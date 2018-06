小規模だがその分密度の高いイベントに 水野 良氏の貴重なトークもを間近で! ロードス島戦記オンライン初のオフラインイベント開催 文● 八尋/ASCII

原作者の水野 良氏も登壇した「ロードス島戦記オンライン」初となるオフラインイベントが開催

ゲームオンは6月24日、同社が運営するネオクラシックMMORPG「ロードス島戦記オンライン」のオフラインイベントを開催。同作単独でのオフラインイベントは今回が初となる。

オフラインイベントは秋葉原のザ・グランヴァニアで実施。30名という少ない定員だったが、その分日本運営プロデューサーの岡崎 賢治氏やGMのマンティス氏がテーブルを回りながら全員と交流するなど、アットホームなイベントとなった。

ロードス島戦記オンライン 日本運営プロデューサーの岡崎 賢治氏(写真右)とGMのマンティス氏(写真左)が登壇

料理を楽しみながらイベントは進行

グリーンサラダ 錬金ポテト

から揚げ・白身魚のフライ 魔法陣ピザ

アサリのワイン蒸し カプレーゼ

ステーキとガーリックチキンの盛り合わせ

最後まで正解し続けた人にはゲーム内アイテムなどをプレゼント

難問も!? ロードス島戦記に関する〇×クイズ大会

イベントではまず、ロードス島戦記オンラインに関する〇×クイズ大会を実施。ゲームのクイズから原作のクイズまで幅広く登場し、ほとんどの参加者が正解する問題から、思い切り回答が分かれるクイズまで用意されていた。当日出題されたクイズは以下の通り。ぜひ一度挑戦してみてはいかがだろうか(クイズの答えは記事の最後に)。ちなみに、イベントではクイズに間違えると座る方式で、最後まで正解し続けて立っていた参加者にはプレゼントが贈られていた。

運営チームが用意したクイズ

原作者の水野 良氏が登場!

ビックリ発言も飛び出したトークコーナー

そして、今回のメインイベントとなるトークコーナーでは、ロードス島戦記の原作者である水野 良氏が登場。あらかじめ参加者に募集していた質問を元に、ゲームオンいちのロードス島戦記ファンという加藤 仁氏が代表して水野氏を質問攻めに。水野氏は、執筆当初の話やロードス島戦記最新刊の話、ロードス島戦記オンラインの話まで幅広くトーク。正直そんな話して大丈夫なの!? というビックリ発言まで飛び出していた。

ロードス島戦記の作者である水野 良氏が登場

ゲームオンいちのロードス島戦記ファンという加藤 仁氏が参加者の代理で質問

なんと加藤氏が当時ロードス島戦記が掲載されていた雑誌を持参

景品が豪華な抽選会も開催

豪華景品が当たる抽選会を開催

イベントの最後には、本作のグッズやゲーム内アイテムなどがあたる抽選会を開催。水野氏がその場でサインを記入したTシャツや、ゲーム内でキャラクターの声を担当する声優のサインなど、かなり豪華な景品だった。

その場で水野氏がサインしたTシャツが景品に

なんと発売日にサイン入りのロードス島戦記の最新刊が届くというプレゼントも

本作の声優陣のサインも

今回のイベントは比較的小規模。大規模なイベントも豪華で盛り上がるが、小規模だからこそ水野氏の話を身近で聴けたり、運営プロデューサーやGMと長めに話ができるなど、密度の濃いイベントだったなと感じた。もし次回のオフラインイベントが開催されるのであれば、本作のプレーヤーなら存分に楽しめると思うので、ぜひ参加してみてほしい。

クイズの答え

©水野良・グループSNE 発行:株式会社KADOKAWA ©GameOn Co., Ltd. All Rights Reserved. Developed by L&K Logic Korea Co., Ltd.

