.S.A., INC. ALL RIGHTS RESERVED. (C)IREM SOFTWARE ENGINEERING INC. (C)Konami Digital Entertainment (C)SEGA (C)SNK CORPORATION ALL RIGHTS RESERVED.
作品解説
俺より強いGIRLに会いに行く──。
「ポリゴン」って何？ 食えんの？ そんな2D全盛期だった古き良き格ゲーブーム到来の1991年。
ヤンキーとオタクとリーマンが蔓延る場末のゲーセンに、彼女は凛として座していた──。
主人公ハルオを通して描かれる’90年代アーケードラブコメディー！
スタッフ
原作：押切蓮介（掲載月刊「ビッグガンガン」スクウェア・エニックス刊）
監督：山川吉樹
シリーズ構成：浦畑達彦
キャラクターデザイン：桑波田満（SMDE)
CGディレクター：鈴木勇介（SMDE）
キャラクターモデルディレクター：関戸惠理（SMDE）
美術監督：鈴木朗
色彩設計：木村美保
撮影監督：福世晋吾
編集：坪根健太郎（REAL-T)
音響監督：明田川仁
音楽：下村陽子
音響制作：マジックカプセル
CGIプロデューサー：榊原智康（SMDE）
CGI：SMDE
アニメーション制作統括：松倉友二
アニメーション制作：J.C.STAFF
ゲーム収録：高田馬場ゲームセンターミカド
ゲーム考証・監修：石黒憲一
オープニングテーマ ：「New Stranger」（歌：sora tob sakana）
エンディングテーマ ：「放課後ディストラクション」（歌：やくしまるえつこ）
キャスト
矢口春雄：天﨑滉平
大野 晶：鈴代紗弓
日高小春：広瀬ゆうき
宮尾光太郎：興津和幸
土井玄太：山下大輝
鬼塚ちひろ：御堂ダリア
矢口なみえ：新井里美
業田萌美：伊藤静
じいや：チョー
大野 真：赤﨑千夏
小学校の担任：杉田智和
遠野先生：植田佳奈
小春の父：武虎
ナレーション：大塚芳忠
番組情報
TOKYO MX：7月13日より毎週金曜24:30～
MBS：7月13日より毎週金曜26:55～
BS11：7月13日より毎週金曜24:30～
※都合により放送曜日、時間、開始日が変更になる可能性がございます。
公式サイトURL
http://hi-score-girl.com/
Twitterアカウント @hi_score_girl
(C)押切蓮介/SQUARE ENIX・ハイスコアガール製作委員会
(C)BANDAI NAMCO Entertainment Inc. (C)CAPCOMCO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.
(C)CAPCOM U.S.A., INC. ALL RIGHTS RESERVED. (C)IREM SOFTWARE ENGINEERING INC.
(C)Konami Digital Entertainment (C)SEGA (C)SNK CORPORATION ALL RIGHTS RESERVED.
この特集の記事
- 【2018夏アニメ】『オーバーロード』3期に『アンゴルモア元寇合戦記』
- 【2018夏アニメ】ハイテンションプリティバイオレンス『邪神ちゃんドロップキック』に『京都寺町三条の...
- 【2018夏アニメ】女子中学生3人のコメディ『あそびあそばせ』にオリジナルロボット作品『プラネット・ウ...
- 【2018夏アニメ】細胞擬人化作品がアニメ化『はたらく細胞』にゾイドやリルリルフェアリルの新シリーズ
- 【2018夏アニメ】沖縄のビーチで少女が跳ねる！『はるかなレシーブ』に『殺戮の天使』
- 【2018夏アニメ】舞台女優を目指す9人の少女が集結『少女☆歌劇 レヴュースタァライト』ほか5作品を紹...
- 【2018夏アニメ】新章突入の『Free!』新作に、極道がアイドルに!?『Back Street Girls －ゴクドルズ－』
- 【2018夏アニメ】山ガール再びの『ヤマノススメ』3期に、『すのはら荘の管理人さん』
- 夏アニメが放送開始！ 最凶死刑囚編のアニメ化『バキ』に、バドミントンにかける青春『はねバド！』
- この特集の一覧へ