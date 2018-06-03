格安SIM＆格安スマホの料金と最新動向まとめ ― 第180回
格安SIM加入で2ヵ月無料や通信量増量など、夏のキャンペーン情報まとめ
2018年06月03日 15時00分更新
格安SIM、格安スマホ関連の1週間の動きをまとめてお届けしている本連載。先週は大きなニュースが無かったので、各MVNOが展開している夏商戦のキャンペーン情報をまとめてお届けする。
6月でもキャンペーンはいろいろあり
契約するならオトクに活用したい
春商戦も終わり、格安SIM／スマホにとっては必ずしも商戦期とは言いがたい6月だが、契約から一定期間を無料／割引するほか、通信量の増量など、キャンペーンはいろいろ存在している。6月初頭時点でのオトクな情報をまとめた。
|IIJmioの音声SIMでは、最大12ヵ月間、月300円割引に通信量の増量も。Amazon.co.jpで購入できるエントリーパッケージではさらにプラス
|（すべて税抜）
|種類
|特典
|Amazon
|OCN モバイル ONE
|音声SIM
|
goo Simsellerなどで契約時に端末価格割引
Amazon.co.jpで2000～8000円ギフト券など
|○
|BIGLOBEモバイル
|音声SIM
|
3GB以上のプランで1万800円CB
（6/3まで、Webから申込）
|○
|IIJmio
|音声SIM
|
初期費用1円（Webから申込）
12ヵ月間、月300円割引＆月3GB増量
（Amazonは月4GB）
|○
|データSIM
|
初期費用1円（Webから申込）
12ヵ月間、月3GB増量（Amazonは月4GB）
|楽天モバイル
|音声SIM
|2年契約で端末1万円、3年契約で2万円割引
|○
|LINEモバイル
|音声SIM
|
基本利用料＋通話定額オプションなど、
最大2ヵ月無料
|○
|DMMモバイル
|音声SIM
|最大3ヵ月、月900円割引
|○
|nuroモバイル
|音声SIM
|
ドコモ2GB、SB2/5GBプランで1万円
ドコモ7/10GBで1万5000円のCB（1年後）
|○
|イオンモバイル
|音声SIM
|8月分まで基本料金半額（6/4まで）
|×
|UQ mobile
|音声SIM
|1万円～1万3000円キャッシュバック
|○
|Y!mobile
|音声SIM
|
スマホプランSは最大9600円
LとMは最大1万4400円割引
|○
格安SIMでもオトクなキャンペーンがあるのは音声SIMが中心となる。音声SIMの場合は、一定期間は契約解除やMNPでの転出で解除料が必要となるサービスが多いので注意してほしい。また、Amazon.co.jpでエントリーパッケージを購入すると、初期費用が不要になるケースが多い（上の表の○×部分）。ただし、キャッシュバックはエントリーパックではなく、通常のウェブからの申込時のみというパターンもあるので注意したい。
|特定のページからの申込でキャッシュバックが用意されるケースでは、Amazon.co.jpのエントリーパッケージと両用できないものも
■Amazon.co.jpで購入
【最大10,000円Amazonギフト券付 Amazon.co.jp限定】OCN モバイル ONE 音声通話+LTEデータ通信SIMカード 月額1,728円(税込) 001340NTTコミュニケーションズ
ビッグローブ BIGLOBEモバイル エントリーパッケージ 音声通話3ギガ以上でおトクな特典 SIMカード申し込み用(ドコモ回線) データ通信/音声通話 EP-1ビッグローブ
楽天モバイル エントリーパッケージ SIMカード（事務手数料無料）(ナノ/マイクロ/標準SIM対応)[iPhone/Android共通]
LINEモバイル エントリーパッケージ ドコモ対応SIMカード データ通信(SMS付き)/音声通話 [iPhone/Android共通]LINEモバイル
【Amazon.co.jp限定】DMM mobileエントリーパッケージ 全プラン対応 データ通信/音声通話(ナノ/マイクロ/標準SIM) [iPhone/Android共通] DDN001DMM.com
nuroモバイル エントリーパッケージ ドコモ/ソフトバンク対応SIMカード 全プラン対応 132064So-net(ソネット)
BIGLOBE UQ mobile ウェルカムパッケージ(ナノ/マイクロ/標準SIM/VoLTE) iPhone/Android共通・au対応 [最大13,000円キャッシュバック&対象オプションサービス加入でAmazonギフト券2000円プレゼントキャンペーン] VEK54JYVBIGLOBE UQ mobile
ワイモバイル(Y!mobile)SIMスターターキット ナノ(iPhone5~7他対応)音声通話/データ通信共通(契約事務手数料 無料) ZGP681SoftBank
人気の音声通話付きSIMの料金表（税込）
（データ専用SIMは前回分をクリック）
|OCN モバイル ONE
|BIGLOBEモバイル
|
IIJmio みおふぉん／
BIC SIM 音声通話パック
|
110MB/日
コース
|
3GB/月
コース
|3GBプラン
