iPhoneで隣人のおっさん監視ゲーム「Hello Neighbor」が無料リリースへ

隣人のおっさんの家に侵入して秘密を暴くゲーム「Hello Neighbor(ハローネイバー)」のiPhoneアプリ版が、7月27日に無料でリリースされる。

Hello Neighborは2017年12月9日にPCで発売されたステルスホラーアクションだ。隣人に見つからないようにしながら、彼の家の地下室に隠されている秘密を暴くエキサイティングなゲームだ。

iPhoneアプリは無料でプレイできるが、それは序盤だけで続けて遊びたい場合はアプリ内課金で完全版を購入する必要があるとのこと。興味がある人は遊んでみて欲しい。

You can now pre-order #HelloNeighbor for #iPhone #iPad (it's free, and will download automatically on launch day on July 27) - https://t.co/sY2bCF8UMS pic.twitter.com/MBm4al6uFH