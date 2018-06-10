【格安スマホまとめ】モトローラ「moto g6」発表、mineoが混雑時間に速度制限で値引きの逆発想

格安SIM、格安スマホ関連の1週間の動きをまとめてお届けしている本連載。先週は、モトローラがミドルクラスの新SIMフリースマホ「moto g6」などを発表。またmineoは、混雑時間帯に速度制限をする代わりに値引きするという、新発想のサービスをトライアルとして開始する。

ミドル～ミドルハイクラスの人気モデル「Moto G」シリーズに最新機種「moto g6」「moto g6 plus」が登場

モトローラがコスパに優れたMoto Gシリーズの新モデル

「moto g6」「moto g6 plus」が登場

コストパフォーマンスに優れ、シンプルなUIやバッテリーの持ちの良さなどで人気のモトローラのミドルクラス「Moto G」シリーズ。その新機種「moto g6」「moto g6 plus」が発表された。詳細なスペックは別記事を参照いただきたいが、18：9の縦長液晶を採用し、横幅は抑えつつ画面サイズを拡大。また両機種ともにデュアルカメラを搭載している。

注目点としては、nanoSIM×2とは別にmicroSDスロットがあるトリプルスロット仕様だろう。価格は2万8800円と3万8800円。今回も人気モデルになりそうだ。

モトローラからは、税抜1万8500円とエントリークラスの「moto e5」も発表されている。こちらも縦長の5.7型液晶を搭載。クアッドコアCPUに2GBメモリー、16GBストレージと、スペック的にはそこそこというレベルだが、こちらもDSDS対応＋トリプルスロット仕様で、エントリークラスの注目端末と言える。

mineoが混雑時間を制限する代わりに値下げのトライアル

全体のユーザーの混雑緩和に繋がる？

mineoが7月から、新しい発想のサービス「エココース」をトライアルとして開始する。3GBプラン以上（Aプラン、Dプランとも）の既存のmineoユーザーを対象にしており、すでに申し込み受付を開始している。

この「エココース」に加入すると、格安SIMの宿命とも言える、多くのユーザーが利用するため通信速度が大きく低下する、お昼休みや通勤・帰宅時間帯といった混雑時間帯に、200kbpsに速度制限が課される。その代わりにプランによって税抜月50～450円が割引される。

「エココース」は8月末まで実施され、この期間が過ぎると元のサービス内容に戻る。このトライアルが混雑緩和に有効であるか、参加しないユーザーも含めて、満足度が高まるかを検証した上で、本格導入を検討するとのことだ。

goo SimsellerがDSDS対応のエントリー機を発売

OCNの音声SIM契約が前提で税抜6800円

goo Simsellerが、コヴィア製の新エントリー機「FLEAZ BEAT」の販売を開始した。単体では税抜1万7000円、OCN モバイル ONEの音声SIM契約時には税抜6800円となる。

FLEAZ BEATの主なスペックは、HD解像度の5型IPS液晶、MediaTek MT6750（オクタコア、1.5GHz＋1GHz）、3GBメモリー、32GBストレージ、8メガカメラ（イン2メガ）、2300mAhバッテリー、指紋センサー、Android 8.0など。DSDS対応でmicroSDスロット×2とは別にmicroSDスロットがあるのが注目点。カラバリはブラック、インディゴの2色

OCN モバイル ONE BIGLOBEモバイル 3ギガプラン タイプD IIJmio／BIC SIM

ミニマムスタートプラン 楽天モバイル データSIM 3.1GBプラン 110MB/日

コース 3GB/月

コース タイプD タイプA 通信網 Xi／FOMA au 4G LTE

（VoLTE） Xi／FOMA 高速通信

通信量 1日110MB 月3GB 月3GB 月3GB 月3GB 月3.1GB 制限時の

通信速度 200kbps 200kbps 200kbps 200kbps 200kbps 月額料金 972円 1188円 972円 972円 972円 972円 初期費用 3665円 3665円 3665円 3678円 3665円 SIMサイズ 標準、microSIM、

