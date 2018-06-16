編集部ピックアップの人気SIMフリースマホ全紹介！ 【2018年6月版】 ― 第2回
ノッチ付きディスプレーやデュアルカメラ、防水・防塵など、特徴いろいろ
ファーウェイ、ASUSに、シャープのおサイフ対応機も！ 人気SIMフリースマホ全紹介【3～4万円台編】
2018年06月16日 12時00分更新
2眼カメラやノッチ付きと最新トレンドを採用した製品から
おサイフケータイ搭載機まで特長はそれぞれ
|AQUOS sense plus
5～10万円と高価ではあるが、文句なしの性能を備えたSIMフリースマホを紹介した【ハイエンド編】に続いて掲載するのは【3～4万円台編】だ。
スペックだけなら、ハイエンド機との差はハッキリしているものの、デュアルカメラやノッチ付き液晶といったハイエンド機と同じ最新トレンドを採用した機種も多く、3Dを活用するゲーム以外での普段の使い勝手では大きな差はない。それでいて価格は半額程度となると、お買い得度は高いという製品が多い。
また、シャープやHTCのようにキャリアスマホの開発が長いメーカーでは、防水・防塵やおサイフケータイに対応した端末を提供している例もある。つまり製品の特長がバラエティー豊かなのだ。
|3万円台前半の価格ながら、ノッチ付きの縦長液晶を搭載した「HUAWEI P20 lite」
そんな3～4万円台の人気モデルについて、スペックや機能をまとめて紹介していく。
人気SIMフリースマホ
【最新トレンドの採用やFeliCa対応スマホも 3～4万円台編】
●シャープ「AQUOS sense plus」
●ファーウェイ「HUAWEI P20 lite」
●ASUS「ZenFone 5Q」
●モトローラ「moto g6 plus」
●ファーウェイ「HUAWEI Mate 10 lite」
●ASUS「ZenFone Max Plus（M1）」
●ASUYS「ZenFone 4 Selfie Pro」
●HTC「HTC U11 life」
●モトローラ「Moto G5S Plus」
|AQUOS sense plus
|HUAWEI P20 lite
|ZenFone 5Q
|メーカー
|シャープ
|ファーウェイ
|ASUS
|価格
|約4万円
|約3万2000円
|約4万1000円
|ディスプレー
|5.5型液晶
(18:9)
|5.84型液晶
(19:9)
|6型液晶
(18:9)
|画面解像度
|1080×2160ドット
|1080×2280ドット
|1080×2160ドット
|サイズ
|71×151
×8.9mm
|71.2×148.6
×7.4mm
|76×160.5
×7.7mm
|重量
|157g
|145g
|168g
|CPU
|Snapdragon 630
2.2GHz＋1.8GHz
（オクタコア）
|HUAWEI Kirin 659
2.36GHz＋1.7GHz
（オクタコア）
|Snapdragon 630
2.2GHz
（オクタコア）
|内蔵メモリー
|3GB
|4GB
|4GB
|内蔵ストレージ
|32GB
|32GB
|64GB
|外部メモリー
|microSDXC
（最大400GB）
|microSDXC
（最大256GB）
|microSDXC
（最大2TB）
|OS
|Android 8.0
|Android 8.0
|Android 7.1
|LTE対応バンド
|1/2/3/4/5/8
/19/26/28/41
|1/3/5/7/8/18
/19/26/28/41
|1/2/3/5/7/8
/18/19/28/38/39/41
|（うちドコモ）
|1/3/19
|1/3/19
|1/3/19
|3G対応バンド
|1/2/4/5/6/8/19
|1/2/5/6/8/19
|1/2/3/5/6/8/19
|DSDS 4G＋3G
|×
|×
|○
|CA対応
|○
|○
|○(2CC)
|VoLTE
|○
|○(au)
|○(ドコモ、au、Y!mobile)
|無線LAN
|IEEE802.11ac
（2.4／5GHz対応）
|IEEE802.11ac
（2.4／5GHz対応）
|IEEE802.11ac
（2.4／5GHz対応）
|カメラ画素数
|リア：16.4メガ
／イン：8メガ
|リア：16メガ
＋2メガ(距離測定)
／イン：16メガ
|リア：16メガ(標準)
＋8メガ(広角)
／イン：20メガ(標準)
＋8メガ(広角)
|バッテリー容量
|3100mAh
|3000mAh
|3300mAh
|防水／防塵
|○／○
|×／×
|×／×
|指紋センサー
|○
|○
|○
|SIM形状
|nanoSIM
|nanoSIM×2
|nanoSIM×2
|USB端子
|Type-C
|Type-C
|microUSB
|カラバリ
|ホワイト、ベージュ、ブラック
|クラインブルー、サクラピンク、ミッドナイトブラック
|ミッドナイトブラック、ルージュレッド、ムーンライトホワイト
|発売時期
|2018年6月
|2018年6月
|2018年5月
|moto g6 plus
|HUAWEI Mate 10 lite
|ZenFone Max Plus（M1）
|メーカー
|Motorola Mobility
|ファーウェイ
|ASUS
|価格
|4万1904円
|約3万8000円
|約3万2000円
|ディスプレー
|5.93型液晶
(18:9)
|5.9型液晶
(18:9)
|5.7型液晶
