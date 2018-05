10kgの鉄アレイケースも うんこ漢字ドリルiPhone Xケース販売開始 文● まぶかはっと/ASCII

ソフトバンク コマース&サービスは5月18日、「SoftBank SELECTION(ソフトバンクセレクション)」が、2017年11月にブランド設立10周年を迎えたことを記念して、iPhoneケース「うんこ漢字ドリル うんこ先生ケース for iPhone X(以下、うんこ先生ケース)」と、鉄アレイ型のiPhoneケース「10kg ウルトラスーパーマッチョケース for iPhone X(以下、マッチョケース)」を発売した。価格はうんこ先生ケースが2952円で、マッチョケースが1万800円。

うんこ先生ケースは、「うんこ漢字ドリル」に登場する「うんこ先生」をデザインしたiPhoneケース。漢字検定1級レベルの難読漢字を使用し、SoftBank SELECTIONオリジナルの例文を収録した「ミニうんこ漢字ドリル10年生」(全3種類のうち一つ)が付属する。ミニうんこ漢字ドリル10年生はケースの内側に収納できるようになっている。一部店舗を除くSoftBank SELECTION取扱店および、SoftBank SELECTION オンラインショップから購入できる。

マッチョケースは「世界最重量」を目指した10kgのiPhoneケースで、正しいトレーニングフォームを動画などで確認しながらトレーニングができるという。装着面の角度にもこだわり、トレーニング中はもちろん、机などに置いた際でも画面が見やすい約25度の傾斜角度を採用している。10個限定で、SoftBank SELECTION オンラインショップのみで販売している。

同日から「ビッグうんこ先生ケース for iPhone X プレゼントキャンペーン」も開催。うんこ先生ケース購入者のうち、当たり券が入っていた15人と、SoftBank SELECTION公式Twitterアカウントをフォローして、5月17日から6月17日までに対象のツイートをリツイートした人の中から抽選で85人に、「ビッグうんこ先生ケース for iPhone X」をプレゼントする。ビッグうんこ先生ケース for iPhone Xは、高さ約158mm、幅約182mm、重さは約1.3kg。

