編集部ピックアップの人気SIMフリースマホ全紹介！ 【2018年6月版】 ― 第4回
DSDS＋トリプルスロット対応機が多い サブ機や海外旅行用にも最適
割り切った使い方に便利！ 人気SIMフリースマホ全カタログ 【1万円台編】
2018年06月23日 12時00分更新
nanoSIM×2＋microSDのDSDS対応機も！
目的をハッキリ決めて購入したい1万円台編
ASCII編集部が注目したSIMフリースマホのスペックと機能を紹介する本特集。【ハイエンド編】【3～4万円台編】【ミドルクラス編】と掲載してきたが、最終回は税抜2万円以下で購入できる【1万円台編】だ。
8コアCPUやフルHDオーバーのディスプレーが当たり前になったミドルクラスに人気モデルが集まっているため、1万円台のスマホは台数がすっかり少なくなったが、この価格帯でもDSDSに対応するモデルなどが増えてきた。とはいえ、性能的にはやや厳しい部分もあるので、サブ用や通話用など用途や目的を決めたうえでの購入がお勧めだ。
|税込でも1万円台の価格なのに、縦長ディスプレーや指紋センサー、ネットワーク対応も充実と、大手メーカーの底力を感じさせるモトローラ「moto e5」
人気SIMフリースマホ
【サブ機や目的をハッキリさせて使いたい 1万円台編】
●モトローラ「moto e5」
●ASUS「ZenFone 4 Max」
●gooのスマホ「g07＋＋」
●FREETEL「Priori 5」
●コヴィア「FREAZ BEAT」
|moto e5
|ZenFone 4 Max
|g07＋＋
|メーカー
|Motorola Mobility
|ASUS
|コヴィア
|価格
|約1万9000円
|2万1384円
|1万8792円
|ディスプレー
|5.7型液晶
(18:9)
|5.2型液晶
|5.5型液晶
|画面解像度
|720×1440ドット
|720×1280ドット
|1080×1920ドット
|サイズ
|72.2×154.4
×8.9mm
|73.3×150.5
×8.7mm
|75.6×152
×7.9mm
|重量
|173g
|156g
|150g
|CPU
|Snapdragon 425
1.4GHz
（クアッドコア）
|Snapdragon 430
1.4GHz
（オクタコア）
|MediaTek MT6750T
1.5GHz＋1GHz
（オクタコア）
|内蔵メモリー
|2GB
|3GB
|4GB
|内蔵ストレージ
|16GB
|32GB
|64GB
|外部メモリー
|microSDXC
（最大128GB）
|microSDXC
（最大256GB）
|microSDXC
（最大128GB）
|OS
|Android 8.0
|Android 7.1
|Android 7.0
|LTE対応バンド
|1/3/5/7/8/18
/19/20/26/28
/38/40/41
|1/2/3/4/5/7
/8/12/17/18/19/26
/28/38/41
|1/3/8/19
|（うちドコモ）
|1/3/19
|1/3/19
|1/3/19
|3G対応バンド
|1/2/5/6/8/19
|1/2/5/6/8/19
|1/6/8
|DSDS 4G＋3G
|○
|○
|○
|CA対応
|×
|×
|VoLTE
|○(ドコモ、au、Y!mobile)
|○(au、Y!mobile)
|×
|無線LAN
|IEEE802.11n
（2.4GHz対応）
|IEEE802.11n
（2.4GHz対応）
|IEEE802.11n
（2.4／5GHz対応）
|カメラ画素数
|リア：13メガ
／イン：5メガ
|リア：13メガ(標準)
＋5メガ(広角)
／イン：8メガ
|リア：16メガ
／イン：13メガ
|バッテリー容量
|4000mAh
|4100mAh
|3000mAh
|防水／防塵
|×／×
|×／×
|×／×
|指紋センサー
|○
|○
|○
|SIM形状
|nanoSIM×2
|nanoSIM×2
|micro＋nanoSIM
|USB端子
|microUSB
|microUSB
|Type-C
|カラバリ
|フラッシュグレー、ファインゴールド
|ネイビーブラック、サンライトゴールド、ローズピンク
|シャイニングブルー、マットブラック、シルバー
|発売時期
|2018年6月
|2017年12月
|2017年12月
|FREETEL Priori 5
|FLEAZ BEAT
|メーカー
|MAYA SYSTEM
|コヴィア
|価格
|約1万7000円
|1万8360円
|ディスプレー
|5型液晶
|5型液晶
|画面解像度
|720×1280ドット
|720×1280ドット
|サイズ
|70×140
×8.5mm
|71.8×146
×8.9mm
|重量
|135g
|161g
|CPU
|Snapdragon 210
1.1GHz
（クアッドコア）
|MediaTek MT6750T
1.5GHz＋1GHz
（オクタコア）
|内蔵メモリー
|2GB
|3GB
|内蔵ストレージ
|16GB
|32GB
|外部メモリー
|microSDXC
（最大256GB）
|microSDXC
（最大128GB）
|OS
|Android 7.1
|Android 8.0
|LTE対応バンド
|1/3/8/19
|1/3/8/19
|（うちドコモ）
|1/3/19
|1/3/19
|3G対応バンド
|1/5/6/8/19
|1/6/8
|DSDS 4G＋3G
|○
|○
|CA対応
|×
|VoLTE
|○（ドコモ、SB）
|無線LAN
|IEEE802.11n
（2.4GHz対応）
|IEEE802.11n
（2.4／5GHz対応）
|カメラ画素数
|リア：8メガ
／イン：5メガ
|リア：8メガ
／イン：2メガ
|バッテリー容量
|2300mAh
|2300mAh
|防水／防塵
|×／×
|×／×
|指紋センサー
|×
|○
|SIM形状
|nanoSIM×2
|microSIM×2
|USB端子
|microUSB
|microUSB
|カラバリ
|マットブラック、パールホワイト、シャンパンゴールド、レッド、メタルグリーン、スカイブルー、ピンクゴールド(7色同梱)
|ブラック、インディゴ
|発売時期
|2018年2月
|2018年6月
この特集の記事
- 2万円台でも8コアや指紋センサーは当たり前 人気SIMフリースマホ全紹介【ミドルクラス編】
- ファーウェイ、ASUSに、シャープのおサイフ対応機も！ 人気SIMフリースマホ全紹介【3～4万円台編】
- ZenFone 5が人気の中心！ 人気SIMフリースマホ全紹介【ハイエンド編】