【2018夏アニメ】舞台女優を目指す9人の少女が集結『少女☆歌劇 レヴュースタァライト』ほか5作品を紹介！

前へ 1 2 3 4 5 次へ

ASCII.jpの夏アニメ特集4回目は、舞台女優を目指す9人の少女が集結する『少女☆歌劇 レヴュースタァライト』、MMORPGで幼なじみと再会する『七星のスバル』のほか、『異世界魔王と召喚少女の奴隷魔術』『BANANA FISH』『BanG Dream! ガルパ☆ピコ』と計5作品を紹介!

お持ちなさい あなたの望んだその星を

「少女☆歌劇 レヴュースタァライト」

(C)Project Revue Starlight

作品解説

「舞台少女」――

それは未来の舞台女優を目指す、キラめきに溢れた少女たち。



ある日彼女たちの元に1通のメールが届く。

「お持ちなさい あなたの望んだその星を」

輝く星を掴むべく、オーディションに集まった9人の舞台少女。



光を求める想いが、執着が、運命が――

舞台の上で交錯する。



今、レヴューの幕があがる。

(C)Project Revue Starlight

(C)Project Revue Starlight

(C)Project Revue Starlight

(C)Project Revue Starlight

(C)Project Revue Starlight

(C)Project Revue Starlight

(C)Project Revue Starlight

(C)Project Revue Starlight

(C)Project Revue Starlight

スタッフ

監督:古川知宏

シリーズ構成:樋口達人

キャラクターデザイン:齊田博之

副監督:小出卓史

プロップデザイン:高倉武史・谷 紫織

グラフィックデザイン:濱 祐斗・山口真生

色彩設計:吉村智恵

美術監督:秋山健太郎・福田健二(studio Pablo)

3D監督:秋元 央 (T2studio)

3D舞台照明:カミヤヒサヤス

撮影監督:出水田和人(T2studio)

編集:黒澤雅之

音響監督:山田 陽

音楽:藤澤慶昌・加藤達也

戯曲脚本・劇中歌作詞:中村彼方

アニメーション制作:キネマシトラス

オープニングテーマ :「星のダイアローグ」(歌:スタァライト九九組(愛城華恋(CV:小山百代)、神楽ひかり(CV:三森すずこ)、天堂真矢(CV:富田麻帆)、星見純那(CV:佐藤日向)、露崎まひる(CV:岩田陽葵)、大場なな(CV:小泉萌香)、西條クロディーヌ(CV:相羽あいな)、石動双葉(CV:生田輝)、花柳香子(CV:伊藤彩沙))

エンディングテーマ :「Fly Me to the Star」

キャスト

愛城華恋:小山百代

神楽ひかり:三森すずこ

天堂真矢:富田麻帆

星見純那:佐藤日向

露崎まひる:岩田陽葵

大場なな:小泉萌香

西條クロディーヌ:相羽あいな

石動双葉:生田 輝

花柳香子:伊藤彩沙

番組情報

TBS:7月12日より毎週木曜25:28~

CBC:7月12日より毎週木曜26:35~

BS-TBS:7月14日より毎週土曜25:00~

MBS:7月14日より毎週土曜27:08~

RKB:7月18日より毎週水曜26:30~

※都合により放送曜日、時間、開始日が変更になる可能性がございます。

公式サイトURL http://revuestarlight.com/

Twitterアカウント @revuestarlight

(C)Project Revue Starlight

前へ 1 2 3 4 5 次へ

ツイートする

この特集の記事

この記事の編集者は以下の記事をオススメしています