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格安SIM＆格安スマホの料金と最新動向まとめ第178回

【格安スマホまとめ】ZenFone 5発売！ 3モデルのスペックを整理

2018年05月20日 15時00分更新

文● オカモト／ASCII編集部

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　格安SIM、格安スマホ関連の1週間の動きをまとめてお届けしている本連載。先週の話題はなんと言っても、ZenFone 5シリーズの発表と発売。本記事では3モデルのスペックをあらためて整理する。

先週はZenFone 5が発表！ 最上位モデルを除き、すでに発売されている

税抜5万円台前半のZenFone 5、スナドラ845の5Z
両側デュアルカメラでお買い得度も高い5Q

　以前から国内登場が噂されてきたZenFone 5。ここでは3モデルの違いやスペックについて、あらためて見ていこう。

　まずはモデル構成。基本となる無印の「ZenFone 5」、上位モデルの「ZenFone 5Z」、そしてセルフィー重視でよりお手頃な「ZenFone 5Q」だ。ZenFone 5QはグローバルではZenFone 5 Liteとして発表されたが、国内ではこの製品名でリリースされる。なお、ZenFone 5とZenFone 5Qはすでに18日に発売済。ZenFone 5Zは少し遅れて、6月下旬以降の予定となっている。

今回発表されたZenFone 5シリーズは3モデル構成

　ZenFone 5とZenFone 5Zには、縦横比19：9でノッチ付きの6.2型液晶が搭載される。ただし、狭額縁により、従来の5.5型のZenFone 4とはほぼ同サイズ。国内で発売されるZenFone 5は、6GBメモリーを搭載するなど、ハイエンドではないが、スペック自体はかなり高い。SoCのSnapdragon 636もクアルコムの高性能コアとASUSの独自パフォーマンスアップ機能との組み合わせで、Antutu 7.0のスコアは14万点台と十分なものだ。

ノッチ付きディスプレーが特徴的なZenFone 5。上位モデルのZenFone 5Zもディスプレーや筐体などの基本性能はほぼ同じ

　新しいのは主要3キャリアのVoLTE対応＋4G同時待受可能なデュアルSIMデュアルVoLTE（DSDV）機能。カメラは12メガ＋8メガで後者は広角レンズとなっている。ZenFone 5Zは、筐体や主要機能は原則同じ。しかし、SoCは現行ハイエンドのSnapdragon 845で、ストレージも128GBに。それでいて価格は税抜6万9800円なので、ヘビーゲーマーにとっては注目の端末。ZenFone 5シリーズにはイヤフォン端子もしっかりと残されている。

　ZenFone 5Qはデザインも異なり、ノッチはない通常の縦長（18：9）の6型液晶を搭載。CPUもSnapdragon 630で4GBメモリー、64GBストレージとミドルハイクラスとしては、より一般的な内容になっている。価格も税抜3万9800円とお手頃だ。

18：9の縦長ディスプレーのZenFone 5Q。インカメラもデュアルである点にも注目したい

　機能面ではイン／アウトともに標準＋広角のデュアルレンズになっているのが特徴的だ。特にインカメラは、標準カメラが2000万画素と高性能。セルフィー重視のモデルと言える。ネットワークでは、DSDVには非対応だが（4G＋3GのDSDS）、ZenFone 5／5Zとは異なり、nanoSIMとmicroSDが排他ではないトリプルスロット仕様なのはうれしい点だ。カラバリはルージュレッド、ムーンライトホワイト、ミッドナイトブラックの3色。3モデルそれぞれ魅力が異なった端末に仕上がっていることがわかる。

ZenFone 5Qのカラバリは3色
　 ZenFone 5 ZenFone 5Z ZenFone 5Q
メーカー ASUS
価格（税抜） 5万2800円 6万9800円 3万9800円
ディスプレー 6.2型Super IPS+液晶（19：9） 6型IPS液晶（18：9）
画面解像度 1080×2246ドット 1080×2160ドット
サイズ 約75.6×153×7.7mm 約76×160.5
×7.7mm
重量 約165g 約168g
CPU Snapdragon 636
1.8GHz（オクタコア）		 Snapdragon 845
2.8GHz（オクタコア）		 Snapdragon 630
2.2Hz（オクタコア）
内蔵メモリー 6GB 4GB
内蔵ストレージ 64GB 128GB 64GB
外部メモリー microSDXC（最大2TB）
OS Android 8.0 Android 7.1
LTE対応バンド 1/2/3/5/7/8/18/19/28/38/39/41
3Gバンド 1/2/5/6/8/19
DSDS ○（4G＋4G DSDV） ○（4G＋3G）
CA対応 ○（2CC） ○（3CC） ○（2CC）
VoLTE ○（ドコモ、au、Y!mobile）
無線LAN IEEE802.11ac（2.4／5GHz対応）
カメラ画素数 リア：12メガ(標準)＋8メガ(広角)
／イン：8メガ		 リア：16メガ(標準)
＋8メガ(広角)
／イン：20メガ(標準)
＋8メガ(広角)
バッテリー容量 3300mAh
高速充電 最大5V／2A 最大9V／2A 最大5V／2A
生体認証 指紋、顔
SIM形状 nanoSIM×2（microSD排他） nanoSIM×2
（microSD別）
USB端子 Type-C microUSB
3.5mmイヤホン
カラバリ シャイニーブラック、スペースシルバー ルージュレッド、ムーンライトホワイト、ミッドナイトブラック
発売時期 発売中 6月下旬以降 発売中

