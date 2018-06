ディーゼルの人気Wear OSスマートウォッチ「通知」設定すると便利

連携したスマートフォンの通知がDieselOnにも送られてきて確認でき、メールなどは本文も読める

「DieselOn タッチスクリーン スマートウォッチ」(以下DieselOn)とスマートフォンの連携で、もっとも役立つのが通知機能です。通話の着信やメール、メッセージの受信を始め、各種アプリの通知をDieselOnでチェック可能。ちょっとしたメッセージなら、スマートフォンを取り出さなくても内容が確認できるので便利です。

とはいえ、あらゆる通知がDieselOnに送られてくるのも、ちょっと煩わしいのも事実。あまり通知が多いと、DieselOnのディスプレー点灯回数が増えるなど、バッテリーも消費してしまうデメリットもあります。そこで必要なアプリの通知だけを連携するように、設定しておきましょう。

●Androidの場合

通知の設定は、Wear OS(旧称 Android Wear)アプリから行ないます。アプリを起動させたら設定の項目にある「通知」をタップし、次に「アプリの通知をブロック」を選択します。

Wear OSを起動させて「通知」→「アプリの通知をブロック」とアクセス

初期状態では、なんのアプリもブロックされていない状態です。ここから「さらに追加」をタップして、連携しいてるスマートフォンにインストールされているアプリの一覧を呼び出します。

初期状態ではブロックされているアプリはない 「さらに追加」をタップすると、インストール済みアプリの一覧が表示される

あとはこのリストの中から、DieselOnに通知の表示不要なアプリをタップするだけ。複数同時には選べないので、複数のアプリをブロックしたい場合は再度「さらに追加」をタップしてアプリを選びましょう。

リストから選んだアプリが追加されていく

これで選択したアプリの通知は、DieselOnには表示されなくなります。ブロック設定を解除したい場合は、「アプリの通知をブロック」の一覧からアプリ名の横にある「×」をタップすれば解除できます。

●iOSの場合

iOSも通知の設定はWear OSアプリからになります。同じくアプリを起動させると、設定の項目に「通知」があるのでタップすると、DieselOnに通知を送っているアプリが一覧で表示されます。

iOSもWear OSを起動して「通知」をタップ

ただしiOSの場合は、DieselOnを連携させたあとにスマートフォンに通知が来たアプリのみが、Wear OSの設定にある「通知」に表示されます。したがって連携させてすぐのときは、設定できるアプリが少ない状態です。

連携したばかりの状態では、Gメールの通知のみが有効 通知があったアプリがどんどん追加されていく

いったんアプリ名が表示されれば、通知をDieselOnに送るかどうか設定できます。それぞれアプリ名の右にボタンがあるので、通知不要なアプリがあればオフにするだけなので作業は簡単。もちろん再度通知を表示したい場合は、ボタンをオンにすればOKです。

●DieselOnの通知設定

DieselOnの通知にはもうひとつ、DieselOn自身の通知があります。これも表示するかどうか設定可能。設定方法はDieselOnの設定を開き「アプリと通知」→「アプリの通知」へとアクセスします。

次に「すべて表示」をタップすると、DieselOnにインストールされているアプリが、一覧で表示されます。このなかから通知不要なアプリを選択すると、オン・オフで通知の表示が設定できる画面になります。

これで、DieselOn自体にインストールされているアプリの通知も、非表示設定にできます。通知を復活させたい場合は、「アプリの通知」にある「無効なアプリを表示」をタップ。すると通知をオフにしたアプリが登録されているので、アプリ名を選択すると同じく通知のオン・オフを切り替えられる画面になるので、オンにするだけです。

連携させたスマートフォンとDieselOn自身の通知をカスタマイズして、必要な情報をしっかりと受け取れるようにしておきましょう!!

※この記事は、以下の端末とOSで検証して作成しています。

●DieselOn:Wear OS by Google 1.3

●Xperia XZ Premium:Android 8.0.0/Wear OS by Google:2.13.0.199332111.gms

●iPhone 7 Plus:iOS 11.4/Wear OS by Google:v3.2.57.1ROW

