4K HDRの表示と144Hzの高リフレッシュレート、ライティング機能も搭載 ASUS、プロレベルの高い色再現が可能なゲーミングディスプレー「ROG Swift PG27UQ」 文● 行正和義 編集●ASCII

「ROG Swift PG27UQ」

ASUS JAPANは5月25日、ゲーミングディスプレー「ROG Swift PG27UQ」を日本で発売すると発表した。6月以降に発売する。

ゲーミングディスプレーとしては世界初となるDisplayHDR 1000認証を受け、DCI-P3が97%、AdobeRGBが99%という幅広い色域を実現。工場出荷時に色精度⊿E値3.0未満になるようキャリブレーションを実施しているという。4K UHD(3840×2160ドット)表示、 144Hzのリフレッシュレート(オーバークロック)でG-SYNC HDRにも対応する。

内蔵した光センサーによって周囲の明るさを検知して輝度レベルを自動的に調整する機能や、ライティング機能(ROG Light SignalとLight Signatureプロジェクションキット)も装備。スタンドはスイベル/チルト/回転/高さの調整が可能。価格はオープンプライス。

発売を記念してASUS Republic of Gamersは「Join the Future of Gaming」キャンペーンをウェブサイトにて開催している。ROG Swift PG27UQを必要とする理由を説明する短いポストを作成し、 Facebook、 Instagram、 Twitterでハッシュタグ「#ROGSWIFTPG27UQ」をつけて投稿した後、キャンペーンウェブサイトで登録する。ROG Swift PG27UQのほか、ゲーミングマウスやゲーミングキーボードなど各種ROG製品が用意され、応募件数が多くなれば多いほど景品は豪華になるという。

