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Surface（2017）やSurface Pro 4にも対応

HDMIもUSBも有線LANも追加できるSurface用ドッキングステーション

2018年07月04日 17時30分更新

文● 行正和義　編集●ASCII

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「Surface用ドッキングステーション（映像出力・HDMI出力・USBハブ3ポート・有線LAN・USB3.1 Gen1・USB充電）」

　サンワサプライは7月4日、HDMI出力やUSB×3ポート、有線LANを追加できるSurface用ドッキングステーションを発売した。

　「Surface用ドッキングステーション（映像出力・HDMI出力・USBハブ3ポート・有線LAN・USB3.1 Gen1・USB充電）」は、Surface Pro（2017）、Surface Pro 4、Surface Pro 3、Surface 3で利用できるドッキングステーション。Surface本体とはUSBおよびMini Displayportで接続する。

　3ポートのUSB 3.1端子を装備し、合計出力は3000mA。セルフパワーとバスパワーに対応し、ACアダプターも付属するため接続機器が増えた際の給電容量不足に対応できる。

　本体はSurfaceのキックスタンドに挟み込むようにセットする。価格は7980円。

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