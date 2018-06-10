格安SIM＆格安スマホの料金と最新動向まとめ ― 第181回
【格安スマホまとめ】モトローラ「moto g6」発表、mineoが混雑時間に速度制限で値引きの逆発想
2018年06月10日 15時00分更新
格安SIM、格安スマホ関連の1週間の動きをまとめてお届けしている本連載。先週は、モトローラがミドルクラスの新SIMフリースマホ「moto g6」などを発表。またmineoは、混雑時間帯に速度制限をする代わりに値引きするという、新発想のサービスをトライアルとして開始する。
|ミドル～ミドルハイクラスの人気モデル「Moto G」シリーズに最新機種「moto g6」「moto g6 plus」が登場
モトローラがコスパに優れたMoto Gシリーズの新モデル
「moto g6」「moto g6 plus」が登場
コストパフォーマンスに優れ、シンプルなUIやバッテリーの持ちの良さなどで人気のモトローラのミドルクラス「Moto G」シリーズ。その新機種「moto g6」「moto g6 plus」が発表された。詳細なスペックは別記事を参照いただきたいが、18：9の縦長液晶を採用し、横幅は抑えつつ画面サイズを拡大。また両機種ともにデュアルカメラを搭載している。
注目点としては、nanoSIM×2とは別にmicroSDスロットがあるトリプルスロット仕様だろう。価格は2万8800円と3万8800円。今回も人気モデルになりそうだ。
|ミドルクラスでも当たり前の機能になってきたデュアルカメラを搭載。注目は右写真のトリプルスロット仕様
モトローラからは、税抜1万8500円とエントリークラスの「moto e5」も発表されている。こちらも縦長の5.7型液晶を搭載。クアッドコアCPUに2GBメモリー、16GBストレージと、スペック的にはそこそこというレベルだが、こちらもDSDS対応＋トリプルスロット仕様で、エントリークラスの注目端末と言える。
|エントリークラスの「moto e5」もDSDS対応など、しっかりした基本機能を持つ端末だ
mineoが混雑時間を制限する代わりに値下げのトライアル
全体のユーザーの混雑緩和に繋がる？
mineoが7月から、新しい発想のサービス「エココース」をトライアルとして開始する。3GBプラン以上（Aプラン、Dプランとも）の既存のmineoユーザーを対象にしており、すでに申し込み受付を開始している。
この「エココース」に加入すると、格安SIMの宿命とも言える、多くのユーザーが利用するため通信速度が大きく低下する、お昼休みや通勤・帰宅時間帯といった混雑時間帯に、200kbpsに速度制限が課される。その代わりにプランによって税抜月50～450円が割引される。
「エココース」は8月末まで実施され、この期間が過ぎると元のサービス内容に戻る。このトライアルが混雑緩和に有効であるか、参加しないユーザーも含めて、満足度が高まるかを検証した上で、本格導入を検討するとのことだ。
goo SimsellerがDSDS対応のエントリー機を発売
OCNの音声SIM契約が前提で税抜6800円
goo Simsellerが、コヴィア製の新エントリー機「FLEAZ BEAT」の販売を開始した。単体では税抜1万7000円、OCN モバイル ONEの音声SIM契約時には税抜6800円となる。
FLEAZ BEATの主なスペックは、HD解像度の5型IPS液晶、MediaTek MT6750（オクタコア、1.5GHz＋1GHz）、3GBメモリー、32GBストレージ、8メガカメラ（イン2メガ）、2300mAhバッテリー、指紋センサー、Android 8.0など。DSDS対応でmicroSDスロット×2とは別にmicroSDスロットがあるのが注目点。カラバリはブラック、インディゴの2色
月1000円前後の人気格安データ通信サービス（税込）
（音声通話付きのSIMは前回分をクリック）
|OCN モバイル ONE
|BIGLOBEモバイル 3ギガプラン タイプD
|
IIJmio／BIC SIM
ミニマムスタートプラン
|楽天モバイル データSIM 3.1GBプラン
|
110MB/日
コース
|
3GB/月
コース
|タイプD
|タイプA
|通信網
|Xi／FOMA
|
au 4G LTE
（VoLTE）
|Xi／FOMA
|
高速通信
通信量
|1日110MB
|月3GB
|月3GB
|月3GB
|月3GB
|月3.1GB
|
制限時の
通信速度
|200kbps
|200kbps
|200kbps
|200kbps
|200kbps
|月額料金
|972円
|1188円
|972円
|972円
|972円
|972円
|初期費用
|3665円
|3665円
|3665円
|3678円
|3665円
|SIMサイズ
|
標準、microSIM、
nanoSIM
|
標準
microSIM
nanoSIM
|
標準
microSIM
nanoSIM
|
標準
microSIM
nanoSIM
|
標準
microSIM
nanoSIM
|
制限解除
オプション
|
540円
／1日
（当日中）
|
540円
／500MB
|
324円
／100MB
|
216円
／100MB
|
216円
