ファーウェイ、ASUSに、シャープのおサイフ対応機も！ 人気SIMフリースマホ全紹介【3～4万円台編】

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2眼カメラやノッチ付きと最新トレンドを採用した製品から

おサイフケータイ搭載機まで特長はそれぞれ

AQUOS sense plus

5～10万円と高価ではあるが、文句なしの性能を備えたSIMフリースマホを紹介した【ハイエンド編】に続いて掲載するのは【3～4万円台編】だ。

スペックだけなら、ハイエンド機との差はハッキリしているものの、デュアルカメラやノッチ付き液晶といったハイエンド機と同じ最新トレンドを採用した機種も多く、3Dを活用するゲーム以外での普段の使い勝手では大きな差はない。それでいて価格は半額程度となると、お買い得度は高いという製品が多い。

また、シャープやHTCのようにキャリアスマホの開発が長いメーカーでは、防水・防塵やおサイフケータイに対応した端末を提供している例もある。つまり製品の特長がバラエティー豊かなのだ。

3万円台前半の価格ながら、ノッチ付きの縦長液晶を搭載した「HUAWEI P20 lite」

そんな3～4万円台の人気モデルについて、スペックや機能をまとめて紹介していく。

人気SIMフリースマホ

【最新トレンドの採用やFeliCa対応スマホも 3～4万円台編】

●シャープ「AQUOS sense plus」

●ファーウェイ「HUAWEI P20 lite」

●ASUS「ZenFone 5Q」

●モトローラ「moto g6 plus」

●ファーウェイ「HUAWEI Mate 10 lite」

●ASUS「ZenFone Max Plus（M1）」

●ASUYS「ZenFone 4 Selfie Pro」

●HTC「HTC U11 life」

●モトローラ「Moto G5S Plus」



AQUOS sense plus HUAWEI P20 lite ZenFone 5Q メーカー シャープ ファーウェイ ASUS 価格 約4万円 約3万2000円 約4万1000円 ディスプレー 5.5型液晶

(18:9) 5.84型液晶

(19:9) 6型液晶

(18:9) 画面解像度 1080×2160ドット 1080×2280ドット 1080×2160ドット サイズ 71×151

×8.9mm 71.2×148.6

×7.4mm 76×160.5

×7.7mm 重量 157g 145g 168g CPU Snapdragon 630

2.2GHz＋1.8GHz

（オクタコア） HUAWEI Kirin 659

2.36GHz＋1.7GHz

（オクタコア） Snapdragon 630

2.2GHz

（オクタコア） 内蔵メモリー 3GB 4GB 4GB 内蔵ストレージ 32GB 32GB 64GB 外部メモリー microSDXC

（最大400GB） microSDXC

（最大256GB） microSDXC

（最大2TB） OS Android 8.0 Android 8.0 Android 7.1 LTE対応バンド 1/2/3/4/5/8

/19/26/28/41 1/3/5/7/8/18

/19/26/28/41 1/2/3/5/7/8

/18/19/28/38/39/41 （うちドコモ） 1/3/19 1/3/19 1/3/19 3G対応バンド 1/2/4/5/6/8/19 1/2/5/6/8/19 1/2/3/5/6/8/19 DSDS 4G＋3G × × ○ CA対応 ○ ○ ○(2CC) VoLTE ○ ○(au) ○(ドコモ、au、Y!mobile) 無線LAN IEEE802.11ac

（2.4／5GHz対応） IEEE802.11ac

（2.4／5GHz対応） IEEE802.11ac

（2.4／5GHz対応） カメラ画素数 リア：16.4メガ

／イン：8メガ リア：16メガ

＋2メガ(距離測定)

／イン：16メガ リア：16メガ(標準)

＋8メガ(広角)

／イン：20メガ(標準)

＋8メガ(広角) バッテリー容量 3100mAh 3000mAh 3300mAh 防水／防塵 ○／○ ×／× ×／× 指紋センサー ○ ○ ○ SIM形状 nanoSIM nanoSIM×2 nanoSIM×2 USB端子 Type-C Type-C microUSB カラバリ ホワイト、ベージュ、ブラック クラインブルー、サクラピンク、ミッドナイトブラック ミッドナイトブラック、ルージュレッド、ムーンライトホワイト 発売時期 2018年6月 2018年6月 2018年5月

moto g6 plus HUAWEI Mate 10 lite ZenFone Max Plus（M1） メーカー Motorola Mobility ファーウェイ ASUS 価格 4万1904円 約3万8000円 約3万2000円 ディスプレー 5.93型液晶

