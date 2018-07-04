プライベートジェットで行く世界文化遺産など　Amazonプライムデー限定JTB特別プラン

JTBは7月3日、Amazonプライムデーに旅行商品を提供すると発表した。Amazonプライムデーは7月16日12時から7月17日23時59分まで開催する。

ロマンチックなプライベートジェット利用商品から、家族みんなで楽しめるオリジナル宿泊プランまで、JTBならではの魅力が詰まった商品を取り揃えたとのこと。

提供するJTB特別プランは、JTBのAmazonプライムデー特設サイトから、Amazonアカウントを使って買い物ができる決済サービス「Amazon Pay」を利用することで購入できるという。

Amazonプライムデー限定JTB特別プランは以下のとおり。

目玉商品！！夢の休日 プライベートジェットで行く世界文化遺産登録地 五島列島3日間

設定日：11月28日

旅行代金：おとな2名合計1000万円（2名1室利用）

限定数：1組

エースJTB貸切運行 寝台特急「カシオペア」で行く日本海の絶景五能線「リゾートしらかみ」に乗車 津軽半島満喫3日間

＜カシオペアオリジナルグッズ付＞

出発日：8月25日

旅行代金：「カシオペアツイン」おとな1人あたり9万5800円（2名1室利用）

「カシオペアスイート」おとな1人あたり23万6000円（2名1室利用）

限定数：各客室1組 合計2組

成田⇒ダーウィン間 往路チャーター直行便利用 オーストラリア ダーウィン5日間（機内2泊）

出発日：8月11日

旅行代金：おとな1人あたり19万9000円（2名1室利用）

限定数：5組

ベトナム航空チャーター直行便で行く！楽園リゾート フーコック島5日間 成田発らくらくシート利用（機内1泊）

出発日：8月11日

旅行代金：おとな1人あたり26万4800円（2名1室利用）

限定数：3組

日本航空チャーター直行便利用（成田／名古屋／関空⇔アリススプリング間）

エアーズロック5日間（機内1泊）

出発日：「成田発」10月21日

「名古屋発」10月24日

「関空発」10月27日

旅行代金：おとな1人あたり27万4000円～28万4000円（2名1室利用）

限定数：各地発5組 合計15組

1日1組限定！レゴランド・ジャパン・ホテルのスイートルームご宿泊とレゴランド・ジャパン・リゾートでのスペシャルな体験

設定日：9月1日・9月8日・9月29日・9月30日

旅行代金：おとな2名＋こども1名 3名1室 合計14万9900円～15万5900円

おとな2名＋こども2名 4名1室 合計17万4000円～18万400円

おとな2名＋こども3名 5名1室 合計19万8200円～20万4700円

限定数：各日1部屋限定 合計4部屋

1日1組限定！広島 鞆の浦 「汀邸 遠音近音」露天風呂付客室に連泊2名様でチャーターする水陸両用機「SEA PLANES」 瀬戸内海・宮島空中散歩3日間

出発日：9月28日・10月12日

旅行代金：おとな1人あたり48万円（2名1室利用）

限定数：各日1組 合計2組

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