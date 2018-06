前へ 1 2 3 4 5 次へ

夏前に必ずインストールすべきiPhoneアプリ30選 ― 第3回 絶対ハマれるゲームと使いやすい写真加工iPhoneアプリ10選 文● 林 佑樹 編集●ASCII編集部

定番アプリ、お役立ちアプリときたら、最後はゲーム、そしてカメラ系アプリ。ソーシャルゲームを始め、携帯ゲーム機のクオリティーで遊べるものがたくさんある。今回はその中から厳選したゲームと、フィルターや編集など高性能な画像処理アプリを紹介しよう!

※アイコンをクリックすると、そのアプリの紹介に飛びます。

※アイコンの横の文字をクリックで、ダウンロードサイトにアクセスします。

Fortnite WonderBlocks War Dragons UNKILLED PvP ゾンビ シューター Fear the Waking Dead

Foodie Lightroom CC Slør VUE Darkroom

サバイバルゲームの新定番

「Fortnite」

Fortnite





作者:Epic Games

価格:無料(アプリ内課金あり)

PUBGで火が付き、人気ジャンルとなったバトルロイヤルゲーム。いくつかのタイトルがスマホ向けに展開されているが、Fortniteは建築要素を含み、少し毛色の異なるものとなっている。とはいえ、最大100人でスタートし、最後まで生存するのが目的である点は同じ。操作もスマホ向けに最適化されているため遊びやすい。移動中のプレーは時間次第となるが、自宅で遊びたいのであれば要チェックだ。

PCやPS4版と同じルールでのプレーになる

(C)2018 Epic Games, Inc. Epic, Epic Games, Unreal, Unreal Engine, and Fortnite are registered trademarks of Epic Games, Inc. in the USA (Reg. U.S. Pat. & Tm. Off.) and elsewhere.

終わりからスタートするパズルゲーム

「WonderBlocks」

WonderBlocks





作者:Silicon Studio, Corp.

価格:480円

本格PRG後の世界が舞台。冒頭から勇者による魔王征伐→EDなのだが、そこからスタートである。ゆるめの世界観で、個性的なキャラクターとモンスターが楽しいタイトルで、ジャンルはパズルゲーム。ただのパズルではなく、攻撃順があり、列を消すことでモンスターにダメージを与える。本アプリは2015年に一旦サービスクローズしたが、単体アプリとして再登場したものだ。

(C)Silicon Studio Corp., all rights reserved.