人気の音声通話付きSIMの料金表（税込）
（データ専用SIMは前回分をクリック

　 OCN モバイル ONE BIGLOBEモバイル IIJmio みおふぉん／
BIC SIM 音声通話パック
110MB/日
コース 		3GB/月
コース 		3GBプラン 6GBプラン ミニマムスタートプラン ライトスタートプラン
通信網 Xi／FOMA Xi／FOMA or au 4G LTE（VoLTE）
高速通信
通信量 		1日110MB 月3GB 月3GB 月6GB 月3GB 月6GB
制限時の
通信速度 		200kbps 200kbps 200kbps
月額料金 1728円 1944円 1728円 2322円 1728円 2397円
通話定額 918円(1回10分まで)
918円(トップ3)等 		650円
(1回3分まで) 		896円(1回10分、家族は30分まで)
初期費用 3665円 3665円 3665円(Aプランは3678円)
SIMサイズ 標準、microSIM、nanoSIM 標準、microSIM、nanoSIM 標準、microSIM、nanoSIM
制限解除
オプション 		540円
／1日
(当日中) 		540円／500MB 324円／100MB 216円／100MB
通信制御 3日／366MB
(低速時のみ)
カウント
フリー 		自社クラウドサービス、音楽配信サービス等 ＋月518円でYouTube、AbemaTVなど
公衆Wi-Fi 月270円 ×(BIC SIMは○)
最低利用期間 6ヵ月 1年 2ヵ月
契約解除料 8000円 8640円 12ヵ月以内の解約は
(12－契約月数)
×1080円
転出手数料 3240円 3240円(3ヵ月目までは6480円) 3240円
その他プラン
など 		1日170MB：2246円、
月6GB：2322円 		月1GB：1512円、
月12GB：3672円など 		月20GB／30GBの通信量を追加可能
　 楽天モバイル LINEモバイル コミュニケーションフリー 3GB U-mobile MAX 通話プラス U-mobile 通話プラス 3GB エキサイトモバイル 定額プラン
3.1GBプラン スーパーホーダイ プランS
通信網 Xi／FOMA
高速通信
通信量 		月3.1GB 月2GB 月3GB 月25GB 月3GB 月3GB
制限時の
通信速度 		200kbps 1Mbps※1 200kbps 200kbps 200kbps
月額料金 1728円 2138円
3218円※2 		1825円 3110円 1706円 1728円
通話定額 918円(1回5分まで) 1回5分まで 950円(1回10分まで) 540円(1回3分まで) 800円(最大60分通話可) ×
初期費用 3665円 3672円 3665円 3665円
SIMサイズ 標準、microSIM、nanoSIM 標準
microSIM
nanoSIM 		標準、microSIM、nanoSIM 標準
microSIM
nanoSIM
制限解除
オプション 		324円
／100MB
594円
／500MB
1058円
／1GB 		540円
／500MB
1080円
／1GB
3240円
／3GB 		324円
／100MB
540円
／500MB
864円
／1GB 		626円
／1GB
通信制御 条件
非公表 		条件非公表 3日／
366MB
(低速時)
カウント
フリー 		LINE、Facebook、Twitterなど
公衆Wi-Fi × 月216円 ×
最低利用期間 1年 1年(または2／3年) 1年 6ヵ月 1年
契約解除料 1万584円 1万584円(2／3年時プラスも) 1万584円 6480円 1万260円
転出手数料 3240円 3240円 3240円 3240円
その他プラン
など 		月5GBなど 利用期間2／3年選択時に特典 月5GB：
2397円など 		月5GB：2138円など 段階制プランなど
　 DMM mobile 通話SIMプラン LinksMate nuroモバイル
3GB 10GB 5GB 10GB 時間プラン 0 SIM
通信網 Xi／FOMA
高速通信
通信量 		月3GB 月10GB 月5GB 月10GB 1日5時間 月500MB
～5GB
制限時の
通信速度 		200kbps 200kbps 200kbps
月額料金 1620円 3121円 2268円 3348円 3456円 756円
通話定額 918円
(1回10分まで) 		× 864円
(1回10分まで)
初期費用 3665円 3672円 3665円
SIMサイズ 標準、microSIM、nanoSIM 標準、microSIM、nanoSIM 標準、microSIM、nanoSIM
制限解除
オプション 		216円／100MB
664円／500MB
518円／1GB※3 		216円／100MB
1080円／1GB 		500MBまで0円で100MBごとに＋108円、2～5GBは定額
