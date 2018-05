アップル紫と緑のiPhone開発か

アップルが来年発売する新型iPhoneプロトタイプという写真がリーク。インドのニュースサイトTechnoCodexが現地時間29日に掲載した。

写真はインドにあるアップルの工場から流出したものという。デュアルレンズカメラを搭載した「iPhone X」デザインで、カラーはパステルグリーンとパープル(バイオレット)だ。

プロトタイプのディスプレーが有機ELか液晶かは分かっていない。ただし液晶タイプの「安いiPhone」はカラフル展開されるといううわさも流れている。

Exclusive: The New iPhone Prototype Leaked from Apple Plant in India

https://technocodex.com/exclusive-the-new-iphone-prototype-leaked-from-apple-plant-in-india/

参考:アップル「安いiPhone」カラフル展開か

http://ascii.jp/elem/000/001/677/1677279/index.html

