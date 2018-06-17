2万円台でも8コアや指紋センサーは当たり前 人気SIMフリースマホ全紹介【ミドルクラス編】

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SIMフリースマホのボリュームゾーンの2万円台

各社の力が入ったモデルが多い

HUAWEI nova lite 2

ASCII編集部がピックアップした、SIMフリースマホのスペックと特徴を紹介していく本特集。【ハイエンド編】【3〜4万円台編】に続いて、今回は【2万円台編】をお届け。

“格安スマホ”を求める層の購入対象に入りやすいのが、このクラス。MVNOの格安SIMと組み合わせて、コストを抑えて使うなら最適だ。とはいえ、端末性能も十分に高くなってきており、8コアCPUや3GBメモリーなどを搭載。動作に不満を感じる場面はあまりない。また、指紋センサーもほぼ標準装備となり、数年前のキャリアスマホからの買い換えなら、逆に進化を感じるだろう。

また、MVNOのセット販売で主力になっているのもこの価格帯。キャンペーンや割引施策を用意するMVNOもあるので、うまく活用してオトクに購入したい。

人気SIMフリースマホ

【性能的にまず不満無し 各社力が入った2万円台編】

●ファーウェイ「HUAWEI nova lite 2」

●ファーウェイ「HUAWEI P10 lite」

●シャープ「AQUOS sense lite」

●モトローラ「moto g6」

●ASUS「ZenFone 4 Max Pro」

●Wiko「View」

●Wiko「gooのスマホ g08」

●FREETEL「REI 2 Dual」

●富士通「arrows M04」

HUAWEI nova lite 2 HUAWEI P10 lite AQUOS sense lite メーカー ファーウェイ ファーウェイ シャープ 価格 約2万6000円 約2万5000円 3万円強 ディスプレー 5.65型液晶

(18:9) 5.2型液晶 5型液晶 画面解像度 1080×2160ドット 1080×1920ドット 1080×1920ドット サイズ 72.05×150.1

×7.45mm 72×146.5

×7.2mm 72×144

×8.5mm 重量 143g 146g 147g CPU Huawei Kirin 659

2.36GHz＋1.7GHz

（オクタコア） Huawei Kirin 658

2.1GHz＋1.7GHz

（オクタコア） Snapdragon 430

1.4GHz＋1.1GHz

（オクタコア） 内蔵メモリー 3GB 3GB 3GB 内蔵ストレージ 32GB 32GB 32GB 外部メモリー microSDXC

（最大256GB） microSDXC

（最大128GB） microSDXC

（最大256GB） OS Android 8.0 Android 7.0

→8.0(予定) Android 7.1→8.0 LTE対応バンド 1/3/5/7/8/19/20 1/3/5/7/8/18

/19/26/41 1/3/5/8/17/19

/26/41 （うちドコモ） 1/3/19 1/3/19 1/3/19 3G対応バンド 1/2/5/6/8/19 1/5/6/8/19 1/5/6/8/19 DSDS 4G＋3G × × × CA対応 × ○（2CC） × VoLTE × ○(au) ○ 無線LAN IEEE802.11n

（2.4GHz対応） IEEE802.11ac

（2.4／5GHz対応） IEEE802.11n

（2.4GHz対応） カメラ画素数 リア：13メガ

＋2メガ(距離測定)

／イン：8メガ リア：12メガ

／イン：8メガ リア：13.1メガ

／イン：5メガ バッテリー容量 3000mAh 3000mAh 2700mAh 防水／防塵 ×／× ×／× ○／○ 指紋センサー ○ ○ ○ SIM形状 nanoSIM×2 nanoSIM×2 nanoSIM USB端子 microUSB microUSB Type-C カラバリ ブルー、ブラック、ゴールド サファイアブルー、パールホワイト、ミッドナイトブラック、プラチナゴールド、（サクラピンク） ホワイト、ブラック、ゴールド、（ターコイズ、ピンク、レッド、ブルー） 発売時期 2018年2月 2017年6月 2017年12月

moto g6 ZenFone 4 Max Pro View メーカー Motorola Mobility ASUS Wiko 価格 3万1104円 約2万5000円 約2万5000円 ディスプレー 5.7型液晶