|6GBプラン
|ミニマムスタートプラン
|ライトスタートプラン
|通信網
|Xi／FOMA
|Xi／FOMA or au 4G LTE（VoLTE）
|
高速通信
通信量
|1日110MB
|月3GB
|月3GB
|月6GB
|月3GB
|月6GB
|
制限時の
通信速度
|200kbps
|200kbps
|200kbps
|月額料金
|1728円
|1944円
|1728円
|2322円
|1728円
|2397円
|通話定額
|
918円(1回10分まで)
918円(トップ3)等
|
650円
(1回3分まで)
|896円(1回10分、家族は30分まで)
|初期費用
|3665円
|3665円
|3665円(Aプランは3678円)
|SIMサイズ
|標準、microSIM、nanoSIM
|標準、microSIM、nanoSIM
|標準、microSIM、nanoSIM
|
制限解除
オプション
|
540円
／1日
(当日中)
|540円／500MB
|324円／100MB
|216円／100MB
|通信制御
|―
|―
|
3日／366MB
(低速時のみ)
|
カウント
フリー
|自社クラウドサービス、音楽配信サービス等
|＋月518円でYouTube、AbemaTVなど
|―
|公衆Wi-Fi
|○
|月270円
|○
|×(BIC SIMは○)
|最低利用期間
|6ヵ月
|1年
|2ヵ月
|契約解除料
|8000円
|8640円
|
12ヵ月以内の解約は
(12－契約月数)
×1080円
|転出手数料
|3240円
|3240円(3ヵ月目までは6480円)
|3240円
|
その他プラン
など
|
1日170MB：2246円、
月6GB：2322円
|
月1GB：1512円、
月12GB：3672円など
|月20GB／30GBの通信量を追加可能
|楽天モバイル
|LINEモバイル コミュニケーションフリー 3GB
|U-mobile MAX 通話プラス
|U-mobile 通話プラス 3GB
|エキサイトモバイル 定額プラン
|3.1GBプラン
|スーパーホーダイ プランS
|通信網
|Xi／FOMA
|
高速通信
通信量
|月3.1GB
|月2GB
|月3GB
|月25GB
|月3GB
|月3GB
|
制限時の
通信速度
|200kbps
|1Mbps※1
|200kbps
|200kbps
|200kbps
|月額料金
|1728円
|
2138円
3218円※2
|1825円
|3110円
|1706円
|1728円
|通話定額
|918円(1回5分まで)
|1回5分まで
|950円(1回10分まで)
|540円(1回3分まで)
|800円(最大60分通話可)
|×
|初期費用
|3665円
|3672円
|3665円
|3665円
|SIMサイズ
|標準、microSIM、nanoSIM
|
標準
microSIM
nanoSIM
|標準、microSIM、nanoSIM
|
標準
microSIM
nanoSIM
|
制限解除
オプション
|
324円
／100MB
594円
／500MB
1058円
／1GB
|―
|
540円
／500MB
1080円
／1GB
3240円
／3GB
|―
|
324円
／100MB
540円
／500MB
864円
／1GB
|
626円
／1GB
|通信制御
|―
|
条件
非公表
|条件非公表
|
3日／
366MB
(低速時)
|
カウント
フリー
|―
|LINE、Facebook、Twitterなど
|―
|―
|公衆Wi-Fi
|×
|月216円
|○
|×
|最低利用期間
|1年
|1年(または2／3年)
|1年
|6ヵ月
|1年
|契約解除料
|1万584円
|1万584円(2／3年時プラスも)
|1万584円
|6480円
|1万260円
|転出手数料
|3240円
|3240円
|3240円
|3240円
|
その他プラン
など
|月5GBなど
|利用期間2／3年選択時に特典
|
月5GB：
2397円など
|月5GB：2138円など
|段階制プランなど
|DMM mobile 通話SIMプラン
|LinksMate
|nuroモバイル
|3GB
|10GB
|5GB
|10GB
|時間プラン
|0 SIM
|通信網
|Xi／FOMA
|
高速通信
通信量
|月3GB
|月10GB
|月5GB
|月10GB
|1日5時間
|
月500MB
～5GB
|
制限時の
通信速度
|200kbps
|200kbps
|200kbps
|月額料金
|1620円
|3121円
|2268円
|3348円
|3456円
|756円
|通話定額
|
918円
(1回10分まで)
|×
|
864円
(1回10分まで)
|初期費用
|3665円
|3672円
|3665円
|SIMサイズ
|標準、microSIM、nanoSIM
|標準、microSIM、nanoSIM
|標準、microSIM、nanoSIM
|
制限解除
オプション
|
216円／100MB
664円／500MB
518円／1GB※3
|
216円／100MB
1080円／1GB
|―
|500MBまで0円で100MBごとに＋108円、2～5GBは定額
|通信制御
|
3日／366MB
(低速時のみ)
|
3日／300MB
(低速時のみ)
|条件非公表