(18:9) 5.9型液晶

(18:9) 5.7型液晶

(18:9) 画面解像度 1080×2160ドット 1080×2160ドット 1080×2160ドット サイズ 75.5×159.9

×8.1mm 75.2×156.2

×7.5mm 73×152.6

×8.8mm 重量 165g 164g 160g CPU Snapdragon 630

2.2GHz

（オクタコア） HUAWEI Kirin 659

2.36GHz＋1.7GHz

（オクタコア） MediaTeK MT6750T

1.5GHz

（オクタコア） 内蔵メモリー 4GB 4GB 4GB 内蔵ストレージ 64GB 64GB 32GB 外部メモリー microSDXC

（最大128GB） microSDXC

（最大256GB） microSDXC

（最大256GB） OS Android 8.0 Android 7.0

→8.0（予定） Android 7.0 LTE対応バンド 1/2/3/5/7/8

/18/19/26/28

/38/40/41 1/3/5/7/8/19

/28/38/40/41 1/3/5/7/8/18

/19/26/28/38/41 （うちドコモ） 1/3/19 1/3/19 1/3/19 3G対応バンド 1/2/5/6/8/19 1/5/6/8/19 1/5/6/8/19 DSDS 4G＋3G ○ × ○ CA対応 × ○(2CC) VoLTE ○(ドコモ、au、Y!mobile) × ○(Y!mobile) 無線LAN IEEE802.11ac

（2.4／5GHz対応） IEEE802.11n

（2.4GHz対応） IEEE802.11n

（2.4GHz対応） カメラ画素数 リア：12メガ(RGB)

＋5メガ(モノクロ)

／イン：16メガ リア：16メガ

＋2メガ(距離測定)

／イン：13メガ

＋2メガ(距離測定) リア：16メガ(標準)

＋8メガ(広角)

／イン：8メガ バッテリー容量 3200mAh 3340mAh 4130mAh 防水／防塵 ×(撥水)／× ×／× ×／× 指紋センサー ○ ○ ○ SIM形状 nanoSIM×2 nanoSIM×2 nanoSIM×2 USB端子 Type-C microUSB microUSB カラバリ ディープインディゴ オーロラブルー、グラファイトブラック ディープシーブラック、サンライトゴールド、アズールシルバー 発売時期 2018年6月 2017年12月 2018年2月

ZenFone 4 Selfie Pro HTC U11 life Moto G5S Plus メーカー ASUS HTC Motorola Mobility 価格 約3万5000円 4万4984円 約3万2000円 ディスプレー 5.5型有機EL 5.2型液晶 5.5型液晶 画面解像度 1080×1920ドット 1080×1920ドット 1080×1920ドット サイズ 74.8×154

×6.85mm 73×149

×8.1mm 76.2×153.5

×8.04mm 重量 147g 142g 170g CPU Snapdragon 625

2GHz

（オクタコア） Snapdragon 630

2.2GHz＋1.8GHz

（オクタコア） Snapdragon 625

2GHz

（オクタコア） 内蔵メモリー 4GB 4GB 4GB 内蔵ストレージ 64GB 64GB 32GB 外部メモリー microSDXC

（最大2TB） microSDXC

（最大256GB） microSDXC

（最大128GB） OS Android 7.1 Android 8.0 Android 7.1

→8.0（予定） LTE対応バンド 1/3/5/7/8/18

/19/26/28/38/41 1/3/8/11/19/41 1/3/5/7/8/18

/19/20/26/28

/38/40/41 （うちドコモ） 1/3/19 1/3/19 1/3/19 3G対応バンド 1/2/5/6/8/19 1/6/8/19 1/2/5/6/8/19 DSDS 4G＋3G ○ × ○ CA対応 ○(2CC) ○(3CC) × VoLTE ○(au、Y!mobile) ○ ○(ドコモ、au、Y!mobile) 無線LAN IEEE802.11n

（2.4GHz対応） IEEE802.11ac

（2.4／5GHz対応） IEEE802.11n

（2.4／5GHz対応） カメラ画素数 リア：16メガ

／イン：12メガ(標準)

＋5メガ(広角) リア：16メガ

／イン：16メガ リア：13メガ(RGB)

＋13メガ(モノクロ)

／イン：8メガ バッテリー容量 3000mAh 2600mAh 3000mAh 防水／防塵 ×／× ○／○ ×(撥水)／× 指紋センサー ○ ○ ○ SIM形状 nanoSIM×2 nanoSIM nanoSIM×2 USB端子 microUSB Type-C microUSB カラバリ ネイビーブラック、クラシックレッド、サンライトゴールド ブリリアント ブラック、サファイア ブルー、アイス ホワイト ルナグレー、ブラッシュゴールド、ニンバスブルー 発売時期 2017年9月 2018年3月 2017年10月

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