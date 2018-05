「ゴッド・オブ・ウォー」の起動時間が約1.6倍高速に！PS4＆ProをFireCudaにしたら快適に

PlayStation 4(PS4)とPlayStation 4 Pro(PS4 Pro)の内蔵HDDの容量は最大で1TB。1TBと聞くと、十分だと思う人もいるかと思うが、PS4の場合たとえパッケージを買ってもソフトのインストールは行なわれるため、どんどん内蔵ストレージの容量は削られていく。

さらに、アップデートによりデータが肥大化したり、ゲームのプレイ動画を録画、スクリーンショットを保存していと、すぐに容量不足に陥ることになる。

そこで、オススメしたいのがHDDよりも高速なSeagateのSSHD「FireCuda」だ。FireCuda「ST2000LX001」は容量2TB。PS4最大の倍容量となり、実売価格1万5000円前後とコスパも良く、サイズがPS4&PS4 Pro用のHDDと同じく2.5インチなため、換装に最適な製品となっている。

SSHDは、SSDなどで使用されている高速SLC NANDフラッシュメモリーをキャッシュとして使用することで、使用頻度の高いファイルをキャッシュに保存。キャッシュにアクセスする頻度が高まれば、そのぶん読み込み速度が速くなるわけだ。

またSeagateは、自己学習型ソフトウェア・アルゴリズム「Adaptive Memory技術」により、データの使用を動的に監視。どのデータをキャッシュにコピーするべきかを判断し、効果的に処理速度が速くなるよう調整しているという。

そのため、ゲームごとに効果的なシーンが異なり、ゲームによっては効果が薄い場合もある。そこで、本連載記事ではPS4 ProとPS4を使用し、ゲームを変えて標準のHDDとの速度の違いを、定期的にチェックしていく。

PS4 Proは、ストレージの接続インターフェースであるSerial ATA(SATA)が、PS4の3Gbpsから6Gbpsに向上している。そのため、搭載された標準HDDは同じものだが速度に違いが出る。そのため、PS4 ProとPS4どちらも計測し、その結果を掲載していきたい。

PS4 ProとPS4の換装方法の詳細は、関連記事を参照して欲しい。

「ゴッド・オブ・ウォー」で実測

起動時間が約1.6倍速くなった!

©Sony Interactive Entertainment LLC. God of War is a trademark of Sony Interactive Entertainment LLC

©2018 Sony Interactive Entertainment Inc. All rights reserved. Design and specifications are subject to change without notice.

第2回の検証は、4月に発売された神ゲー「ゴッド・オブ・ウォー」をピックアップ。「ゴッド・オブ・ウォー3」でシリーズに一区切りがついたが、舞台もシステムも一新して、北欧神話の世界で戦うことになる。

これまで、このゲームをプレイしてこなかった人でもすんなり没入でき、美麗なグラフィックとともに、クレイトスさんと息子のアトレウスを操作して、さまざまな強敵を撃破していく。

PS4 Pro、PS4ともにゲームを開始してタイトル画面が表示されるまでの時間と、そこから、コンテニューしてゲームが開始されるロード時間を検証。

結果は起動時間が約1.6倍に高速化。ところが、ゲームのロード時間はほとんど変わらないという結果となった。むしろPS4 Proだと1秒遅い結果になっているが、手動計測なので誤差の範囲とも言える。

ゲームによって起動時間やロード時間に違いが出るのは、ゲームのつくり方にもよるところ。結果として「ST2000LX001」は、PS4 Pro&PS4ともに効果があったので、画面が切り替わるシーンなどによっては標準HDDよりも速く表示される可能性が高い。ゲームによって、どれぐらい効果に違いがあるのか、今後も定期的に人気ゲームの効果を検証していきたい。

ツイートする

カテゴリートップへ

この特集の記事

この記事の編集者は以下の記事をオススメしています