(18:9) 5.5型液晶 5.7型液晶

(18:9) 画面解像度 1080×2160ドット 720×1280ドット 720×1440ドット サイズ 72.3×153.8

×8.3mm 76.9×154

×8.9mm 73.1×151.5

×8.7mm 重量 162.5g 181g 160g CPU Snapdragon 450

1.8GHz

（オクタコア） Snapdragon 430

1.4GHz

（オクタコア） Snapdragon 425

1.4GHz

（クアッドコア） 内蔵メモリー 3GB 4GB 3GB 内蔵ストレージ 32GB 32GB 32GB 外部メモリー microSDXC

（最大128GB） microSDXC

（最大256GB） microSDXC

（最大128GB） OS Android 8.0 Android 7.1 Android 7.1 LTE対応バンド 1/2/3/5/7/8

/18/19/26/28

/38/40/41 1/2/3/4/5/7

/8/12/17/18/19/26

/28/38/41 1/3/5/7/8/18

/19/20/26/28/38/41 （うちドコモ） 1/3/19 1/3/19 1/3/19 3G対応バンド 1/2/5/6/8/19 1/2/4/5/6/8/19 1/2/5/6/8 DSDS 4G＋3G ○ ○ ○ CA対応 × × VoLTE ○(ドコモ、au、Y!mobile) ○(au、Y!mobile) ○(ドコモ、au、Y!mobile) 無線LAN IEEE802.11ac

（2.4／5GHz対応） IEEE802.11n

（2.4GHz対応） IEEE802.11n

（2.4GHz対応） カメラ画素数 リア：12メガ(RGB)

＋5メガ(モノクロ)

／イン：16メガ リア：13メガ(標準)

＋5メガ(広角)

／イン：8メガ リア：13メガ

／イン：16メガ バッテリー容量 3000mAh 5000mAh 2900mAh 防水／防塵 ×／× ×／× ×／× 指紋センサー ○ ○ ○ SIM形状 nanoSIM×2 nanoSIM×2 microSIM×2 USB端子 Type-C microUSB microUSB カラバリ ディープインディゴ ネイビーブラック、サンライトゴールド、ローズピンク ブラック、ディープ・ブリーン、チェリー・レッド、ゴールド 発売時期 2018年6月 2017年12月 2017年12月

g08 FREETEL REI 2 Dual arrows M04 メーカー Wiko MAYA SYSTEM 富士通 価格 2万7684円 3万円弱 約3万2000円 ディスプレー 5.7型液晶

(18:9) 5.5型液晶 5型液晶 画面解像度 720×1440ドット 1080×1920ドット 720×1280ドット サイズ 72.8×152.3

×8.3mm 75×152

×7.9mm 71×144

×8mm 重量 162g 158g 148g CPU Snapdragon 430

1.4GHz＋1.1GHz

（オクタコア） Snapdragon 625

2GHz

（オクタコア） Snapdragon 410

1.2GHz

（クアッドコア） 内蔵メモリー 4GB 4GB 2GB 内蔵ストレージ 64GB 64GB 16GB 外部メモリー microSDXC

（最大128GB） microSDXC

（最大256GB） microSDXC

（最大256GB） OS Android 7.1 Android 7.1 Android 7.1 LTE対応バンド 1/3/5/7/8/18

/19/20/26/28/38/41 1/2/3/4/5/7/

8/12/17/18/19/20

/26/28/41 1/3/8/19/26 （うちドコモ） 1/3/19 1/3/19 1/3/19 3G対応バンド 1/2/5/6/8 1/2/4/5/6/8/19 1/5/6/8/19 DSDS 4G＋3G ○ ○ × CA対応 × ○(2CC) × VoLTE ○(ドコモ、au、Y!mobile) ○(ドコモ、au、Y!mobile) ○ 無線LAN IEEE802.11n

（2.4GHz対応） IEEE802.11ac

（2.4／5GHz対応） IEEE802.11n

（2.4／5GHz対応） カメラ画素数 リア：16メガ

／イン：20メガ(標準)

＋8メガ(広角) リア：13メガ(RGB)

＋13メガ(モノクロ)

／イン：16メガ リア：13.1メガ

／イン：5メガ バッテリー容量 3000mAh 3300mAh 2580mAh 防水／防塵 ×／× ×／× ○／○ 指紋センサー ○ ○ × SIM形状 nanoSIM×2 nanoSIM×2 nanoSIM USB端子 microUSB Type-C microUSB カラバリ ブラック、ディープ・ブリーン、チェリー・レッド、ゴールド ブラック、ブルー、ホワイト ブラック、ホワイト、（デニムブルー、ゴールド、グリーン） 発売時期 2018年2月 2018年2月 2017年7月

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