このページの本文へ

前へ 1 2 3 4 次へ

編集部ピックアップの人気SIMフリースマホ全紹介！ 【2018年6月版】 ― 第2回

ノッチ付きディスプレーやデュアルカメラ、防水・防塵など、特徴いろいろ

ファーウェイ、ASUSに、シャープのおサイフ対応機も！ 人気SIMフリースマホ全紹介【3～4万円台編】

2018年06月16日 12時00分更新

文● ドロイドさん（アスキースマホ総研

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • シェア
  • 一覧
  • 本文印刷

2眼カメラやノッチ付きと最新トレンドを採用した製品から
おサイフケータイ搭載機まで特長はそれぞれ

AQUOS sense plus

　5～10万円と高価ではあるが、文句なしの性能を備えたSIMフリースマホを紹介した【ハイエンド編】に続いて掲載するのは【3～4万円台編】だ。

　スペックだけなら、ハイエンド機との差はハッキリしているものの、デュアルカメラやノッチ付き液晶といったハイエンド機と同じ最新トレンドを採用した機種も多く、3Dを活用するゲーム以外での普段の使い勝手では大きな差はない。それでいて価格は半額程度となると、お買い得度は高いという製品が多い。

　また、シャープやHTCのようにキャリアスマホの開発が長いメーカーでは、防水・防塵やおサイフケータイに対応した端末を提供している例もある。つまり製品の特長がバラエティー豊かなのだ。

3万円台前半の価格ながら、ノッチ付きの縦長液晶を搭載した「HUAWEI P20 lite」

　そんな3～4万円台の人気モデルについて、スペックや機能をまとめて紹介していく。

人気SIMフリースマホ
【最新トレンドの採用やFeliCa対応スマホも 3～4万円台編】

●シャープ「AQUOS sense plus
●ファーウェイ「HUAWEI P20 lite
●ASUS「ZenFone 5Q
●モトローラ「moto g6 plus
●ファーウェイ「HUAWEI Mate 10 lite
●ASUS「ZenFone Max Plus（M1）
●ASUYS「ZenFone 4 Selfie Pro
●HTC「HTC U11 life
●モトローラ「Moto G5S Plus

