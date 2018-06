バックパック型PCなど体験できるブースがソフマップAKIBAに開設

ブース デザインイメージ

日本HPは6月1日、ゲーミングPCの体験、購入が可能な常設ブース「The House of OMEN by HP」をソフマップAKIBA②号店パソコン総合館1階に開設した。

The House of OMEN by HPは、「OMEN by HP」のイメージカラーである黒と赤をベースとしたデザインになっている。

バックパック型PC「OMEN X by HP Compact Desktop P1000」

ブース内にはバックパック型PC「OMEN X by HP Compact Desktop P1000」やフラッグシップである「OMEN X by HP Desktop 900」などOMEN by HPの最新ゲーミングPCが体験できる。

場所 東京都千代田区外神田3-13-8 ソフマップAKIBA②号店 パソコン総合館1階

営業時間 11:00~20:00

展示製品

ノートPC OMEN X by HP 17/OMEN by HP 15

デスクトップPC OMEN X by HP Desktop 900/OMEN X by HP Compact Desktop P1000

OMEN by HP Desktop 880

ディスプレー OMEN X by HP 35 OMEN by HP 27

アクセサリ OMEN by HP1100/OMEN by HP 600

OMEN by HP100/OMEN by HP 800



