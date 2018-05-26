【6月の劇場アニメ】バットマンが日本の戦国時代に!? 「ニンジャバットマン」ほか6作品が上映！

6月に映画館で上映される、劇場版アニメは6作品。バットマンが日本の戦国時代にタイムスリップする『ニンジャバットマン』は中島かずき脚本の注目作。ほかにも『PEACE MAKER 鐵』や『曇天に笑う＜外伝＞』など、時代劇作品が集中！
2018年6月劇場アニメ一覧
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- 日本が世界に放つ、戦国タイムスリップ・アクション・エンターテイメント！
「ニンジャバットマン」
- 僕らはその歩みを止めることを、赦されなかった。
「劇場版「PEACE MAKER 鐵」前篇～想道～」
- 絶望の闇――ただ、お前だけが光（きぼう）だった。
「曇天に笑う<外伝> ～宿命、双頭の風魔～」
- 恋と青春の輝きだけを、ギュッと詰め込んだ物語。
「あさがおと加瀬さん。」
- 「アンダー・ザ・ドッグ／ジャンブル」
- いけ！ みんなのゆめ まもるため
「それいけ！アンパンマン かがやけ！クルンといのちの星」
日本が世界に放つ、戦国タイムスリップ・アクション・エンターテイメント！
「ニンジャバットマン」
|Batman and all related characters and elements are trademarks of and (C) DC Comics. (C) Warner Bros. Japan LLC
作品解説
現代の犯罪都市ゴッサムシティの悪党たちがタイムスリップし、群雄割拠する戦国時代の日本。
戦国大名となった悪党たちがこのまま自由に暴れ続ければ、日本だけでなく世界の歴史すらも変わってしまう！
絶望的な乱世で、現代テクノロジーからも切り離されてしまったヒーローは、世紀の歴史改変を阻止することができるのか？
日本と世界の未来をかけた、時空を超えた壮大なバトルの行方は！？
日本が世界に放つ、戦国タイムスリップ・アクションエンターテイメントがついに開幕！
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スタッフ
監督：水﨑淳平
脚本：中島かずき
キャラクターデザイン：岡崎能士
音楽：菅野祐悟
アニメーション制作：神風動画
パート監督：高木真司、山元隼一、森田修平
絵コンテ：ロマのフ比嘉、山元隼一、森田修平
メカデザイン：曽野由大、桟敷大祐、岡崎能士、権瓶 彰、荒牧伸志
コンセプトアート：鈴木 理
イメージボード：木﨑文智、JOOYO Chang
CGI監督：澤田覚史、水野貴信
チーフモデラー：石川優希
チーフロボモデラー：権瓶 彰
アニメーションチーフ：坂本隆輔、吉野功一
テクスチャチーフ：齋藤弘光
色彩設計：木村聡子
美術監督：野村正信
編集：廣瀬清志（eDiTz）
コンポジットディレクター：先名美帆
音響監督：岩浪美和
音響効果：小山恭正
設定考証：堺三保
アニメーションプロデューサー：里見哲朗
制作プロデューサー：清水一達
制作協力：LAPIZ, Inc.、スタジオカラー
アニメーション制作：神風動画、YAMATOWORKS
配給：ワーナー ブラザース ジャパン合同会社
キャスト
バットマン：山寺宏一
ジョーカー：高木 渉
キャットウーマン：加隈亜衣
ハーレイ・クイン：釘宮理恵
ゴリラグロッド：子安武人
ポイズン・アイビー：田中敦子
デスストローク：諏訪部順一
ペンギン：チョー
トゥーフェイス：森川智之
ベイン：三宅健太
ロビン：梶 裕貴
レッドロビン：河西健吾
ナイトウィング：小野大輔
レッドフード：石田 彰
アルフレッド：大塚芳忠
上映情報
6月15日（金）新宿ピカデリー他ロードショー
公式サイトURL
http://wwws.warnerbros.co.jp/batman-ninja/
Twitterアカウント @batmanninja2018
Batman and all related characters and elements are trademarks of and (C) DC Comics. (C) Warner Bros. Japan LLC