VRとカフェを融合した施設、京都でオープン

クラウドクリエイティブスタジオは5月16日、カフェとVRが融合した新施設「THE VR ROOM KYOTO」をオープンした。場所は京都・河原町。ラテアートなどのおしゃれなカフェメニューや、VR体験などを楽しめるという。
座席数は40席を用意しており、ソファ席や立ち席なども設置しているという。1人や友人同士などでも入れるようなスペースとなっており、フリーWi-Fiや電源も完備されているとのこと。VRは店内奥に設置されており、カフェスペースからはプレイする様子は見えないように配慮したとしている。プレイ可能タイトルは、以下のとおり。
・「妖怪探偵倶楽部」
・「脱出大作戦！〜豪華客船から宝石を奪え！〜」
・「DEATH・GAME」
・「DEATH ・GAME2」
・「Ocean Rift」
・「Storm VR」
・「Richie’s Plank Experience」
・「Toon Ocean VR」
・「Nature Treks VR」
・「Relax Walk VR」
・「Soundscape Classic」
・「RollerCoaster Legends」
「THE VR ROOM KYOTO」概要
・所在地：京都府京都市中京区
河原町通三条下三丁目 東入南車屋町280番地 キャニオンテラス1F
・営業時間：11:00～23:00