nanoSIM 標準

microSIM

nanoSIM 標準

microSIM

nanoSIM 標準

microSIM

nanoSIM 標準

microSIM

nanoSIM 制限解除

オプション 540円

／1日

（当日中） 540円

／500MB 324円

／100MB 216円

／100MB 216円

／100MB 324円

／100MB 通信制御 ― ― 3日／

366MB

（低速時） 3日／

6GB

（高速時）

3日／

366MB

（低速時） ー カウント

フリー 自社クラウドサービス、音楽配信サービス等 ＋月1058円でYouTubeなど ― ー SMS

オプション ○

（129円） ○

（129円） ○

（151円） ◎

（標準） ○

（129円） 公衆Wi-Fi ○ 有料 ×（BIC SIMは○） × 最低利用期間 なし なし 2ヵ月 2ヵ月 なし

LINEモバイル U-

mobile

データ専用 ダブルフィックス DMM

mobile

データSIMプラン 3GB DTI SIM 3GBデータプラン ニフティ

NifMo

3GBプラン LINEフリー コミュニケーションフリー 3GB 通信網 Xi／FOMA 高速通信

通信量 月1GB 月3GB 月1／3GB 月3GB 月3GB 月3GB 制限時の

通信速度 200kbps 200kbps 200kbps 200kbps 200kbps 月額料金 540円 1198円 734円

～972円 918円 907円 972円 初期費用 3672円 3665円 3665円 3665円 3240円 SIMサイズ 標準、microSIM、

nanoSIM 標準

microSIM

nanoSIM 標準

microSIM

nanoSIM 標準

microSIM

nanoSIM 標準

microSIM

nanoSIM 制限解除

オプション 540円／500MB

1080円／1GB

3240円／3GB 324円

／100MB

540円

／500MB

864円

／1GB 216円

／100MB

664円

／500MB

518円

／1GB※1 410円

／500MB

648円

／1GB 972円

／500MB

通信制御 条件非公表 条件

非公表 3日／

366MB

（低速時） 3日／

2GB 1日／

650MB カウント

フリー LINE LINE、Twitter、Facebook、Instagram ― 主要SNS

(月270円) 別プランあり ― SMS

オプション ○

（129円） ◎

（標準） ○

（162円） ○

（162円） ○

（162円） ○

（162円） 公衆Wi-Fi 月216円 ○ × × ○ 最低利用期間 なし なし 1ヵ月 なし なし

nuroモバイル イオンモバイル データプラン 4GB mineo

シングルタイプ 3GB UQ mobile データ高速プラン 3GB

プラン 0 SIM ドコモ

プラン au

プラン 通信網 Xi／FOMA Xi／FOMA

au 4G LTE Xi／FOMA au 4G LTE 高速通信

通信量 月3GB 月500MB

～5GB 月4GB 月3GB 月3GB 月3GB 制限時の

通信速度 200kbps 200kbps 200kbps 200kbps 200kbps 200kbps 月額料金 972円 0～1728円 1058円 972円 972円 1058円 初期費用 3665円 3665円 3240円 3678円 3665円 3240円 SIMサイズ 標準

microSIM

nanoSIM 標準

microSIM

nanoSIM 標準

microSIM

nanoSIM 標準

microSIM

nanoSIM 標準

microSIM

nanoSIM 標準

microSIM

nanoSIM 制限解除

オプション 432円

／100MB

648円

／500MB

1080円

／1GB

500MBまで0円で100MBごとに＋108円、2～5GBは定額 518円

／1GB 162円／100MB 216円

／100MB

540円

／500MB 通信制御 条件非公表 条件非公表 3日／

366MB

（低速時） ー 3日／

6GB 3日／

6GB カウント

フリー ― ― ― ― SMS

オプション ○

（162円） ○

（162円） ○

（151円） ○

（129円） ◎

（標準） ◎

（標準） 公衆Wi-Fi × × × × × ○ 最低利用期間 なし なし なし なし なし なし

月1500～2000円台の人気格安データ通信サービス

（すべて税込）

OCN モバイル ONE IIJmio／BIC SIM

ライトスタートプラン BIGLOBEモバイル 170MB/日

コース 6GB/月

コース タイプD タイプA 6ギガ

プラン 12ギガ

プラン 通信網 Xi／FOMA au 4G LTE

（VoLTE） Xi／FOMA or

au 4G LTE（VoLTE） 高速通信

通信量 1日

170MB 月6GB 月6GB 月6GB 月6GB 月12GB 制限時の

通信速度 200kbps 200kbps 200kbps 200kbps 月額料金 1490円 1566円 1641.6円 1641.6円 1566円 2916円 初期費用 3665円 3665円 3678円 3665円 SIMサイズ 標準、microSIM、

