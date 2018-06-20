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256GB SSD／1TB HDD搭載ノートPC「VivoBook」が15万円台

2018年06月20日 15時00分更新

文● まぶかはっと／ASCII

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VivoBook 15 X542UN

　ASUS JAPANは6月20日、「VivoBookシリーズ」から4モデル、「VivoBook Flip シリーズ」から1モデル、「ASUS E203MA」を2モデル発表した。同日から予約を開始し、6月23日から順次発売する。

　それぞれの仕様、発売日、希望小売価格は以下のとおり。

VivoBook 15 X542UN
OS：Windows 10 Home 64bit
ディスプレー：15.6型ワイドTFTカラー液晶（1920×1080ドット）
CPU：Core i7-8550U
メモリー：16GB
グラフィックス：NVIDIA GeForce MX150
ストレージ：256GB SSD、1TB HDD
バッテリー駆動時間：約3.1時間
サイズ：幅380×奥行き251×高さ23.2mm
重量：約2.3Kg
カラー：スターグレー
発売日：6月23日
希望小売価格：15万984円

VivoBook 15 X542UA（カラー違いで3モデル用意）
OS：Windows 10 Home 64bit
ディスプレー：15.6型ワイドTFTカラー液晶（1920×1080ドット）
CPU：Core i3-8130U
メモリー：4GB
グラフィックス：インテル UHD グラフィックス 620（CPU内蔵）
ストレージ：128GB SSD、1TB HDD
バッテリー駆動時間：約5.3時間
サイズ：幅380×奥行き251×高さ23.2mm
重量：約2.3Kg
カラー：スターグレー、レッド、ホワイト
発売日：6月23日
希望小売価格：7万5384円

VivoBook 15 X542UA　レッド

VivoBook Flip 12 TP202NA
OS：Windows 10 S 64bit
ディスプレー：11.6型ワイドTFTカラー液晶（1366×768ドット）
CPU：Celeron N3350
メモリー：4GB
グラフィックス：インテル HD グラフィックス 500（CPU内蔵）
ストレージ：64GB eMMC
バッテリー駆動時間：約9.4時間
サイズ：幅280×奥行き200×高さ17.9mm
重量：約1.27Kg
カラー：スターグレー
発売日：7月中旬
希望小売価格：3万9744円

VivoBook Flip 12 TP202NA

ASUS E203MA（カラー違いで2モデル用意）
OS：Windows 10 Home 64bit
ディスプレー：11.6型ワイドTFTカラー液晶（1366×768ドット）
CPU：Celeron N4000
メモリー：4GB
グラフィックス：インテル UHD グラフィックス 600（CPU内蔵）
ストレージ：64GB eMMC
バッテリー駆動時間：約14.6時間
サイズ：幅286×奥行き193×高さ16.9mm
重量：約1kg
カラー：スターグレー、パールホワイト
発売日：6月23日
希望小売価格：3万9744円

ASUS E203MA　パールホワイト

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