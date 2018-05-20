【格安スマホまとめ】ZenFone 5発売！ 3モデルのスペックを整理

格安SIM、格安スマホ関連の1週間の動きをまとめてお届けしている本連載。先週の話題はなんと言っても、ZenFone 5シリーズの発表と発売。本記事では3モデルのスペックをあらためて整理する。

先週はZenFone 5が発表！ 最上位モデルを除き、すでに発売されている

税抜5万円台前半のZenFone 5、スナドラ845の5Z

両側デュアルカメラでお買い得度も高い5Q

以前から国内登場が噂されてきたZenFone 5。ここでは3モデルの違いやスペックについて、あらためて見ていこう。

まずはモデル構成。基本となる無印の「ZenFone 5」、上位モデルの「ZenFone 5Z」、そしてセルフィー重視でよりお手頃な「ZenFone 5Q」だ。ZenFone 5QはグローバルではZenFone 5 Liteとして発表されたが、国内ではこの製品名でリリースされる。なお、ZenFone 5とZenFone 5Qはすでに18日に発売済。ZenFone 5Zは少し遅れて、6月下旬以降の予定となっている。

今回発表されたZenFone 5シリーズは3モデル構成

ZenFone 5とZenFone 5Zには、縦横比19：9でノッチ付きの6.2型液晶が搭載される。ただし、狭額縁により、従来の5.5型のZenFone 4とはほぼ同サイズ。国内で発売されるZenFone 5は、6GBメモリーを搭載するなど、ハイエンドではないが、スペック自体はかなり高い。SoCのSnapdragon 636もクアルコムの高性能コアとASUSの独自パフォーマンスアップ機能との組み合わせで、Antutu 7.0のスコアは14万点台と十分なものだ。

ノッチ付きディスプレーが特徴的なZenFone 5。上位モデルのZenFone 5Zもディスプレーや筐体などの基本性能はほぼ同じ

新しいのは主要3キャリアのVoLTE対応＋4G同時待受可能なデュアルSIMデュアルVoLTE（DSDV）機能。カメラは12メガ＋8メガで後者は広角レンズとなっている。ZenFone 5Zは、筐体や主要機能は原則同じ。しかし、SoCは現行ハイエンドのSnapdragon 845で、ストレージも128GBに。それでいて価格は税抜6万9800円なので、ヘビーゲーマーにとっては注目の端末。ZenFone 5シリーズにはイヤフォン端子もしっかりと残されている。

ZenFone 5Qはデザインも異なり、ノッチはない通常の縦長（18：9）の6型液晶を搭載。CPUもSnapdragon 630で4GBメモリー、64GBストレージとミドルハイクラスとしては、より一般的な内容になっている。価格も税抜3万9800円とお手頃だ。

機能面ではイン／アウトともに標準＋広角のデュアルレンズになっているのが特徴的だ。特にインカメラは、標準カメラが2000万画素と高性能。セルフィー重視のモデルと言える。ネットワークでは、DSDVには非対応だが（4G＋3GのDSDS）、ZenFone 5／5Zとは異なり、nanoSIMとmicroSDが排他ではないトリプルスロット仕様なのはうれしい点だ。カラバリはルージュレッド、ムーンライトホワイト、ミッドナイトブラックの3色。3モデルそれぞれ魅力が異なった端末に仕上がっていることがわかる。

ZenFone 5Qのカラバリは3色

ZenFone 5 ZenFone 5Z ZenFone 5Q メーカー ASUS 価格（税抜） 5万2800円 6万9800円 3万9800円 ディスプレー 6.2型Super IPS+液晶（19：9） 6型IPS液晶（18：9） 画面解像度 1080×2246ドット 1080×2160ドット サイズ 約75.6×153×7.7mm 約76×160.5

×7.7mm 重量 約165g 約168g CPU Snapdragon 636

1.8GHz（オクタコア） Snapdragon 845

2.8GHz（オクタコア） Snapdragon 630

2.2Hz（オクタコア） 内蔵メモリー 6GB 4GB 内蔵ストレージ 64GB 128GB 64GB 外部メモリー microSDXC（最大2TB） OS Android 8.0 Android 7.1 LTE対応バンド 1/2/3/5/7/8/18/19/28/38/39/41 3Gバンド 1/2/5/6/8/19 DSDS ○（4G＋4G DSDV） ○（4G＋3G） CA対応 ○（2CC） ○（3CC） ○（2CC） VoLTE ○（ドコモ、au、Y!mobile） 無線LAN IEEE802.11ac（2.4／5GHz対応） カメラ画素数 リア：12メガ(標準)＋8メガ(広角)

／イン：8メガ リア：16メガ(標準)

