2018年夏アニメ大特集 ― 第9回
【2018夏アニメ】『オーバーロード』3期に『アンゴルモア元寇合戦記』
2018年07月10日 17時30分更新
ASCII.jpのアニメ特集第9回は、人気の『オーバーロード』3期に、蒙古軍に立ち向かう鎌倉武士『アンゴルモア元寇合戦記』、深夜アニメで帰ってきた『深夜！天才バカボン』、P.A.WORKSのオリジナル作品『天狼 Sirius the Jaeger』の4作品。
2018年夏アニメ特集 第9回 紹介作品
- 喝采せよ——。
「オーバーロードⅢ」
- 率土の地・対馬 勇者たちが挑む七日間の戦い——
「アンゴルモア元寇合戦記」
- 赤塚不二夫の代表作が、さらに過激になって“深夜”に帰ってくる！
「深夜！天才バカボン」
- 惨劇を招きし吸血鬼 復讐に生きる人狼
「天狼 Sirius the Jaeger」
喝采せよ——。
「オーバーロードⅢ」
|(C)丸山くがね・KADOKAWA刊／オーバーロード3製作委員会
作品解説
時は2138年。一大ブームを巻き起こした仮想現実体感型オンラインゲーム《ユグドラシル》はサービス終了を迎えようとしていた。
プレイヤーであるモモンガは仲間と栄華を誇った本拠地ナザリック地下大墳墓で一人静かにその時を待っていた。
しかし、終了時間を過ぎてもログアウトされない異常事態が発生。
NPCたちが意思を持って動き出し、さらにナザリックの外には見たこともない異世界が広がっていた。
モモンガはかつての仲間を探すため、ギルドネームであったアインズ・ウール・ゴウンを名乗り、異世界にその名を轟かすことを決意。
これまでは余計な争いを避けるため目立たぬよう行動してきたアインズだが、ついにその超越者たる力を見せつけるべく表舞台に姿を現す。
「喝采せよ。我が至高なる力に喝采せよ——。」
|(C)丸山くがね・KADOKAWA刊／オーバーロード3製作委員会
|(C)丸山くがね・KADOKAWA刊／オーバーロード3製作委員会
|(C)丸山くがね・KADOKAWA刊／オーバーロード3製作委員会
|(C)丸山くがね・KADOKAWA刊／オーバーロード3製作委員会
|(C)丸山くがね・KADOKAWA刊／オーバーロード3製作委員会
|(C)丸山くがね・KADOKAWA刊／オーバーロード3製作委員会
|(C)丸山くがね・KADOKAWA刊／オーバーロード3製作委員会
|(C)丸山くがね・KADOKAWA刊／オーバーロード3製作委員会
|(C)丸山くがね・KADOKAWA刊／オーバーロード3製作委員会
スタッフ
原作：丸山くがね(「オーバーロード」／KADOKAWA刊)
キャラクター原案：so-bin
監督：伊藤尚往
シリーズ構成・脚本：菅原雪絵
キャラクターデザイン：田﨑聡、吉松孝博
サブキャラクターデザイン・モンスターデザイン・プロップデザイン：今村大樹、杉浦幸次、出雲重機、鈴木政彦、高橋瑞香、前原桃子、長澤礼子
美術監督：池田繁美、丸山由紀子(アトリエ・ムサ)
美術設定：友野加世子、大久保修一（アトリエ・ムサ）
色彩設計：堀川佳典
3D監督：田中康隆
撮影監督：継岡夢月
編集：塚常真理子
音響監督：郷文裕貴
音響制作：grooove
音楽：片山修志(Team-MAX）
音楽制作：KADOKAWA
アニメーション制作：マッドハウス
製作：オーバーロード3製作委員会
オープニングテーマ：「VORACITY」（歌：MYTH & ROID）
エンディングテーマ：「Silent Solitude」（歌：OxT）
キャスト
アインズ：日野 聡
アルベド：原 由実
シャルティア：上坂すみれ
アウラ：加藤英美里
マーレ：内山夕実
デミウルゴス：加藤将之
コキュートス：三宅健太
ヴィクティム：東山奈央
セバス：千葉 繁
ユリ：五十嵐裕美
ルプスレギナ：小松未可子
ナーベラル：沼倉愛美
シズ：瀬戸麻沙美
ソリュシャン：佐倉綾音
エントマ：真堂 圭
番組情報
AT-X：7月10日より毎週火曜22:00〜（リピート放送：7月12日より毎週木曜14:00〜／7月15日より毎週日曜23:30〜／7月16日より毎週月曜6:00〜）
TOKYO MX：7月10日より毎週火曜24:30〜
MBS：7月10日より毎週火曜26:30〜
テレビ愛知：7月12日より毎週木曜26:35〜
BS11：7月11日より毎週水曜24:00〜
※都合により放送曜日、時間、開始日が変更になる可能性がございます。
公式サイトURL
http://overlord-anime.com/
Twitterアカウント @over_lord_anime
(C)丸山くがね・KADOKAWA刊／オーバーロード3製作委員会
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