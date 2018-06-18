ももクロのライブを生中継、ニコニコ生放送

ドワンゴは6月18日、日本最大級の動画サービス「niconico」の「ニコニコ生放送」において、「STARDUST PLANET プレゼンツ AKIBAカルチャーズ定期公演～スタプラメンバーが笑顔と元気をお届け！ ネクストジェネレーションズLIVE～ももクロ回」を生中継すると発表した。番組名は「【ももいろクローバーZライブ生中継】STARDUST PLANET プレゼンツAKIBAカルチャーズ劇場公演」で、放送日時は6月21日の18時30分～終了時間未定。
STARDUST PLANETは、芸能事務所・スターダストプロモーションが初めて創設したアイドルセクション。活動の1つとして、秋葉原・AKIBAカルチャーズ劇場で実施される定期公演には、ももいろクローバーZを筆頭に毎回キャラクター性豊かなスタプラメンバーたちが登場する。本番組は、6月21日開催のももクロ回を会場から生中継するとのこと。
番組詳細
・番組名：【ももいろクローバーZライブ生中継】STARDUST PLANET プレゼンツAKIBAカルチャーズ劇場公演
・放送日時：6月21日 18時30分～終了時間未定
・出演者：ももいろクローバーZ
生放送タイムスケジュール
・18時30分～：生放送開始
・19時00分～：ライブスタート
・終了後～：メンバーへのインタビュー（レポーター：山本昇さん）