　 AQUOS sense plus HUAWEI P20 lite ZenFone 5Q
メーカー シャープ ファーウェイ ASUS
価格 約4万円 約3万2000円 約4万1000円
ディスプレー 5.5型液晶
(18:9)		 5.84型液晶
(19:9)		 6型液晶
(18:9)
画面解像度 1080×2160ドット 1080×2280ドット 1080×2160ドット
サイズ 71×151
×8.9mm		 71.2×148.6
×7.4mm		 76×160.5
×7.7mm
重量 157g 145g 168g
CPU Snapdragon 630
2.2GHz＋1.8GHz
（オクタコア）		 HUAWEI Kirin 659
2.36GHz＋1.7GHz
（オクタコア）		 Snapdragon 630
2.2GHz
（オクタコア）
内蔵メモリー 3GB 4GB 4GB
内蔵ストレージ 32GB 32GB 64GB
外部メモリー microSDXC
（最大400GB）		 microSDXC
（最大256GB）		 microSDXC
（最大2TB）
OS Android 8.0 Android 8.0 Android 7.1
LTE対応バンド 1/2/3/4/5/8
/19/26/28/41		 1/3/5/7/8/18
/19/26/28/41		 1/2/3/5/7/8
/18/19/28/38/39/41
（うちドコモ） 1/3/19 1/3/19 1/3/19
3G対応バンド 1/2/4/5/6/8/19 1/2/5/6/8/19 1/2/3/5/6/8/19
DSDS 4G＋3G × ×
CA対応 ○(2CC)
VoLTE ○(au) ○(ドコモ、au、Y!mobile)
無線LAN IEEE802.11ac
（2.4／5GHz対応）		 IEEE802.11ac
（2.4／5GHz対応）		 IEEE802.11ac
（2.4／5GHz対応）
カメラ画素数 リア：16.4メガ
／イン：8メガ		 リア：16メガ
＋2メガ(距離測定)
／イン：16メガ		 リア：16メガ(標準)
＋8メガ(広角)
／イン：20メガ(標準)
＋8メガ(広角)
バッテリー容量 3100mAh 3000mAh 3300mAh
防水／防塵 ○／○ ×／× ×／×
指紋センサー
SIM形状 nanoSIM nanoSIM×2 nanoSIM×2
USB端子 Type-C Type-C microUSB
カラバリ ホワイト、ベージュ、ブラック クラインブルー、サクラピンク、ミッドナイトブラック ミッドナイトブラック、ルージュレッド、ムーンライトホワイト
発売時期 2018年6月 2018年6月 2018年5月
　 moto g6 plus HUAWEI Mate 10 lite ZenFone Max Plus（M1）
メーカー Motorola Mobility ファーウェイ ASUS
価格 4万1904円 約3万8000円 約3万2000円
ディスプレー 5.93型液晶
(18:9)		 5.9型液晶
(18:9)		 5.7型液晶
(18:9)
画面解像度 1080×2160ドット 1080×2160ドット 1080×2160ドット
サイズ 75.5×159.9
×8.1mm		 75.2×156.2
×7.5mm		 73×152.6
×8.8mm
重量 165g 164g 160g
CPU Snapdragon 630
2.2GHz
（オクタコア）		 HUAWEI Kirin 659
2.36GHz＋1.7GHz
（オクタコア）		 MediaTeK MT6750T
1.5GHz
（オクタコア）
内蔵メモリー 4GB 4GB 4GB
内蔵ストレージ 64GB 64GB 32GB
外部メモリー microSDXC
（最大128GB）		 microSDXC
（最大256GB）		 microSDXC
（最大256GB）
OS Android 8.0 Android 7.0
→8.0（予定）		 Android 7.0
LTE対応バンド 1/2/3/5/7/8
/18/19/26/28
/38/40/41		 1/3/5/7/8/19
/28/38/40/41		 1/3/5/7/8/18
/19/26/28/38/41
（うちドコモ） 1/3/19 1/3/19 1/3/19
3G対応バンド 1/2/5/6/8/19 1/5/6/8/19 1/5/6/8/19
DSDS 4G＋3G ×
CA対応 　 × ○(2CC)
VoLTE ○(ドコモ、au、Y!mobile) × ○(Y!mobile)
無線LAN IEEE802.11ac
（2.4／5GHz対応）		 IEEE802.11n
（2.4GHz対応）		 IEEE802.11n
（2.4GHz対応）
カメラ画素数 リア：12メガ(RGB)
＋5メガ(モノクロ)
／イン：16メガ		 リア：16メガ
＋2メガ(距離測定)
／イン：13メガ
＋2メガ(距離測定)		 リア：16メガ(標準)
＋8メガ(広角)
／イン：8メガ
バッテリー容量 3200mAh 3340mAh 4130mAh
防水／防塵 ×(撥水)／× ×／× ×／×
指紋センサー
SIM形状 nanoSIM×2 nanoSIM×2 nanoSIM×2
USB端子 Type-C microUSB microUSB
カラバリ ディープインディゴ オーロラブルー、グラファイトブラック ディープシーブラック、サンライトゴールド、アズールシルバー
発売時期 2018年6月 2017年12月 2018年2月
　 ZenFone 4 Selfie Pro HTC U11 life Moto G5S Plus
メーカー ASUS HTC Motorola Mobility
価格 約3万5000円 4万4984円 約3万2000円
ディスプレー 5.5型有機EL 5.2型液晶 5.5型液晶
画面解像度 1080×1920ドット 1080×1920ドット 1080×1920ドット
サイズ 74.8×154
×6.85mm		 73×149
×8.1mm		 76.2×153.5
×8.04mm
重量 147g 142g 170g
CPU Snapdragon 625
2GHz
（オクタコア）		 Snapdragon 630
2.2GHz＋1.8GHz
（オクタコア）		 Snapdragon 625
2GHz
（オクタコア）
内蔵メモリー 4GB 4GB 4GB
内蔵ストレージ 64GB 64GB 32GB
外部メモリー microSDXC
（最大2TB）		 microSDXC
（最大256GB）		 microSDXC
（最大128GB）
OS Android 7.1 Android 8.0 Android 7.1
→8.0（予定）
LTE対応バンド 1/3/5/7/8/18
/19/26/28/38/41		 1/3/8/11/19/41 1/3/5/7/8/18
/19/20/26/28
/38/40/41
（うちドコモ） 1/3/19 1/3/19 1/3/19
3G対応バンド 1/2/5/6/8/19 1/6/8/19 1/2/5/6/8/19
DSDS 4G＋3G ×
CA対応 ○(2CC) ○(3CC) ×
VoLTE ○(au、Y!mobile) ○(ドコモ、au、Y!mobile)
無線LAN IEEE802.11n
（2.4GHz対応）		 IEEE802.11ac
（2.4／5GHz対応）		 IEEE802.11n
（2.4／5GHz対応）
カメラ画素数 リア：16メガ
／イン：12メガ(標準)
＋5メガ(広角)		 リア：16メガ
／イン：16メガ		 リア：13メガ(RGB)
＋13メガ(モノクロ)
／イン：8メガ
バッテリー容量 3000mAh 2600mAh 3000mAh
防水／防塵 ×／× ○／○ ×(撥水)／×
指紋センサー
SIM形状 nanoSIM×2 nanoSIM nanoSIM×2
USB端子 microUSB Type-C microUSB
カラバリ ネイビーブラック、クラシックレッド、サンライトゴールド ブリリアント ブラック、サファイア ブルー、アイス ホワイト ルナグレー、ブラッシュゴールド、ニンバスブルー
発売時期 2017年9月 2018年3月 2017年10月

前へ 1 2 3 4 次へ

この特集の記事
この記事の編集者は以下の記事をオススメしています

注目ニュース

ASCII倶楽部

ASCII倶楽部とは

最新記事

プレミアムPC試用レポート

ピックアップ
アスキーストア's 人気ランキング ベスト5

富士通パソコンFMVの直販サイト富士通 WEB MART

ASCII.jp RSS2.0 配信中

ASCII.jpメール デジタルMac/iPodマガジン