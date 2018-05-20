格安SIM＆格安スマホの料金と最新動向まとめ ― 第178回
【格安スマホまとめ】ZenFone 5発売！ 3モデルのスペックを整理
2018年05月20日 15時00分更新
格安SIM、格安スマホ関連の1週間の動きをまとめてお届けしている本連載。先週の話題はなんと言っても、ZenFone 5シリーズの発表と発売。本記事では3モデルのスペックをあらためて整理する。
|先週はZenFone 5が発表！ 最上位モデルを除き、すでに発売されている
税抜5万円台前半のZenFone 5、スナドラ845の5Z
両側デュアルカメラでお買い得度も高い5Q
以前から国内登場が噂されてきたZenFone 5。ここでは3モデルの違いやスペックについて、あらためて見ていこう。
まずはモデル構成。基本となる無印の「ZenFone 5」、上位モデルの「ZenFone 5Z」、そしてセルフィー重視でよりお手頃な「ZenFone 5Q」だ。ZenFone 5QはグローバルではZenFone 5 Liteとして発表されたが、国内ではこの製品名でリリースされる。なお、ZenFone 5とZenFone 5Qはすでに18日に発売済。ZenFone 5Zは少し遅れて、6月下旬以降の予定となっている。
|今回発表されたZenFone 5シリーズは3モデル構成
ZenFone 5とZenFone 5Zには、縦横比19：9でノッチ付きの6.2型液晶が搭載される。ただし、狭額縁により、従来の5.5型のZenFone 4とはほぼ同サイズ。国内で発売されるZenFone 5は、6GBメモリーを搭載するなど、ハイエンドではないが、スペック自体はかなり高い。SoCのSnapdragon 636もクアルコムの高性能コアとASUSの独自パフォーマンスアップ機能との組み合わせで、Antutu 7.0のスコアは14万点台と十分なものだ。
|ノッチ付きディスプレーが特徴的なZenFone 5。上位モデルのZenFone 5Zもディスプレーや筐体などの基本性能はほぼ同じ
新しいのは主要3キャリアのVoLTE対応＋4G同時待受可能なデュアルSIMデュアルVoLTE（DSDV）機能。カメラは12メガ＋8メガで後者は広角レンズとなっている。ZenFone 5Zは、筐体や主要機能は原則同じ。しかし、SoCは現行ハイエンドのSnapdragon 845で、ストレージも128GBに。それでいて価格は税抜6万9800円なので、ヘビーゲーマーにとっては注目の端末。ZenFone 5シリーズにはイヤフォン端子もしっかりと残されている。
ZenFone 5Qはデザインも異なり、ノッチはない通常の縦長（18：9）の6型液晶を搭載。CPUもSnapdragon 630で4GBメモリー、64GBストレージとミドルハイクラスとしては、より一般的な内容になっている。価格も税抜3万9800円とお手頃だ。
|18：9の縦長ディスプレーのZenFone 5Q。インカメラもデュアルである点にも注目したい
機能面ではイン／アウトともに標準＋広角のデュアルレンズになっているのが特徴的だ。特にインカメラは、標準カメラが2000万画素と高性能。セルフィー重視のモデルと言える。ネットワークでは、DSDVには非対応だが（4G＋3GのDSDS）、ZenFone 5／5Zとは異なり、nanoSIMとmicroSDが排他ではないトリプルスロット仕様なのはうれしい点だ。カラバリはルージュレッド、ムーンライトホワイト、ミッドナイトブラックの3色。3モデルそれぞれ魅力が異なった端末に仕上がっていることがわかる。
|ZenFone 5Qのカラバリは3色
|ZenFone 5
|ZenFone 5Z
|ZenFone 5Q
|メーカー
|ASUS
|価格（税抜）
|5万2800円
|6万9800円
|3万9800円
|ディスプレー
|6.2型Super IPS+液晶（19：9）
|6型IPS液晶（18：9）
|画面解像度
|1080×2246ドット
|1080×2160ドット
|サイズ