／100MB
|
324円
／100MB
|通信制御
|―
|―
|
3日／
366MB
（低速時）
|
3日／
6GB
（高速時）
3日／
366MB
（低速時）
|ー
|
カウント
フリー
|自社クラウドサービス、音楽配信サービス等
|＋月1058円でYouTubeなど
|―
|ー
|
SMS
オプション
|
○
（129円）
|
○
（129円）
|
○
（151円）
|
◎
（標準）
|
○
（129円）
|公衆Wi-Fi
|○
|有料
|×（BIC SIMは○）
|×
|最低利用期間
|なし
|なし
|2ヵ月
|2ヵ月
|なし
|LINEモバイル
|
U-
mobile
データ専用 ダブルフィックス
|
DMM
mobile
データSIMプラン 3GB
|DTI SIM 3GBデータプラン
|
ニフティ
NifMo
3GBプラン
|LINEフリー
|コミュニケーションフリー 3GB
|通信網
|Xi／FOMA
|
高速通信
通信量
|月1GB
|月3GB
|月1／3GB
|月3GB
|月3GB
|月3GB
|
制限時の
通信速度
|200kbps
|200kbps
|200kbps
|200kbps
|200kbps
|月額料金
|540円
|1198円
|
734円
～972円
|918円
|907円
|972円
|初期費用
|3672円
|3665円
|3665円
|3665円
|3240円
|SIMサイズ
|
標準、microSIM、
nanoSIM
|
標準
microSIM
nanoSIM
|
標準
microSIM
nanoSIM
|
標準
microSIM
nanoSIM
|
標準
microSIM
nanoSIM
|
制限解除
オプション
|
540円／500MB
1080円／1GB
3240円／3GB
|
324円
／100MB
540円
／500MB
864円
／1GB
|
216円
／100MB
664円
／500MB
518円
／1GB※1
|
410円
／500MB
648円
／1GB
|
972円
／500MB
|通信制御
|条件非公表
|
条件
非公表
|
3日／
366MB
（低速時）
|
3日／
2GB
|
1日／
650MB
|
カウント
フリー
|LINE
|LINE、Twitter、Facebook、Instagram
|―
|
主要SNS
(月270円)
|別プランあり
|―
|
SMS
オプション
|
○
（129円）
|
◎
（標準）
|
○
（162円）
|
○
（162円）
|
○
（162円）
|
○
（162円）
|公衆Wi-Fi
|月216円
|○
|×
|×
|○
|最低利用期間
|なし
|なし
|1ヵ月
|なし
|なし
|nuroモバイル
|イオンモバイル データプラン 4GB
|
mineo
シングルタイプ 3GB
|UQ mobile データ高速プラン
|
3GB
プラン
|0 SIM
|
ドコモ
プラン
|
au
プラン
|通信網
|Xi／FOMA
|
Xi／FOMA
au 4G LTE
|Xi／FOMA
|au 4G LTE
|
高速通信
通信量
|月3GB
|
月500MB
～5GB
|月4GB
|月3GB
|月3GB
|月3GB
|
制限時の
通信速度
|200kbps
|200kbps
|200kbps
|200kbps
|200kbps
|200kbps
|月額料金
|972円
|0～1728円
|1058円
|972円
|972円
|1058円
|初期費用
|3665円
|3665円
|3240円
|3678円
|3665円
|3240円
|SIMサイズ
|
標準
microSIM
nanoSIM
|
標準
microSIM
nanoSIM
|
標準
microSIM
nanoSIM
|
標準
microSIM
nanoSIM
|
標準
microSIM
nanoSIM
|
標準
microSIM
nanoSIM
|
制限解除
オプション
|
432円
／100MB
648円
／500MB
1080円
／1GB
|500MBまで0円で100MBごとに＋108円、2～5GBは定額
|
518円
／1GB
|162円／100MB
|
216円
／100MB
540円
／500MB
|通信制御
|条件非公表
|条件非公表
|
3日／
366MB
（低速時）
|ー
|
3日／
6GB
|
3日／
6GB
|
カウント
フリー
|―
|―
|―
|―
|
SMS
オプション
|
○
（162円）
|
○
（162円）
|
○
（151円）
|
○
（129円）
|
◎
（標準）
|
◎
（標準）
|公衆Wi-Fi
|×
|×
|×
|×
|×
|○
|最低利用期間
|なし
|なし
|なし
|なし
|なし
|なし
月1500～2000円台の人気格安データ通信サービス
（すべて税込）
|OCN モバイル ONE
|
IIJmio／BIC SIM
ライトスタートプラン
|BIGLOBEモバイル
|
170MB/日
コース
|
6GB/月
コース
|タイプD
|タイプA
|
6ギガ
プラン
|
12ギガ
プラン
|通信網
|Xi／FOMA
|
au 4G LTE
（VoLTE）
|
Xi／FOMA or
au 4G LTE（VoLTE）
|
高速通信
通信量
|
1日
170MB
|月6GB
|月6GB
|月6GB
|月6GB
|月12GB
|
制限時の
通信速度
|200kbps
