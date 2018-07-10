単行本サイズで漫画全巻が読める「全巻一冊」　「ジパング」「シティーハンター」など3作品追加

TSUTAYAとプログレス・テクノロジーズは7月10日、クラウドファンディング「Kickstarter」で2000万円を超える資金調達に成功した「全巻一冊 北斗の拳」に、3作品をラインナップに加えてコンテンツカセット式にバージョンアップした「全巻一冊」を数量限定で予約販売開始すると発表した。予約は7月14日からで、TSUTAYA5店舗で受け付ける。
本体は7.8インチの電子ペーパー2枚を埋め込めこんだA5サイズの単行本。外装は紙でつくられ、表紙カバーもついている。まるで紙のマンガを読んでいるように錯覚するほど、心地よい読書感とのこと。価格は3万7800円で、1店舗につき200台限定。
作品が収録されたコンテンツカセットを本体に差し込むことでマンガを読みこむ。コンテンツカセットを差し替えることで、作品変更もできるという。
今回追加した作品は、「沈黙の艦隊（32巻）／ジパング（43巻）（4万500円）」、「シティーハンター（32巻＋読切2話）（2万1276円）」、「北斗の拳（18巻/日米版）（1万6524円）」、「ミナミの帝王（100巻＋利権空港編3巻）（1万800円）」。数量は1作品につき1000セット限定。
販売店舗はSHIBUYA TSUTAYA、銀座 蔦屋書店、TSUTAYA BOOKSTORE 五反田店、梅田 蔦屋書店、六本松 蔦屋書店。
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