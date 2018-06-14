Thunderbolt 3で接続してデスクトップ用グラフィックスカードをノートで利用
Razer、グラフィックス エンクロージャー「Razer Core X」を国内発売
2018年06月14日 11時00分更新
|「Razer Core X」（左はRazer Blade Stealth）
Razerは6月14日、ノートPC用外部グラフィックス エンクロージャー「Razer Core X」の日本国内発売を発表した。6月22日に発売する。
デスクトップPC用グラフィックスカードをノートPCと接続できる拡張ボックス。Thunderbolt 3を搭載するRazer製ノートPC（Razer Blade Stealth／Razer Blade／Razer Blade Proなど）や、Thunderbolt 3対応eGPU をサポートする他社製ノートPCに接続できる。グラフィックスカードとしては、NVIDIA GeForce、NVIDIA Quadro、AMD XConnect対応、Radeon、Radeon Proなどに対応する。
価格は3万5424円。Razerの国内正規流通代理店のデジカを通じ、日本向け公式オンラインストアのほかツクモやドスパラ、ビックカメラグループなど一部店舗で販売される予定。