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編集部ピックアップの人気SIMフリースマホ全紹介！ 【2018年6月版】 ― 第4回 DSDS＋トリプルスロット対応機が多い サブ機や海外旅行用にも最適 割り切った使い方に便利！ 人気SIMフリースマホ全カタログ 【1万円台編】 文● ドロイドさん（アスキースマホ総研）

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nanoSIM×2＋microSDのDSDS対応機も！

目的をハッキリ決めて購入したい1万円台編

ASCII編集部が注目したSIMフリースマホのスペックと機能を紹介する本特集。【ハイエンド編】【3～4万円台編】【ミドルクラス編】と掲載してきたが、最終回は税抜2万円以下で購入できる【1万円台編】だ。

8コアCPUやフルHDオーバーのディスプレーが当たり前になったミドルクラスに人気モデルが集まっているため、1万円台のスマホは台数がすっかり少なくなったが、この価格帯でもDSDSに対応するモデルなどが増えてきた。とはいえ、性能的にはやや厳しい部分もあるので、サブ用や通話用など用途や目的を決めたうえでの購入がお勧めだ。

税込でも1万円台の価格なのに、縦長ディスプレーや指紋センサー、ネットワーク対応も充実と、大手メーカーの底力を感じさせるモトローラ「moto e5」

人気SIMフリースマホ

【サブ機や目的をハッキリさせて使いたい 1万円台編】

●モトローラ「moto e5」

●ASUS「ZenFone 4 Max」

●gooのスマホ「g07＋＋」

●FREETEL「Priori 5」

●コヴィア「FREAZ BEAT」



moto e5 ZenFone 4 Max g07＋＋ メーカー Motorola Mobility ASUS コヴィア 価格 約1万9000円 2万1384円 1万8792円 ディスプレー 5.7型液晶

(18:9) 5.2型液晶 5.5型液晶 画面解像度 720×1440ドット 720×1280ドット 1080×1920ドット サイズ 72.2×154.4

×8.9mm 73.3×150.5

×8.7mm 75.6×152

×7.9mm 重量 173g 156g 150g CPU Snapdragon 425

1.4GHz

（クアッドコア） Snapdragon 430

1.4GHz

（オクタコア） MediaTek MT6750T

1.5GHz＋1GHz

（オクタコア） 内蔵メモリー 2GB 3GB 4GB 内蔵ストレージ 16GB 32GB 64GB 外部メモリー microSDXC

（最大128GB） microSDXC

（最大256GB） microSDXC

（最大128GB） OS Android 8.0 Android 7.1 Android 7.0 LTE対応バンド 1/3/5/7/8/18

/19/20/26/28

/38/40/41 1/2/3/4/5/7

/8/12/17/18/19/26

/28/38/41 1/3/8/19 （うちドコモ） 1/3/19 1/3/19 1/3/19 3G対応バンド 1/2/5/6/8/19 1/2/5/6/8/19 1/6/8 DSDS 4G＋3G ○ ○ ○ CA対応 × × VoLTE ○(ドコモ、au、Y!mobile) ○(au、Y!mobile) × 無線LAN IEEE802.11n

（2.4GHz対応） IEEE802.11n

（2.4GHz対応） IEEE802.11n

（2.4／5GHz対応） カメラ画素数 リア：13メガ

／イン：5メガ リア：13メガ(標準)

＋5メガ(広角)

／イン：8メガ リア：16メガ

／イン：13メガ バッテリー容量 4000mAh 4100mAh 3000mAh 防水／防塵 ×／× ×／× ×／× 指紋センサー ○ ○ ○ SIM形状 nanoSIM×2 nanoSIM×2 micro＋nanoSIM USB端子 microUSB microUSB Type-C カラバリ フラッシュグレー、ファインゴールド ネイビーブラック、サンライトゴールド、ローズピンク シャイニングブルー、マットブラック、シルバー 発売時期 2018年6月 2017年12月 2017年12月

FREETEL Priori 5 FLEAZ BEAT メーカー MAYA SYSTEM コヴィア 価格 約1万7000円 1万8360円 ディスプレー 5型液晶 5型液晶 画面解像度 720×1280ドット 720×1280ドット サイズ 70×140

×8.5mm 71.8×146

×8.9mm 重量 135g 161g CPU Snapdragon 210

1.1GHz

（クアッドコア） MediaTek MT6750T

1.5GHz＋1GHz

（オクタコア） 内蔵メモリー 2GB 3GB 内蔵ストレージ 16GB 32GB 外部メモリー microSDXC

（最大256GB） microSDXC

（最大128GB） OS Android 7.1 Android 8.0 LTE対応バンド 1/3/8/19 1/3/8/19 （うちドコモ） 1/3/19 1/3/19 3G対応バンド 1/5/6/8/19 1/6/8 DSDS 4G＋3G ○ ○ CA対応 × VoLTE ○（ドコモ、SB） 無線LAN IEEE802.11n

（2.4GHz対応） IEEE802.11n

（2.4／5GHz対応） カメラ画素数 リア：8メガ

／イン：5メガ リア：8メガ

／イン：2メガ バッテリー容量 2300mAh 2300mAh 防水／防塵 ×／× ×／× 指紋センサー × ○ SIM形状 nanoSIM×2 microSIM×2 USB端子 microUSB microUSB カラバリ マットブラック、パールホワイト、シャンパンゴールド、レッド、メタルグリーン、スカイブルー、ピンクゴールド(7色同梱) ブラック、インディゴ 発売時期 2018年2月 2018年6月

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