ギガが足りない！ ラウド系アイドル・PassCodeは片時もスマホが手放せない

当連載の記念すべき第1回は最近メキメキと実力、人気ともに上昇中のラウド系アイドル「PassCode」から南 菜生さんと 高嶋 楓さんに登場いただき、スマホについての話を聞いた。生バンドの演奏をバックにヘビーメタルからスクリーモやピコリーモなどのサウンドをエネルギッシュに唄う彼女たちとは違った、ゆるふわな一面を垣間見ることができた。ある意味、筆者の趣味が存分に入っているわけだが気にしない。

ふたりともまだ20代前半という若さなので、使ったスマホは多くないが、SNSや動画など1日スマホが手放せないほど使い込んでいるデジタルネイティブ。これが現役アイドルによるスマホの使い方だ!

※写真はすべて「ZenFone 5」で撮影しました。

──現在使っているスマホを教えてください。

南 菜生(以下、南) iPhone 8です。Plusではありません。

高嶋 楓(以下、高嶋) 私はiPhone 6sです。もうすぐで2年契約が終わるので、そうしたらiPhone Xに変える予定です。

──初めてのスマホは何でしたか?

南 iPhone 4です。

高嶋 私もiPhone 4でした。ちょうどiPhoneが流行りだした頃で、高校生くらいのときかな。クラスみんなが一斉に買い替えてて。私は(買い替えが)遅いほうだったんですけど。

南 そうそう、LINEも流行ってて使えないとクラスでついていけないみたいな。それがきっかけでガラケーからiPhoneに買い替えた気がします。iPhoneにしないと遅れてるみたいな(笑)。

──それでは、お二人のスマホ遍歴を教えてください。

南 最初にiPhone 4、次にiPhone 5に変えて、iPhone 7 Plusを先日まで持ってて、今のiPhone 8です。

高嶋 私も最初はiPhone 4で、その次がiPhone 5s、それで今のiPhone 6sなので、1台を長く使っています。

──南さんは、iPhone XではなくiPhone 8にしたんですね。

南 iPhone 8にした理由は、iPhone Xだとホームボタンがないからです。でも私にはホームボタンが必要だったし、これを逃したら当分機種変ができないと思い、iPhone 8にしました。それに、今後ホームボタンがなくなりそうじゃないですか。

──高嶋さんはiPhone 6sを使い続けてる理由はあります?

高嶋 iPhone 5sを落としてバリバリになったタイミングで機種変の時期だったので、iPhone 6sにしたんですけど、それほどこだわりがあるというワケでありません。むしろ早くiPhone Xにしたいです。もう容量がいっぱいで、何かを撮影するために何かを削除するみたいな。ちなみにバックアップはやり方がわからないので、取ったことはありません。

──スマホを使う頻度はどのくらいですか?

南 完全に依存してます。たとえばメンバー全員でご飯にいっても、みんなスマホ見ててシーン……みたいな。

高嶋 最初の頃はみんなで気を使い合って仲良くなろうとしてたんですけど、最近は慣れすぎてまったく気を使わなくなってしまいました(笑)。ちなみに楽屋も同じ感じです。

──そういうときはスマホで何をしているのでしょう?

南 私はずっとYouTubeを見てます。最近はYouTuberの影井ひろ樹さんにハマてて。

高嶋 ひとりでずっと笑ってるんですよ! 私も影井さんは見ますけど。そのほかは音楽のMVやライブ映像を見たりしますね。

──ちなみに、現在の通信プランって何GBですか?

南 私は50GBのプランです。でも、毎月40GB以上は使ってしまいます。

高嶋 私は30GBのプランなんですが、毎月超過しますね。遠征が多いので移動中とかずっと動画を見ているので。あ、YouTubeだけじゃないですよ。フリの動画とかも送られてくるので、どうしても使ってしまうんです。

PassCodeプロフィール

2014年結成。ラウドロックを中心に変幻自在の楽曲群を擁し、メンバーのシャウト・スクリームが異彩を放つPassCode。数々の大型フェスに出演し、本格志向のロックファンからアイドルファンまで、幅広い支持を獲得する。2016年10月、ユニバーサル ミュージックよりシングル「MISS UNLIMITED」でメジャーデビュー。海外のiTunesチャートで軒並み上位にランキングし、話題となる。2017年4月に2ndシングル「bite the bullet」、8月に1stアルバム『ZENITH』、2018年2月にインディーズ音源を現体制で再録音した企画アルバム『Locus』、5月に3rdシングル「Ray」をリリース。この夏、イギリスのレーベルよりリリースが決定している。