|約75.6×153×7.7mm
|約76×160.5
×7.7mm
|重量
|約165g
|約168g
|CPU
|Snapdragon 636
1.8GHz（オクタコア）
|Snapdragon 845
2.8GHz（オクタコア）
|Snapdragon 630
2.2Hz（オクタコア）
|内蔵メモリー
|6GB
|4GB
|内蔵ストレージ
|64GB
|128GB
|64GB
|外部メモリー
|microSDXC（最大2TB）
|OS
|Android 8.0
|Android 7.1
|LTE対応バンド
|1/2/3/5/7/8/18/19/28/38/39/41
|3Gバンド
|1/2/5/6/8/19
|DSDS
|○（4G＋4G DSDV）
|○（4G＋3G）
|CA対応
|○（2CC）
|○（3CC）
|○（2CC）
|VoLTE
|○（ドコモ、au、Y!mobile）
|無線LAN
|IEEE802.11ac（2.4／5GHz対応）
|カメラ画素数
|リア：12メガ(標準)＋8メガ(広角)
／イン：8メガ
|リア：16メガ(標準)
＋8メガ(広角)
／イン：20メガ(標準)
＋8メガ(広角)
|バッテリー容量
|3300mAh
|高速充電
|最大5V／2A
|最大9V／2A
|最大5V／2A
|生体認証
|指紋、顔
|SIM形状
|nanoSIM×2（microSD排他）
|nanoSIM×2
（microSD別）
|USB端子
|Type-C
|microUSB
|3.5mmイヤホン
|○
|カラバリ
|シャイニーブラック、スペースシルバー
|ルージュレッド、ムーンライトホワイト、ミッドナイトブラック
|発売時期
|発売中
|6月下旬以降
|発売中
人気の音声通話付きSIMの料金表（税込）
（データ専用SIMは前回分をクリック）
|OCN モバイル ONE
|BIGLOBEモバイル
|
IIJmio みおふぉん／
BIC SIM 音声通話パック
|
110MB/日
コース
|
3GB/月
コース
|3GBプラン
|6GBプラン
|ミニマムスタートプラン
|ライトスタートプラン
|通信網
|Xi／FOMA
|Xi／FOMA or au 4G LTE（VoLTE）
|
高速通信
通信量
|1日110MB
|月3GB
|月3GB
|月6GB
|月3GB
|月6GB
|
制限時の
通信速度
|200kbps
|200kbps
|200kbps
|月額料金
|1728円
|1944円
|1728円
|2322円
|1728円
|2397円
|通話定額
|
918円(1回10分まで)
918円(トップ3)等
|
650円
(1回3分まで)
|896円(1回10分、家族は30分まで)
|初期費用
|3665円
|3665円
|3665円(Aプランは3678円)
|SIMサイズ
|標準、microSIM、nanoSIM
|標準、microSIM、nanoSIM
|標準、microSIM、nanoSIM
|
制限解除
オプション
|
540円
／1日
(当日中)
|540円／500MB
|324円／100MB
|216円／100MB
|通信制御
|―
|―
|
3日／366MB
(低速時のみ)
|
カウント
フリー
|自社クラウドサービス、音楽配信サービス等
|＋月518円でYouTube、AbemaTVなど
|―
|公衆Wi-Fi
|○
|月270円
|○
|×(BIC SIMは○)
|最低利用期間
|6ヵ月
|1年
|2ヵ月
|契約解除料
|8000円
|8640円
|
12ヵ月以内の解約は
(12－契約月数)
×1080円
|転出手数料
|3240円
|3240円(3ヵ月目までは6480円)
|3240円
|
その他プラン
など
|
1日170MB：2246円、
月6GB：2322円
|
月1GB：1512円、
月12GB：3672円など
|月20GB／30GBの通信量を追加可能
|楽天モバイル
|LINEモバイル コミュニケーションフリー 3GB
|U-mobile MAX 通話プラス
|U-mobile 通話プラス 3GB
|エキサイトモバイル 定額プラン
|3.1GBプラン
|スーパーホーダイ プランS
|通信網
|Xi／FOMA
|
高速通信
通信量
|月3.1GB