＋8メガ(広角)

／イン：20メガ(標準)

＋8メガ(広角) バッテリー容量 3300mAh 高速充電 最大5V／2A 最大9V／2A 最大5V／2A 生体認証 指紋、顔 SIM形状 nanoSIM×2（microSD排他） nanoSIM×2

（microSD別） USB端子 Type-C microUSB 3.5mmイヤホン ○ カラバリ シャイニーブラック、スペースシルバー ルージュレッド、ムーンライトホワイト、ミッドナイトブラック 発売時期 発売中 6月下旬以降 発売中

OCN モバイル ONE BIGLOBEモバイル IIJmio みおふぉん／

BIC SIM 音声通話パック 110MB/日

コース 3GB/月

コース 3GBプラン 6GBプラン ミニマムスタートプラン ライトスタートプラン 通信網 Xi／FOMA Xi／FOMA or au 4G LTE（VoLTE） 高速通信

通信量 1日110MB 月3GB 月3GB 月6GB 月3GB 月6GB 制限時の

通信速度 200kbps 200kbps 200kbps 月額料金 1728円 1944円 1728円 2322円 1728円 2397円 通話定額 918円(1回10分まで)

918円(トップ3)等 650円

(1回3分まで) 896円(1回10分、家族は30分まで) 初期費用 3665円 3665円 3665円(Aプランは3678円) SIMサイズ 標準、microSIM、nanoSIM 標準、microSIM、nanoSIM 標準、microSIM、nanoSIM 制限解除

オプション 540円

／1日

(当日中) 540円／500MB 324円／100MB 216円／100MB 通信制御 ― ― 3日／366MB

(低速時のみ) カウント

フリー 自社クラウドサービス、音楽配信サービス等 ＋月518円でYouTube、AbemaTVなど ― 公衆Wi-Fi ○ 月270円 ○ ×(BIC SIMは○) 最低利用期間 6ヵ月 1年 2ヵ月 契約解除料 8000円 8640円 12ヵ月以内の解約は

(12－契約月数)

×1080円 転出手数料 3240円 3240円(3ヵ月目までは6480円) 3240円 その他プラン

など 1日170MB：2246円、

月6GB：2322円 月1GB：1512円、

月12GB：3672円など 月20GB／30GBの通信量を追加可能

楽天モバイル LINEモバイル コミュニケーションフリー 3GB U-mobile MAX 通話プラス U-mobile 通話プラス 3GB エキサイトモバイル 定額プラン 3.1GBプラン スーパーホーダイ プランS 通信網 Xi／FOMA 高速通信

通信量 月3.1GB 月2GB 月3GB 月25GB 月3GB 月3GB 制限時の

通信速度 200kbps 1Mbps※1 200kbps 200kbps 200kbps 月額料金 1728円 2138円

3218円※2 1825円 3110円 1706円 1728円 通話定額 918円(1回5分まで) 1回5分まで 950円(1回10分まで) 540円(1回3分まで) 800円(最大60分通話可) × 初期費用 3665円 3672円 3665円 3665円 SIMサイズ 標準、microSIM、nanoSIM 標準

microSIM

nanoSIM 標準、microSIM、nanoSIM 標準

microSIM

nanoSIM 制限解除

オプション 324円

／100MB

594円

／500MB

1058円

／1GB ― 540円

／500MB

1080円

／1GB

3240円

／3GB ― 324円

／100MB

540円

／500MB

864円

／1GB 626円

／1GB 通信制御 ― 条件

非公表 条件非公表 3日／

366MB

(低速時) カウント

フリー ― LINE、Facebook、Twitterなど ― ― 公衆Wi-Fi × 月216円 ○ × 最低利用期間 1年 1年(または2／3年) 1年 6ヵ月 1年 契約解除料 1万584円 1万584円(2／3年時プラスも) 1万584円 6480円 1万260円 転出手数料 3240円 3240円 3240円 3240円 その他プラン

など 月5GBなど 利用期間2／3年選択時に特典 月5GB：

2397円など 月5GB：2138円など 段階制プランなど

DMM mobile 通話SIMプラン LinksMate nuroモバイル 3GB 10GB 5GB 10GB 時間プラン 0 SIM 通信網 Xi／FOMA 高速通信

通信量 月3GB 月10GB 月5GB 月10GB 1日5時間 月500MB

～5GB 制限時の

通信速度 200kbps 200kbps 200kbps 月額料金 1620円 3121円 2268円 3348円 3456円 756円 通話定額 918円

(1回10分まで) × 864円

(1回10分まで) 初期費用 3665円 3672円 3665円 SIMサイズ 標準、microSIM、nanoSIM 標準、microSIM、nanoSIM 標準、microSIM、nanoSIM 制限解除

