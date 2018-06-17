編集部ピックアップの人気SIMフリースマホ全紹介！ 【2018年6月版】 ― 第3回
“格安スマホ”が欲しいならこのクラス
2万円台でも8コアや指紋センサーは当たり前 人気SIMフリースマホ全紹介【ミドルクラス編】
2018年06月17日 12時00分更新
SIMフリースマホのボリュームゾーンの2万円台
各社の力が入ったモデルが多い
|HUAWEI nova lite 2
ASCII編集部がピックアップした、SIMフリースマホのスペックと特徴を紹介していく本特集。【ハイエンド編】【3〜4万円台編】に続いて、今回は【2万円台編】をお届け。
“格安スマホ”を求める層の購入対象に入りやすいのが、このクラス。MVNOの格安SIMと組み合わせて、コストを抑えて使うなら最適だ。とはいえ、端末性能も十分に高くなってきており、8コアCPUや3GBメモリーなどを搭載。動作に不満を感じる場面はあまりない。また、指紋センサーもほぼ標準装備となり、数年前のキャリアスマホからの買い換えなら、逆に進化を感じるだろう。
また、MVNOのセット販売で主力になっているのもこの価格帯。キャンペーンや割引施策を用意するMVNOもあるので、うまく活用してオトクに購入したい。
人気SIMフリースマホ
【性能的にまず不満無し 各社力が入った2万円台編】
●ファーウェイ「HUAWEI nova lite 2」
●ファーウェイ「HUAWEI P10 lite」
●シャープ「AQUOS sense lite」
●モトローラ「moto g6」
●ASUS「ZenFone 4 Max Pro」
●Wiko「View」
●Wiko「gooのスマホ g08」
●FREETEL「REI 2 Dual」
●富士通「arrows M04」
|HUAWEI nova lite 2
|HUAWEI P10 lite
|AQUOS sense lite
|メーカー
|ファーウェイ
|ファーウェイ
|シャープ
|価格
|約2万6000円
|約2万5000円
|3万円強
|ディスプレー
|5.65型液晶
(18:9)
|5.2型液晶
|5型液晶
|画面解像度
|1080×2160ドット
|1080×1920ドット
|1080×1920ドット
|サイズ
|72.05×150.1
×7.45mm
|72×146.5
×7.2mm
|72×144
×8.5mm
|重量
|143g
|146g
|147g
|CPU
|Huawei Kirin 659
2.36GHz＋1.7GHz
（オクタコア）
|Huawei Kirin 658
2.1GHz＋1.7GHz
（オクタコア）
|Snapdragon 430
1.4GHz＋1.1GHz
（オクタコア）
|内蔵メモリー
|3GB
|3GB
|3GB
|内蔵ストレージ
|32GB
|32GB
|32GB
|外部メモリー
|microSDXC
（最大256GB）
|microSDXC
（最大128GB）
|microSDXC
（最大256GB）
|OS
|Android 8.0
|Android 7.0
→8.0(予定)
|Android 7.1→8.0
|LTE対応バンド
|1/3/5/7/8/19/20
|1/3/5/7/8/18
/19/26/41
|1/3/5/8/17/19
/26/41
|（うちドコモ）
|1/3/19
|1/3/19
|1/3/19
|3G対応バンド
|1/2/5/6/8/19
|1/5/6/8/19
|1/5/6/8/19
|DSDS 4G＋3G
|×
|×
|×
|CA対応
|×
|○（2CC）
|×
|VoLTE
|×
|○(au)
|○
|無線LAN
|IEEE802.11n
（2.4GHz対応）
|IEEE802.11ac
（2.4／5GHz対応）
|IEEE802.11n
（2.4GHz対応）
|カメラ画素数
|リア：13メガ
＋2メガ(距離測定)
／イン：8メガ
|リア：12メガ
／イン：8メガ
|リア：13.1メガ
／イン：5メガ
|バッテリー容量
|3000mAh
|3000mAh
|2700mAh
|防水／防塵
|×／×
|×／×
|○／○
|指紋センサー
|○
|○
|○
|SIM形状
|nanoSIM×2
|nanoSIM×2
|nanoSIM
|USB端子
|microUSB
|microUSB
|Type-C
|カラバリ
|ブルー、ブラック、ゴールド
|サファイアブルー、パールホワイト、ミッドナイトブラック、プラチナゴールド、（サクラピンク）
|ホワイト、ブラック、ゴールド、（ターコイズ、ピンク、レッド、ブルー）
|発売時期
|2018年2月
|2017年6月
|2017年12月
|moto g6
|ZenFone 4 Max Pro
|View
|メーカー
|Motorola Mobility
|ASUS
|Wiko
|価格
|3万1104円
|約2万5000円
|約2万5000円
|ディスプレー
|5.7型液晶
(18:9)
|5.5型液晶
|5.7型液晶
(18:9)
|画面解像度
|1080×2160ドット
|720×1280ドット
|720×1440ドット
|サイズ