|月2GB
|月3GB
|月25GB
|月3GB
|月3GB
|
制限時の
通信速度
|200kbps
|1Mbps※1
|200kbps
|200kbps
|200kbps
|月額料金
|1728円
|
2138円
3218円※2
|1825円
|3110円
|1706円
|1728円
|通話定額
|918円(1回5分まで)
|1回5分まで
|950円(1回10分まで)
|540円(1回3分まで)
|800円(最大60分通話可)
|×
|初期費用
|3665円
|3672円
|3665円
|3665円
|SIMサイズ
|標準、microSIM、nanoSIM
|
標準
microSIM
nanoSIM
|標準、microSIM、nanoSIM
|
標準
microSIM
nanoSIM
|
制限解除
オプション
|
324円
／100MB
594円
／500MB
1058円
／1GB
|―
|
540円
／500MB
1080円
／1GB
3240円
／3GB
|―
|
324円
／100MB
540円
／500MB
864円
／1GB
|
626円
／1GB
|通信制御
|―
|
条件
非公表
|条件非公表
|
3日／
366MB
(低速時)
|
カウント
フリー
|―
|LINE、Facebook、Twitterなど
|―
|―
|公衆Wi-Fi
|×
|月216円
|○
|×
|最低利用期間
|1年
|1年(または2／3年)
|1年
|6ヵ月
|1年
|契約解除料
|1万584円
|1万584円(2／3年時プラスも)
|1万584円
|6480円
|1万260円
|転出手数料
|3240円
|3240円
|3240円
|3240円
|
その他プラン
など
|月5GBなど
|利用期間2／3年選択時に特典
|
月5GB：
2397円など
|月5GB：2138円など
|段階制プランなど
|DMM mobile 通話SIMプラン
|LinksMate
|nuroモバイル
|3GB
|10GB
|5GB
|10GB
|時間プラン
|0 SIM
|通信網
|Xi／FOMA
|
高速通信
通信量
|月3GB
|月10GB
|月5GB
|月10GB
|1日5時間
|
月500MB
～5GB
|
制限時の
通信速度
|200kbps
|200kbps
|200kbps
|月額料金
|1620円
|3121円
|2268円
|3348円
|3456円
|756円
|通話定額
|
918円
(1回10分まで)
|×
|
864円
(1回10分まで)
|初期費用
|3665円
|3672円
|3665円
|SIMサイズ
|標準、microSIM、nanoSIM
|標準、microSIM、nanoSIM
|標準、microSIM、nanoSIM
|
制限解除
オプション
|
216円／100MB
664円／500MB
518円／1GB※3
|
216円／100MB
1080円／1GB
|―
|500MBまで0円で100MBごとに＋108円、2～5GBは定額
|通信制御
|
3日／366MB
(低速時のみ)
|
3日／300MB
(低速時のみ)
|条件非公表
|
カウント
フリー
|
LINE、Twitter、Facebook、Instagram
(月270円)
|
対応ゲーム、AbemaTV、Twitter、Facebookなど
(月540円)
|―
|公衆Wi-Fi
|×
|×
|×
|最低利用期間
|1年
|なし
|1年
|契約解除料
|9720円
|
3240円
(SIM削除手数料)
|1万2960円～0円(利用期間で減額)
|5400円
|転出手数料
|3240円
|2160円
|3240円
|2160円
|
その他プラン
など
|
月1GB：1360円、
月5GB：2062円など
|月20GB：5184円など
|月2GB：1512円、1GBごとに月216円アップ
|
DTI SIM
音声プラン
|
イオンモバイル
音声プラン
|エックスモバイル ＋3GB
|b-mobile S 990 JUST FIT SIM
|3GB
|ネットつかい放題
|2GB
|6GB
|通信網
|Xi／FOMA
|
Xi／FOMA or
au 4G LTE（VoLTE）
|Xi／FOMA