オプション 216円／100MB

664円／500MB

518円／1GB※3 216円／100MB

1080円／1GB ― 500MBまで0円で100MBごとに＋108円、2～5GBは定額 通信制御 3日／366MB

(低速時のみ) 3日／300MB

(低速時のみ) 条件非公表 カウント

フリー LINE、Twitter、Facebook、Instagram

(月270円) 対応ゲーム、AbemaTV、Twitter、Facebookなど

(月540円) ― 公衆Wi-Fi × × × 最低利用期間 1年 なし 1年 契約解除料 9720円 3240円

(SIM削除手数料) 1万2960円～0円(利用期間で減額) 5400円 転出手数料 3240円 2160円 3240円 2160円 その他プラン

など 月1GB：1360円、

月5GB：2062円など 月20GB：5184円など 月2GB：1512円、1GBごとに月216円アップ

DTI SIM

音声プラン イオンモバイル

音声プラン エックスモバイル ＋3GB b-mobile S 990 JUST FIT SIM 3GB ネットつかい放題 2GB 6GB 通信網 Xi／FOMA Xi／FOMA or

au 4G LTE（VoLTE） Xi／FOMA Xi／FOMA or ソフトバンク 高速通信

通信量 月3GB 無制限 月2GB 月6GB 月3.5GB 月1GB

～15GB 制限時の

通信速度 200kbps 200kbps 200kbps 200kbps 月額料金 1609円 3132円 1490円 2138円 2354円 1069円～ 通話定額 885円

(1回10分まで) 918円(1回10分まで)、1620円(かけ放題／050番号) 1944円

(かけ放題) 540円

(1回5分まで) 初期費用 3665円 3240円 5400円 3240円 SIMサイズ 標準、microSIM、nanoSIM 標準、microSIM、nanoSIM 標準

microSIM

nanoSIM nanoSIM 制限解除

オプション 410円

／500MB

648円

／1GB ― 518円／1GB ― 1GBごとに10GBまで月540円、15GBまで月378円加算 通信制御 3日

／2GB 約1～3GB

／1～2日 3日／366MB

(低速時のみ) ― 3日／

360MB

(低速時) カウント

フリー ―(YouTube、Twitter対応の別プランあり) ― ― ― 公衆Wi-Fi × × × × 最低利用期間 1年 なし 1年 5ヵ月 契約解除料 1万584円 なし 1万800円 8640円 転出手数料 5400円 6ヵ月以内は8640円、

以降は3240円 3564円 3240円 その他プラン

など 月1GB：1296円、

月5GB：2073円など 月4GB：1706円、

月12GB：3542円など 月500MB：

1058円など

UQ mobile ぴったりプランS mineo デュアルタイプ Y!mobile auプラン 3GB ドコモプラン3GB スマホプランS スマホプランM スマホプランL 通信網 au 4G LTE Xi／FOMA ソフトバンク 4G／3G 高速通信

通信量 月2GB ※4 月3GB 月3GB 月2GB ※4 月6GB ※4 月14GB ※4 制限時の

通信速度 300kbps 200kbps 128kbps 月額料金 2138円

3218円※2 1630円 1728円 2138円

3218円※2 3218円

4298円※2 5378円

6458円※2 通話定額 1回5分までかけ放題 918円

(1回10分まで) 1回10分まで

＋1080円で時間制限なし 初期費用 3240円 3678円 3665円 3240円 SIMサイズ 標準

microSIM

nanoSIM 標準、microSIM、

nanoSIM microSIM、nanoSIM 制限解除

オプション 216円

／100MB

540円

／500MB 162円／100MB 540円／500MB 通信制御 3日／

6GB 3日／

6GB ― ― カウント

フリー ― ― ― 公衆Wi-Fi ○ × ○ 最低利用期間 2年 なし 2年 契約解除料 1万260円 なし 1万260円 転出手数料 3240円 1年以内は1万2420円、

以降は2160円 6ヵ月以内は6480円、

以降は3240円 その他プラン

など ＋1080円で月6GB 6GB：

2365円など 6GB：

2462円など 新規／MNP加入時はスマホプランSは最大税抜9600円、LとMは最大税抜1万4400円割引

※1：12～13時、18～19時は最大300kbps

※2：新規加入時は最大12ヵ月間、1080円割引

※3：518円／1GBの追加チャージのみ、購入当月のみの利用で繰り越し不可(他は3ヵ月後の末日まで利用可能)。繰り越し可能な1GBのチャージは1188円

※4：26ヵ月目以降は通信量は半分になる



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