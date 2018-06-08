AVerMedia「Live Gamer Extreme 2」
4Kパススルー対応の1080p/60fpsキャプチャーユニットがAVerMediaから
2018年06月08日 21時20分更新
4Kパススルーに対応したAVerMedia製1080p/60fpsキャプチャーユニットの「Live Gamer EXTREME 2」(型番：GC550 PLUS)が登場。TSUKUMO eX.やドスパラ秋葉原本店、パソコン工房 秋葉原 BUYMORE店で販売中だ。価格は2万8000円前後になっている。
|4Kパススルーに対応するゲーマー向けキャプチャーユニット「Live Gamer EXTREME 2」
「Live Gamer EXTREME 2」は、2015年に発売された「Live Gamer EXTREME」(型番：GC550)の後継モデル。コンポーネント入力が削られているが、3840×2160ドット/60fpsの映像のパススルー機能を搭載したほか、PCとの接続インターフェースが抜き差ししやすいUSB 3.1 Type-Cポート(USB 3.1 Gen 1)に変更されている。
最大1080p/60fpsでの録画、ライブ配信に対応し、ピクチャー・イン・ピクチャー(PiP)やクロマキー合成などを行える専用ソフト「RECentral」に対応している。
|4Kゲーミングしながら、1080p/60fpsでの録画、配信ができる。なお、4Kパススルー映像はHDR非対応になる
|トップは透明カバーになっており、自分で作ったカバーに交換可能だ
インターフェースはHDMI 2.0×2(うち1基はパススルー専用)、USB 3.1 Gen1 Type-C×1。本体サイズは145.3(W)×97.2(D)×29(H)mmで、重量は約182g。対応OSはWindows 10で、AVerMedia製録画、配信ソフトウェア「RECentral」と動画編集ソフトウェアCyberlink「PowerDirector 15 for AVerMedia」が付属(要ダウンロード)する。
|発売記念として先着で「エレーナ」ステッカーがもらえるキャンペーンを実施中だ