|
カウント
フリー
|
LINE、Twitter、Facebook、Instagram
(月270円)
|
対応ゲーム、AbemaTV、Twitter、Facebookなど
(月540円)
|―
|公衆Wi-Fi
|×
|×
|×
|最低利用期間
|1年
|なし
|1年
|契約解除料
|9720円
|
3240円
(SIM削除手数料)
|1万2960円～0円(利用期間で減額)
|5400円
|転出手数料
|3240円
|2160円
|3240円
|2160円
|
その他プラン
など
|
月1GB：1360円、
月5GB：2062円など
|月20GB：5184円など
|月2GB：1512円、1GBごとに月216円アップ
|
DTI SIM
音声プラン
|
イオンモバイル
音声プラン
|エックスモバイル ＋3GB
|b-mobile S 990 JUST FIT SIM
|3GB
|ネットつかい放題
|2GB
|6GB
|通信網
|Xi／FOMA
|
Xi／FOMA or
au 4G LTE（VoLTE）
|Xi／FOMA
|Xi／FOMA or ソフトバンク
|
高速通信
通信量
|月3GB
|無制限
|月2GB
|月6GB
|月3.5GB
|
月1GB
～15GB
|
制限時の
通信速度
|200kbps
|200kbps
|200kbps
|200kbps
|月額料金
|1609円
|3132円
|1490円
|2138円
|2354円
|1069円～
|通話定額
|
885円
(1回10分まで)
|918円(1回10分まで)、1620円(かけ放題／050番号)
|
1944円
(かけ放題)
|
540円
(1回5分まで)
|初期費用
|3665円
|3240円
|5400円
|3240円
|SIMサイズ
|標準、microSIM、nanoSIM
|標準、microSIM、nanoSIM
|
標準
microSIM
nanoSIM
|nanoSIM
|
制限解除
オプション
|
410円
／500MB
648円
／1GB
|―
|518円／1GB
|―
|1GBごとに10GBまで月540円、15GBまで月378円加算
|通信制御
|
3日
／2GB
|
約1～3GB
／1～2日
|
3日／366MB
(低速時のみ)
|―
|
3日／
360MB
(低速時)
|
カウント
フリー
|―(YouTube、Twitter対応の別プランあり)
|―
|―
|―
|公衆Wi-Fi
|×
|×
|×
|×
|最低利用期間
|1年
|なし
|1年
|5ヵ月
|契約解除料
|1万584円
|なし
|1万800円
|8640円
|転出手数料
|5400円
|
6ヵ月以内は8640円、
以降は3240円
|3564円
|3240円
|
その他プラン
など
|
月1GB：1296円、
月5GB：2073円など
|
月4GB：1706円、
月12GB：3542円など
|
月500MB：
1058円など
|UQ mobile ぴったりプランS
|mineo デュアルタイプ
|Y!mobile
|auプラン 3GB
|ドコモプラン3GB
|スマホプランS
|スマホプランM
|スマホプランL
|通信網
|au 4G LTE
|Xi／FOMA
|ソフトバンク 4G／3G
|
高速通信
通信量
|月2GB ※4
|月3GB
|月3GB
|月2GB ※4
|月6GB ※4
|月14GB ※4
|
制限時の
通信速度
|300kbps
|200kbps
|128kbps
|月額料金
|
2138円
3218円※2
|1630円
|1728円
|
2138円
3218円※2
|
3218円
4298円※2
|
5378円
6458円※2
|通話定額
|1回5分までかけ放題
|
918円
(1回10分まで)
|
1回10分まで
＋1080円で時間制限なし
|初期費用
|3240円
|3678円
|3665円
|3240円
|SIMサイズ
|
標準
microSIM
nanoSIM
|
標準、microSIM、
nanoSIM
|microSIM、nanoSIM
|
制限解除
オプション
|
216円
／100MB
540円
／500MB
|162円／100MB
|540円／500MB
|通信制御
|
3日／
6GB
|
3日／
6GB
|―
|―
|
カウント
フリー
|―
|―
|―
|公衆Wi-Fi
|○
|×
|○
|最低利用期間
|2年
|なし
|2年
|契約解除料
|1万260円
|なし
|1万260円
|転出手数料
|3240円
|
1年以内は1万2420円、
以降は2160円
|
6ヵ月以内は6480円、
以降は3240円
|
その他プラン
など
|＋1080円で月6GB
|
6GB：
2365円など
|
6GB：
2462円など
|新規／MNP加入時はスマホプランSは最大税抜9600円、LとMは最大税抜1万4400円割引
※1：12～13時、18～19時は最大300kbps
※2：新規加入時は最大12ヵ月間、1080円割引
※3：518円／1GBの追加チャージのみ、購入当月のみの利用で繰り越し不可(他は3ヵ月後の末日まで利用可能)。繰り越し可能な1GBのチャージは1188円
※4：26ヵ月目以降は通信量は半分になる
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