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EK Water Blocks「EK Water Blocks EK-FC Titan V-Nickel」

30万円超の「TITAN V」に取り付けるための水冷ブロック

2018年05月29日 22時26分更新

文● 山県　編集●北村／ASCII.jp

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　NVIDIAのフラッグシップGPU「TITAN V」搭載ビデオカード用の水冷ブロック「EK Water Blocks EK-FC Titan V-Nickel」がEK Water Blocksから登場した。

NVIDIAのフラッグシップGPU「TITAN V」搭載ビデオカード用の水冷ブロック「EK Water Blocks EK-FC Titan V-Nickel」

　GPUコア、メモリー、VRAMを一括して冷却可能な、おなじみフルカバー仕様のビデオカード用の水冷ブロック。30万円オーバーのフラッグシップGPU「TITAN V」に対応する。発売されたのは、銅製ベースプレート＋アクリル樹脂製トップカバー仕様の「Nickel」モデル。

ベース部分には「TITAN V」の文字が確認できる

　なお、ブロック取り付け後は1スロット厚になる。SLI接続時に使用できる水路ブロックは「EK-FC Terminal/EK-FC Terminal X」で、通常のG1/4フィッティングで接続可能だが、VGA付属の標準バックプレートは取付できないので注意。

　価格はオリオスペックで2万2896円だ。

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