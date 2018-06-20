ASUS、プロフェッショナル向けHDR10対応27型液晶ディスプレー「PA27AC」

「PA27AC」

ASUS Japanは6月20日、HDR10に対応するプロフェッショナル向け27型ワイド液晶ディスプレー「PA27AC」を発表。6月23日に発売する。

HDR10に加えて最大400nitsの明るさを持つプロフェッショナル向け液晶ディスプレー。詳細な色設定が行なえるASUS ProArtキャリブレーション技術を搭載する。画面内の別ウィンドウで他の映像入力を表示するピクチャーインピクチャー、複数の映像入力を並べて表示するピクチャーバイピクチャー機能も搭載。また、スタンドは縦表示可能なピボットを装備し、ディスプレーを回転させれば表示も自動で回転する自動回転認識機能を備える。

豊富な映像入力端子や縦表示可能なピボット付きスタンドを装備

表示解像度は2560×1440ドット、映像入力はThunderbolt 3（USB Type-C）×1、DisplayPort 1.2×1、HDMI 2.0×1、 HDMI 1.4×2。本体サイズはおよそ幅614×奥行き221×高さ386～506mm、重量およそ8.5kg。価格はオープンプライス。

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