|Xi／FOMA or ソフトバンク
|
高速通信
通信量
|月3GB
|無制限
|月2GB
|月6GB
|月3.5GB
|
月1GB
～15GB
|
制限時の
通信速度
|200kbps
|200kbps
|200kbps
|200kbps
|月額料金
|1609円
|3132円
|1490円
|2138円
|2354円
|1069円～
|通話定額
|
885円
(1回10分まで)
|918円(1回10分まで)、1620円(かけ放題／050番号)
|
1944円
(かけ放題)
|
540円
(1回5分まで)
|初期費用
|3665円
|3240円
|5400円
|3240円
|SIMサイズ
|標準、microSIM、nanoSIM
|標準、microSIM、nanoSIM
|
標準
microSIM
nanoSIM
|nanoSIM
|
制限解除
オプション
|
410円
／500MB
648円
／1GB
|―
|518円／1GB
|―
|1GBごとに10GBまで月540円、15GBまで月378円加算
|通信制御
|
3日
／2GB
|
約1～3GB
／1～2日
|
3日／366MB
(低速時のみ)
|―
|
3日／
360MB
(低速時)
|
カウント
フリー
|―(YouTube、Twitter対応の別プランあり)
|―
|―
|―
|公衆Wi-Fi
|×
|×
|×
|×
|最低利用期間
|1年
|なし
|1年
|5ヵ月
|契約解除料
|1万584円
|なし
|1万800円
|8640円
|転出手数料
|5400円
|
6ヵ月以内は8640円、
以降は3240円
|3564円
|3240円
|
その他プラン
など
|
月1GB：1296円、
月5GB：2073円など
|
月4GB：1706円、
月12GB：3542円など
|
月500MB：
1058円など
|UQ mobile ぴったりプランS
|mineo デュアルタイプ
|Y!mobile
|auプラン 3GB
|ドコモプラン3GB
|スマホプランS
|スマホプランM
|スマホプランL
|通信網
|au 4G LTE
|Xi／FOMA
|ソフトバンク 4G／3G
|
高速通信
通信量
|月2GB ※4
|月3GB
|月3GB
|月2GB ※4
|月6GB ※4
|月14GB ※4
|
制限時の
通信速度
|300kbps
|200kbps
|128kbps
|月額料金
|
2138円
3218円※2
|1630円
|1728円
|
2138円
3218円※2
|
3218円
4298円※2
|
5378円
6458円※2
|通話定額
|1回5分までかけ放題
|
918円
(1回10分まで)
|
1回10分まで
＋1080円で時間制限なし
|初期費用
|3240円
|3678円
|3665円
|3240円
|SIMサイズ
|
標準
microSIM
nanoSIM
|
標準、microSIM、
nanoSIM
|microSIM、nanoSIM
|
制限解除
オプション
|
216円
／100MB
540円
／500MB
|162円／100MB
|540円／500MB
|通信制御
|
3日／
6GB
|
3日／
6GB
|―
|―
|
カウント
フリー
|―
|―
|―
|公衆Wi-Fi
|○
|×
|○
|最低利用期間
|2年
|なし
|2年
|契約解除料
|1万260円
|なし
|1万260円
|転出手数料
|3240円
|
1年以内は1万2420円、
以降は2160円
|
6ヵ月以内は6480円、
以降は3240円
|
その他プラン
など
|＋1080円で月6GB
|
6GB：
2365円など
|
6GB：
2462円など
|新規／MNP加入時はスマホプランSは最大税抜9600円、LとMは最大税抜1万4400円割引
※1：12～13時、18～19時は最大300kbps
※2：新規加入時は最大12ヵ月間、1080円割引
※3：518円／1GBの追加チャージのみ、購入当月のみの利用で繰り越し不可(他は3ヵ月後の末日まで利用可能)。繰り越し可能な1GBのチャージは1188円
※4：26ヵ月目以降は通信量は半分になる
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