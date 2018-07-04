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プライベートジェットで行く世界文化遺産など　Amazonプライムデー限定JTB特別プラン

2018年07月04日 14時45分更新

文● まぶかはっと／ASCII

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　JTBは7月3日、Amazonプライムデーに旅行商品を提供すると発表した。Amazonプライムデーは7月16日12時から7月17日23時59分まで開催する。

　ロマンチックなプライベートジェット利用商品から、家族みんなで楽しめるオリジナル宿泊プランまで、JTBならではの魅力が詰まった商品を取り揃えたとのこと。

　提供するJTB特別プランは、JTBのAmazonプライムデー特設サイトから、Amazonアカウントを使って買い物ができる決済サービス「Amazon Pay」を利用することで購入できるという。

　Amazonプライムデー限定JTB特別プランは以下のとおり。

目玉商品！！夢の休日　プライベートジェットで行く世界文化遺産登録地　五島列島3日間
設定日：11月28日
旅行代金：おとな2名合計1000万円（2名1室利用）
限定数：1組

エースJTB貸切運行　寝台特急「カシオペア」で行く日本海の絶景五能線「リゾートしらかみ」に乗車　津軽半島満喫3日間
＜カシオペアオリジナルグッズ付＞　
出発日：8月25日
旅行代金：「カシオペアツイン」おとな1人あたり9万5800円（2名1室利用）
「カシオペアスイート」おとな1人あたり23万6000円（2名1室利用）
限定数：各客室1組　合計2組

成田⇒ダーウィン間　往路チャーター直行便利用 オーストラリア　ダーウィン5日間（機内2泊）
出発日：8月11日
旅行代金：おとな1人あたり19万9000円（2名1室利用）
限定数：5組

ベトナム航空チャーター直行便で行く！楽園リゾート　フーコック島5日間　成田発らくらくシート利用（機内1泊）
出発日：8月11日
旅行代金：おとな1人あたり26万4800円（2名1室利用）
限定数：3組

日本航空チャーター直行便利用（成田／名古屋／関空⇔アリススプリング間）
エアーズロック5日間（機内1泊）
出発日：「成田発」10月21日
「名古屋発」10月24日
「関空発」10月27日
旅行代金：おとな1人あたり27万4000円～28万4000円（2名1室利用）
限定数：各地発5組　合計15組

1日1組限定！レゴランド・ジャパン・ホテルのスイートルームご宿泊とレゴランド・ジャパン・リゾートでのスペシャルな体験
設定日：9月1日・9月8日・9月29日・9月30日
旅行代金：おとな2名＋こども1名　3名1室　合計14万9900円～15万5900円
おとな2名＋こども2名　4名1室　合計17万4000円～18万400円
おとな2名＋こども3名　5名1室　合計19万8200円～20万4700円
限定数：各日1部屋限定　合計4部屋

1日1組限定！広島 鞆の浦 「汀邸 遠音近音」露天風呂付客室に連泊2名様でチャーターする水陸両用機「SEA PLANES」 瀬戸内海・宮島空中散歩3日間
出発日：9月28日・10月12日
旅行代金：おとな1人あたり48万円（2名1室利用）
限定数：各日1組　合計2組

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