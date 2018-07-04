Surface（2017）やSurface Pro 4にも対応
HDMIもUSBも有線LANも追加できるSurface用ドッキングステーション
2018年07月04日 17時30分更新
|「Surface用ドッキングステーション（映像出力・HDMI出力・USBハブ3ポート・有線LAN・USB3.1 Gen1・USB充電）」
サンワサプライは7月4日、HDMI出力やUSB×3ポート、有線LANを追加できるSurface用ドッキングステーションを発売した。
「Surface用ドッキングステーション（映像出力・HDMI出力・USBハブ3ポート・有線LAN・USB3.1 Gen1・USB充電）」は、Surface Pro（2017）、Surface Pro 4、Surface Pro 3、Surface 3で利用できるドッキングステーション。Surface本体とはUSBおよびMini Displayportで接続する。
3ポートのUSB 3.1端子を装備し、合計出力は3000mA。セルフパワーとバスパワーに対応し、ACアダプターも付属するため接続機器が増えた際の給電容量不足に対応できる。
本体はSurfaceのキックスタンドに挟み込むようにセットする。価格は7980円。