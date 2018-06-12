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VR readyのグラフィックスも選択可能なパワフル・モバイルワークステーション

デル、前世代より15％小型化した17.6／15.6型ノート「Precision 7730／7530」

2018年06月12日 14時00分更新

文● 行正和義　編集●ASCII

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「Precision 7730」

　デルは6月12日、高性能ノートPC「Precision 7000 シリーズ」を刷新、17.3型の「Precision 7730」と15.6型の「Precision 7530」を発売した。

　いずれもボディデザインを一新して従来製品よりおよそ15%小型化。CPUにはインテル第8世代Core i5／i7／i9／Xeonプロセッサーを選択可能、メモリー速度は2666MHzに向上し、3200MHz高速メモリーオプションも提供を予定（7月以降)している。VR readyのグラフィックス可能などスペックを向上させている。

「Precision 7730」(左)、「Precision 7530」（右）

　Precision 7730は1600×900ドットまたは1920×1080ドットの17.3型ディスプレーを搭載し、グラフィックスはNVIDIA Quadro P3200などが選択可能。最大4基のPCle NVMeスロット搭載できストレージは最大8TB。価格は31万9980円より。

　Precision 7530は、1920×1080ドットの15.6型ディスプレーを搭載し、グラフィックスにNVIDIA Quadro P1000／P2000などが選択可能。最大3基のPCle NVMeの搭載によりストレージは最大6TB。価格は28万9980円より（いずれも税抜き、配送料込み）。

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