通信制御 3日／366MB
(低速時のみ) 		3日／300MB
(低速時のみ) 		条件非公表
カウント
フリー 		LINE、Twitter、Facebook、Instagram
(月270円) 		対応ゲーム、AbemaTV、Twitter、Facebookなど
(月540円)
公衆Wi-Fi × × ×
最低利用期間 1年 なし 1年
契約解除料 9720円 3240円
(SIM削除手数料) 		1万2960円～0円(利用期間で減額) 5400円
転出手数料 3240円 2160円 3240円 2160円
その他プラン
など 		月1GB：1360円、
月5GB：2062円など 		月20GB：5184円など 月2GB：1512円、1GBごとに月216円アップ
　 DTI SIM
音声プラン 		イオンモバイル
音声プラン 		エックスモバイル ＋3GB b-mobile S 990 JUST FIT SIM
3GB ネットつかい放題 2GB 6GB
通信網 Xi／FOMA Xi／FOMA or
au 4G LTE（VoLTE） 		Xi／FOMA Xi／FOMA or ソフトバンク
高速通信
通信量 		月3GB 無制限 月2GB 月6GB 月3.5GB 月1GB
～15GB
制限時の
通信速度 		200kbps 200kbps 200kbps 200kbps
月額料金 1609円 3132円 1490円 2138円 2354円 1069円～
通話定額 885円
(1回10分まで) 		918円(1回10分まで)、1620円(かけ放題／050番号) 1944円
(かけ放題) 		540円
(1回5分まで)
初期費用 3665円 3240円 5400円 3240円
SIMサイズ 標準、microSIM、nanoSIM 標準、microSIM、nanoSIM 標準
microSIM
nanoSIM 		nanoSIM
制限解除
オプション 		410円
／500MB
648円
／1GB 		518円／1GB 1GBごとに10GBまで月540円、15GBまで月378円加算
通信制御 3日
／2GB 		約1～3GB
／1～2日 		3日／366MB
(低速時のみ) 		3日／
360MB
(低速時)
カウント
フリー 		―(YouTube、Twitter対応の別プランあり)
公衆Wi-Fi × × × ×
最低利用期間 1年 なし 1年 5ヵ月
契約解除料 1万584円 なし 1万800円 8640円
転出手数料 5400円 6ヵ月以内は8640円、
以降は3240円 		3564円 3240円
その他プラン
など 		月1GB：1296円、
月5GB：2073円など 		月4GB：1706円、
月12GB：3542円など 		月500MB：
1058円など 		　
　 UQ mobile ぴったりプランS mineo デュアルタイプ Y!mobile
auプラン 3GB ドコモプラン3GB スマホプランS スマホプランM スマホプランL
通信網 au 4G LTE Xi／FOMA ソフトバンク 4G／3G
高速通信
通信量 		月2GB ※4 月3GB 月3GB 月2GB ※4 月6GB ※4 月14GB ※4
制限時の
通信速度 		300kbps 200kbps 128kbps
月額料金 2138円
3218円※2 		1630円 1728円 2138円
3218円※2 		3218円
4298円※2 		5378円
6458円※2
通話定額 1回5分までかけ放題 918円
(1回10分まで) 		1回10分まで
＋1080円で時間制限なし
初期費用 3240円 3678円 3665円 3240円
SIMサイズ 標準
microSIM
nanoSIM 		標準、microSIM、
nanoSIM 		microSIM、nanoSIM
制限解除
オプション 		216円
／100MB
540円
／500MB 		162円／100MB 540円／500MB
通信制御 3日／
6GB 		3日／
6GB
カウント
フリー
公衆Wi-Fi ×
最低利用期間 2年 なし 2年
契約解除料 1万260円 なし 1万260円
転出手数料 3240円 1年以内は1万2420円、
以降は2160円 		6ヵ月以内は6480円、
以降は3240円
その他プラン
など 		＋1080円で月6GB 6GB：
2365円など 		6GB：
2462円など 		新規／MNP加入時はスマホプランSは最大税抜9600円、LとMは最大税抜1万4400円割引

※1：12～13時、18～19時は最大300kbps
※2：新規加入時は最大12ヵ月間、1080円割引
※3：518円／1GBの追加チャージのみ、購入当月のみの利用で繰り越し不可(他は3ヵ月後の末日まで利用可能)。繰り越し可能な1GBのチャージは1188円
※4：26ヵ月目以降は通信量は半分になる


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