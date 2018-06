Core i7-8086Kを速攻で全コア5GHz OCしてCore i7-8700Kと比べてみた

パッケージ内にはBrian Krzanich氏からの感謝のメッセージ(右)と“Intel 8086誕生40周年記念プロセッサー”であることを証明するカード(左)が入っていた。後者に書かれた文言をよく見ると“Intel’s first up to 5.0GHz consumer processor.”とある。初めて5GHzに到達したインテルのコンシューマー向けプロセッサーという意味だ。