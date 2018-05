【6月の劇場アニメ】バットマンが日本の戦国時代に!? 「ニンジャバットマン」ほか6作品が上映！

前へ 1 2 3 4 5 6 次へ

6月に映画館で上映される、劇場版アニメは6作品。バットマンが日本の戦国時代にタイムスリップする『ニンジャバットマン』は中島かずき脚本の注目作。ほかにも『PEACE MAKER 鐵』や『曇天に笑う<外伝>』など、時代劇作品が集中!

日本が世界に放つ、戦国タイムスリップ・アクション・エンターテイメント!

「ニンジャバットマン」

Batman and all related characters and elements are trademarks of and (C) DC Comics. (C) Warner Bros. Japan LLC

作品解説

現代の犯罪都市ゴッサムシティの悪党たちがタイムスリップし、群雄割拠する戦国時代の日本。

戦国大名となった悪党たちがこのまま自由に暴れ続ければ、日本だけでなく世界の歴史すらも変わってしまう!

絶望的な乱世で、現代テクノロジーからも切り離されてしまったヒーローは、世紀の歴史改変を阻止することができるのか?

日本と世界の未来をかけた、時空を超えた壮大なバトルの行方は!?



日本が世界に放つ、戦国タイムスリップ・アクションエンターテイメントがついに開幕!

スタッフ

監督:水﨑淳平

脚本:中島かずき

キャラクターデザイン:岡崎能士

音楽:菅野祐悟

アニメーション制作:神風動画

パート監督:高木真司、山元隼一、森田修平

絵コンテ:ロマのフ比嘉、山元隼一、森田修平

メカデザイン:曽野由大、桟敷大祐、岡崎能士、権瓶 彰、荒牧伸志

コンセプトアート:鈴木 理

イメージボード:木﨑文智、JOOYO Chang

CGI監督:澤田覚史、水野貴信

チーフモデラー:石川優希

チーフロボモデラー:権瓶 彰

アニメーションチーフ:坂本隆輔、吉野功一

テクスチャチーフ:齋藤弘光

色彩設計:木村聡子

美術監督:野村正信

編集:廣瀬清志(eDiTz)

コンポジットディレクター:先名美帆

音響監督:岩浪美和

音響効果:小山恭正

設定考証:堺三保

アニメーションプロデューサー:里見哲朗

制作プロデューサー:清水一達

制作協力:LAPIZ, Inc.、スタジオカラー

アニメーション制作:神風動画、YAMATOWORKS

配給:ワーナー ブラザース ジャパン合同会社

キャスト

バットマン:山寺宏一

ジョーカー:高木 渉

キャットウーマン:加隈亜衣

ハーレイ・クイン:釘宮理恵

ゴリラグロッド:子安武人

ポイズン・アイビー:田中敦子

デスストローク:諏訪部順一

ペンギン:チョー

トゥーフェイス:森川智之

ベイン:三宅健太

ロビン:梶 裕貴

レッドロビン:河西健吾

ナイトウィング:小野大輔

レッドフード:石田 彰

アルフレッド:大塚芳忠

上映情報

6月15日(金)新宿ピカデリー他ロードショー

公式サイトURL http://wwws.warnerbros.co.jp/batman-ninja/

Twitterアカウント @batmanninja2018

