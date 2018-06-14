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Thunderbolt 3で接続してデスクトップ用グラフィックスカードをノートで利用

Razer、グラフィックス エンクロージャー「Razer Core X」を国内発売

2018年06月14日 11時00分更新

文● 行正和義　編集●ASCII

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「Razer Core X」（左はRazer Blade Stealth）

　Razerは6月14日、ノートPC用外部グラフィックス エンクロージャー「Razer Core X」の日本国内発売を発表した。6月22日に発売する。

　デスクトップPC用グラフィックスカードをノートPCと接続できる拡張ボックス。Thunderbolt 3を搭載するRazer製ノートPC（Razer Blade Stealth／Razer Blade／Razer Blade Proなど）や、Thunderbolt 3対応eGPU をサポートする他社製ノートPCに接続できる。グラフィックスカードとしては、NVIDIA GeForce、NVIDIA Quadro、AMD XConnect対応、Radeon、Radeon Proなどに対応する。

　価格は3万5424円。Razerの国内正規流通代理店のデジカを通じ、日本向け公式オンラインストアのほかツクモやドスパラ、ビックカメラグループなど一部店舗で販売される予定。

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