(18:9)
|画面解像度
|1080×2160ドット
|1080×2160ドット
|1080×2160ドット
|サイズ
|75.5×159.9
×8.1mm
|75.2×156.2
×7.5mm
|73×152.6
×8.8mm
|重量
|165g
|164g
|160g
|CPU
|Snapdragon 630
2.2GHz
（オクタコア）
|HUAWEI Kirin 659
2.36GHz＋1.7GHz
（オクタコア）
|MediaTeK MT6750T
1.5GHz
（オクタコア）
|内蔵メモリー
|4GB
|4GB
|4GB
|内蔵ストレージ
|64GB
|64GB
|32GB
|外部メモリー
|microSDXC
（最大128GB）
|microSDXC
（最大256GB）
|microSDXC
（最大256GB）
|OS
|Android 8.0
|Android 7.0
→8.0（予定）
|Android 7.0
|LTE対応バンド
|1/2/3/5/7/8
/18/19/26/28
/38/40/41
|1/3/5/7/8/19
/28/38/40/41
|1/3/5/7/8/18
/19/26/28/38/41
|（うちドコモ）
|1/3/19
|1/3/19
|1/3/19
|3G対応バンド
|1/2/5/6/8/19
|1/5/6/8/19
|1/5/6/8/19
|DSDS 4G＋3G
|○
|×
|○
|CA対応
|×
|○(2CC)
|VoLTE
|○(ドコモ、au、Y!mobile)
|×
|○(Y!mobile)
|無線LAN
|IEEE802.11ac
（2.4／5GHz対応）
|IEEE802.11n
（2.4GHz対応）
|IEEE802.11n
（2.4GHz対応）
|カメラ画素数
|リア：12メガ(RGB)
＋5メガ(モノクロ)
／イン：16メガ
|リア：16メガ
＋2メガ(距離測定)
／イン：13メガ
＋2メガ(距離測定)
|リア：16メガ(標準)
＋8メガ(広角)
／イン：8メガ
|バッテリー容量
|3200mAh
|3340mAh
|4130mAh
|防水／防塵
|×(撥水)／×
|×／×
|×／×
|指紋センサー
|○
|○
|○
|SIM形状
|nanoSIM×2
|nanoSIM×2
|nanoSIM×2
|USB端子
|Type-C
|microUSB
|microUSB
|カラバリ
|ディープインディゴ
|オーロラブルー、グラファイトブラック
|ディープシーブラック、サンライトゴールド、アズールシルバー
|発売時期
|2018年6月
|2017年12月
|2018年2月
|ZenFone 4 Selfie Pro
|HTC U11 life
|Moto G5S Plus
|メーカー
|ASUS
|HTC
|Motorola Mobility
|価格
|約3万5000円
|4万4984円
|約3万2000円
|ディスプレー
|5.5型有機EL
|5.2型液晶
|5.5型液晶
|画面解像度
|1080×1920ドット
|1080×1920ドット
|1080×1920ドット
|サイズ
|74.8×154
×6.85mm
|73×149
×8.1mm
|76.2×153.5
×8.04mm
|重量
|147g
|142g
|170g
|CPU
|Snapdragon 625
2GHz
（オクタコア）
|Snapdragon 630
2.2GHz＋1.8GHz
（オクタコア）
|Snapdragon 625
2GHz
（オクタコア）
|内蔵メモリー
|4GB
|4GB
|4GB
|内蔵ストレージ
|64GB
|64GB
|32GB
|外部メモリー
|microSDXC
（最大2TB）
|microSDXC
（最大256GB）
|microSDXC
（最大128GB）
|OS
|Android 7.1
|Android 8.0
|Android 7.1
→8.0（予定）
|LTE対応バンド
|1/3/5/7/8/18
/19/26/28/38/41
|1/3/8/11/19/41
|1/3/5/7/8/18
/19/20/26/28
/38/40/41
|（うちドコモ）
|1/3/19
|1/3/19
|1/3/19
|3G対応バンド
|1/2/5/6/8/19
|1/6/8/19
|1/2/5/6/8/19
|DSDS 4G＋3G
|○
|×
|○
|CA対応
|○(2CC)
|○(3CC)
|×
|VoLTE
|○(au、Y!mobile)
|○
|○(ドコモ、au、Y!mobile)
|無線LAN
|IEEE802.11n
（2.4GHz対応）
|IEEE802.11ac
（2.4／5GHz対応）
|IEEE802.11n
（2.4／5GHz対応）
|カメラ画素数
|リア：16メガ
／イン：12メガ(標準)
＋5メガ(広角)
|リア：16メガ
／イン：16メガ
|リア：13メガ(RGB)
＋13メガ(モノクロ)
／イン：8メガ
|バッテリー容量
|3000mAh
|2600mAh
|3000mAh
|防水／防塵
|×／×
|○／○
|×(撥水)／×
|指紋センサー
|○
|○
|○
|SIM形状
|nanoSIM×2
|nanoSIM
|nanoSIM×2
|USB端子
|microUSB
|Type-C
|microUSB
|カラバリ
|ネイビーブラック、クラシックレッド、サンライトゴールド
|ブリリアント ブラック、サファイア ブルー、アイス ホワイト
|ルナグレー、ブラッシュゴールド、ニンバスブルー
|発売時期
|2017年9月
|2018年3月
|2017年10月