|72.3×153.8
×8.3mm
|76.9×154
×8.9mm
|73.1×151.5
×8.7mm
|重量
|162.5g
|181g
|160g
|CPU
|Snapdragon 450
1.8GHz
（オクタコア）
|Snapdragon 430
1.4GHz
（オクタコア）
|Snapdragon 425
1.4GHz
（クアッドコア）
|内蔵メモリー
|3GB
|4GB
|3GB
|内蔵ストレージ
|32GB
|32GB
|32GB
|外部メモリー
|microSDXC
（最大128GB）
|microSDXC
（最大256GB）
|microSDXC
（最大128GB）
|OS
|Android 8.0
|Android 7.1
|Android 7.1
|LTE対応バンド
|1/2/3/5/7/8
/18/19/26/28
/38/40/41
|1/2/3/4/5/7
/8/12/17/18/19/26
/28/38/41
|1/3/5/7/8/18
/19/20/26/28/38/41
|（うちドコモ）
|1/3/19
|1/3/19
|1/3/19
|3G対応バンド
|1/2/5/6/8/19
|1/2/4/5/6/8/19
|1/2/5/6/8
|DSDS 4G＋3G
|○
|○
|○
|CA対応
|×
|×
|VoLTE
|○(ドコモ、au、Y!mobile)
|○(au、Y!mobile)
|○(ドコモ、au、Y!mobile)
|無線LAN
|IEEE802.11ac
（2.4／5GHz対応）
|IEEE802.11n
（2.4GHz対応）
|IEEE802.11n
（2.4GHz対応）
|カメラ画素数
|リア：12メガ(RGB)
＋5メガ(モノクロ)
／イン：16メガ
|リア：13メガ(標準)
＋5メガ(広角)
／イン：8メガ
|リア：13メガ
／イン：16メガ
|バッテリー容量
|3000mAh
|5000mAh
|2900mAh
|防水／防塵
|×／×
|×／×
|×／×
|指紋センサー
|○
|○
|○
|SIM形状
|nanoSIM×2
|nanoSIM×2
|microSIM×2
|USB端子
|Type-C
|microUSB
|microUSB
|カラバリ
|ディープインディゴ
|ネイビーブラック、サンライトゴールド、ローズピンク
|ブラック、ディープ・ブリーン、チェリー・レッド、ゴールド
|発売時期
|2018年6月
|2017年12月
|2017年12月
|g08
|FREETEL REI 2 Dual
|arrows M04
|メーカー
|Wiko
|MAYA SYSTEM
|富士通
|価格
|2万7684円
|3万円弱
|約3万2000円
|ディスプレー
|5.7型液晶
(18:9)
|5.5型液晶
|5型液晶
|画面解像度
|720×1440ドット
|1080×1920ドット
|720×1280ドット
|サイズ
|72.8×152.3
×8.3mm
|75×152
×7.9mm
|71×144
×8mm
|重量
|162g
|158g
|148g
|CPU
|Snapdragon 430
1.4GHz＋1.1GHz
（オクタコア）
|Snapdragon 625
2GHz
（オクタコア）
|Snapdragon 410
1.2GHz
（クアッドコア）
|内蔵メモリー
|4GB
|4GB
|2GB
|内蔵ストレージ
|64GB
|64GB
|16GB
|外部メモリー
|microSDXC
（最大128GB）
|microSDXC
（最大256GB）
|microSDXC
（最大256GB）
|OS
|Android 7.1
|Android 7.1
|Android 7.1
|LTE対応バンド
|1/3/5/7/8/18
/19/20/26/28/38/41
|1/2/3/4/5/7/
8/12/17/18/19/20
/26/28/41
|1/3/8/19/26
|（うちドコモ）
|1/3/19
|1/3/19
|1/3/19
|3G対応バンド
|1/2/5/6/8
|1/2/4/5/6/8/19
|1/5/6/8/19
|DSDS 4G＋3G
|○
|○
|×
|CA対応
|×
|○(2CC)
|×
|VoLTE
|○(ドコモ、au、Y!mobile)
|○(ドコモ、au、Y!mobile)
|○
|無線LAN
|IEEE802.11n
（2.4GHz対応）
|IEEE802.11ac
（2.4／5GHz対応）
|IEEE802.11n
（2.4／5GHz対応）
|カメラ画素数
|リア：16メガ
／イン：20メガ(標準)
＋8メガ(広角)
|リア：13メガ(RGB)
＋13メガ(モノクロ)
／イン：16メガ
|リア：13.1メガ
／イン：5メガ
|バッテリー容量
|3000mAh
|3300mAh
|2580mAh
|防水／防塵
|×／×
|×／×
|○／○
|指紋センサー
|○
|○
|×
|SIM形状
|nanoSIM×2
|nanoSIM×2
|nanoSIM
|USB端子
|microUSB
|Type-C
|microUSB
|カラバリ
|ブラック、ディープ・ブリーン、チェリー・レッド、ゴールド
|ブラック、ブルー、ホワイト
|ブラック、ホワイト、（デニムブルー、ゴールド、グリーン）
|発売時期
|2018年2月
|2018年2月
|2017年7月