nanoSIM 標準

microSIM

nanoSIM 標準

microSIM

nanoSIM 標準、microSIM、

nanoSIM 制限解除

オプション 540円

／1日

（当日中） 540円

／500MB 216円

／100MB 216円

／100MB 324円／100MB 通信制御 ― 3日／

366MB

（低速時） 3日／

6GB

（高速時） 3日／

366MB

（低速時） ― カウント

フリー 自社クラウドサービス、音楽配信サービス等 ― ＋月1058円でYouTube、AbemaTVなど SMS

オプション ○（129円） ○

（151円） ◎

（標準） ○（129円）

au網はSMS付きのみ 公衆Wi-Fi ○ ×（BIC SIMは○） ○ 最低利用期間 なし 2ヵ月 2ヵ月 なし

b-mobile 楽天モバイル データSIM 5GBプラン U-mobile

MAX

データ専用 U-mobile

データ専用

5GB LinksMate

5GB b-mobile

S 190

PadSIM おかわりSIM 通信網 ソフトバンク 3G/4G Xi／FOMA 高速通信

通信量 月100MB

～10GB 月1～5GB 月5GB 月25GB 月5GB 月5GB 制限時の

通信速度 200kbps 200kbps 200kbps 200kbps 200kbps 月額料金 205～

3985円 540～

1620円 1566円 2570円 1598円 1620円 初期費用 3240円 3240円 3665円 3665円 3672円 SIMサイズ microSIM

nanoSIM 標準

microSIM

nanoSIM 標準

microSIM

nanoSIM 標準、microSIM

nanoSIM 標準

microSIM

nanoSIM 制限解除

オプション 100MBまで205円、1GBまで583円、1GBごとに＋378円 1GBまで540円、1GBごとに＋270円 324円

／100MB ― 324円

／100MB

540円

／500MB

864円

／1GB 216円

／100MB

1080円

／1GB 通信制御 3日／

360MB

（低速時） 3日／

360MB

（低速時） ー 条件非公表 3日／

300MB

（低速時） カウント

フリー ― ― ― ― 対応ゲーム、SNSなど

(月540円) SMS

オプション × ○

（140円） ○

（129円） ○

（162円） ◎

（標準） 公衆Wi-Fi × × × ○ × 最低利用期間 なし なし なし なし なし（SIM削除に3240円）

DMM mobile

データSIMプラン DTI SIM

ネットつかい放題プラン イオンモバイル データ8GBプラン mineo シングルタイプ 6GB 5GB 8GB ドコモ

プラン au

プラン 通信網 Xi／FOMA Xi／FOMA

au 4G LTE Xi／FOMA au

4G LTE 高速通信

通信量 月5GB 月8GB 無制限 月8GB 月6GB 月6GB 制限時の

通信速度 200kbps ― 200kbps 200kbps 200kbps 月額料金 1306円 2138円 2376円 2138円 1706円 1706円 初期費用 3665円 3665円 3240円 3665円 3678円 SIMサイズ 標準、microSIM

nanoSIM 標準

microSIM

nanoSIM 標準

microSIM

nanoSIM 標準、microSIM

nanoSIM 制限解除

オプション 216円／100MB

648円／500MB

518円／1GB※1 ― 518円

／1GB 162円／100MB 通信制御 3日／366MB

（低速時） 1～3GB

程度

／1～2日 3日／

366MB

（低速時） なし 3日／

6GB カウント

フリー LINE、Twitter、Facebook、Instagram

(月270円) 別プランあり ― ― SMS

オプション ○（162円） ○

（162円） ○

（151円） ○

（129円） ◎

（標準） 公衆Wi-Fi × × × × 最低利用期間 1ヵ月 なし なし なし なし

※1：518円／1GBの追加チャージのみ、購入当月のみの利用で繰り越し不可（他は3ヵ月後の末日まで利用可能）。繰り越し可能な1GBのチャージは1188円。

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