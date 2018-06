140億ドルの罰金、幹部交代などを条件にZTEが業務再開へ

米政府が米国企業に対して、ZTE向けの輸出を禁じてから1ヵ月半、ZTEが業務再開できる見通しだ。この間、ZTEのブランドイメージに与えた影響は大きく、すぐに回復できるかはわからない。余波は米国外にも及ぶかもしれず、米国内では同じく中国企業のHuawei(ファーウェイ)を敵視する向きもあるようだ。

これは個人的な経験だが、数年前のMWCにて、ZTEの取材をすることになっていた。日本の担当者からは、日時(場所はZTEのブース)、取材相手の名前を受け取っており、ZTEのブースに走った。ところが、報道受付の女性には連絡が入っていなかった様子。メールをプリントアウトしたもの(日本語だが)を見せながら、「この日時にこの人と話すことになっていたんだけど……」と伝えても、その人物は今ここにいない、と軽くあしらわれる。代案を期待していたが、その女性は悪びれるふうでもない。

こちらがいつなら会えるのかと聞くと、メールと電話番号を残してくれれば連絡するということに。結局連絡はなかった。忙しいイベントなので、その女性も忘れていたのかもしれないし、私もプッシュしなかった。

約束がどのぐらいの重さなのか(私がもう少し重視されている人物なら対応は違っただろうが)とか、約束が違った時の対応とか、国や文化の違いはある。中国に限らず、信号を守るか守らないかは国によって違うし、同じ日本国内でも待ち方(福岡出身の私には、東京のバス停で整然と列ができているのは新鮮だった)が違う。これらは、どのくらいなら約束を破って良いのか(そもそも約束なのかどうか)とかグレーゾーンがどこまでなのかなどの感覚の違いだと思う。

ZTEが米国政府による手厳しい仕打ちを受けたニュースを見ながら、冒頭の自分の経験を思い出した。以前のコラムに書いたように、ZTEは米国が経済制裁を課すイランや北朝鮮などの国に対し、米国技術の入った自社製品を輸出していた。米商務省の産業安全保障局(BIS)はZTEに対して米国企業による輸出を禁じる否認命令を出した。ほどなくZTEは事業活動ができなくなったと根をあげた。

ZTEはひょっとして、それぐらい守らなくてもいいという感覚だったのかもしれない(といっても、過去にも同じ内容で罰金命令を受けていたので、言い訳は無しかもしれないが)。

前置きが長くなったが、その後の続報が出ている。

トランプ大統領は5月末、13億ドルの罰金支払い、経営陣の入れ替え、高レベルのセキュリティ保証を条件にZTEは業務を再開できるとツイートした。

Senator Schumer and Obama Administration let phone company ZTE flourish with no security checks. I closed it down then let it reopen with high level security guarantees, change of management and board, must purchase U.S. parts and pay a $1.3 Billion fine. Dems do nothing....