|200kbps
|200kbps
|200kbps
|月額料金
|1490円
|1566円
|1641.6円
|1641.6円
|1566円
|2916円
|初期費用
|3665円
|3665円
|3678円
|3665円
|SIMサイズ
|
標準、microSIM、
nanoSIM
|
標準
microSIM
nanoSIM
|
標準
microSIM
nanoSIM
|
標準、microSIM、
nanoSIM
|
制限解除
オプション
|
540円
／1日
（当日中）
|
540円
／500MB
|
216円
／100MB
|
216円
／100MB
|324円／100MB
|通信制御
|―
|
3日／
366MB
（低速時）
|
3日／
6GB
（高速時） 3日／
366MB
（低速時）
|―
|
カウント
フリー
|自社クラウドサービス、音楽配信サービス等
|―
|＋月1058円でYouTube、AbemaTVなど
|
SMS
オプション
|○（129円）
|
○
（151円）
|
◎
（標準）
|
○（129円）
au網はSMS付きのみ
|公衆Wi-Fi
|○
|×（BIC SIMは○）
|○
|最低利用期間
|なし
|2ヵ月
|2ヵ月
|なし
|b-mobile
|楽天モバイル データSIM 5GBプラン
|
U-mobile
MAX
データ専用
|
U-mobile
データ専用
5GB
|
LinksMate
5GB
|
b-mobile
S 190
PadSIM
|おかわりSIM
|通信網
|ソフトバンク 3G/4G
|Xi／FOMA
|
高速通信
通信量
|
月100MB
～10GB
|月1～5GB
|月5GB
|月25GB
|月5GB
|月5GB
|
制限時の
通信速度
|200kbps
|200kbps
|200kbps
|200kbps
|200kbps
|月額料金
|
205～
3985円
|
540～
1620円
|1566円
|2570円
|1598円
|1620円
|初期費用
|3240円
|3240円
|3665円
|3665円
|3672円
|SIMサイズ
|
microSIM
nanoSIM
|
標準
microSIM
nanoSIM
|
標準
microSIM
nanoSIM
|
標準、microSIM
nanoSIM
|
標準
microSIM
nanoSIM
|
制限解除
オプション
|100MBまで205円、1GBまで583円、1GBごとに＋378円
|1GBまで540円、1GBごとに＋270円
|
324円
／100MB
|―
|
324円
／100MB
540円
／500MB
864円
／1GB
|
216円
／100MB
1080円
／1GB
|通信制御
|
3日／
360MB
（低速時）
|
3日／
360MB
（低速時）
|ー
|条件非公表
|
3日／
300MB
（低速時）
|
カウント
フリー
|―
|―
|―
|―
|
対応ゲーム、SNSなど
(月540円)
|
SMS
オプション
|×
|
○
（140円）
|
○
（129円）
|
○
（162円）
|
◎
（標準）
|公衆Wi-Fi
|×
|×
|×
|○
|×
|最低利用期間
|なし
|なし
|なし
|なし
|なし（SIM削除に3240円）
|
DMM mobile
データSIMプラン
|
DTI SIM
ネットつかい放題プラン
|イオンモバイル データ8GBプラン
|mineo シングルタイプ 6GB
|5GB
|8GB
|
ドコモ
プラン
|
au
プラン
|通信網
|Xi／FOMA
|
Xi／FOMA
au 4G LTE
|Xi／FOMA
|
au
4G LTE
|
高速通信
通信量
|月5GB
|月8GB
|無制限
|月8GB
|月6GB
|月6GB
|
制限時の
通信速度
|200kbps
|―
|200kbps
|200kbps
|200kbps
|月額料金
|1306円
|2138円
|2376円
|2138円
|1706円
|1706円
|初期費用
|3665円
|3665円
|3240円
|3665円
|3678円
|SIMサイズ
|
標準、microSIM
nanoSIM
|
標準
microSIM
nanoSIM
|
標準
microSIM
nanoSIM
|
標準、microSIM
nanoSIM
|
制限解除
オプション
|
216円／100MB
648円／500MB
518円／1GB※1
|―
|
518円
／1GB
|162円／100MB
|通信制御
|
3日／366MB
（低速時）
|
1～3GB
程度
／1～2日
|
3日／
366MB
（低速時）
|なし
|
3日／
6GB
|
カウント
フリー
|
LINE、Twitter、Facebook、Instagram
(月270円)
|別プランあり
|―
|―
|
SMS
オプション
|○（162円）
|
○
（162円）
|
○
（151円）
|
○
（129円）
|
◎
（標準）
|公衆Wi-Fi
|×
|×
|×
|×
|最低利用期間
|1ヵ月
|なし
|なし
|なし
|なし
※1：518円／1GBの追加チャージのみ、購入当月のみの利用で繰り越し不可（他は3ヵ月後の末日まで利用可能）。繰り越し可能な1GBのチャージは1188円。
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