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【ドコモ夏スマホ】Xperia、Galaxy、AQUOSにファーウェイのハイエンド機も参戦！ ― 第7回

ドコモ2018夏スマホ

縦長画面で日常系機能全部入りのdocomo withスマホ「LG style L-03K」

2018年05月16日 12時00分更新

文● 南田ゴウ／ASCII編集部

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　NTTドコモが6月下旬に発売予定のLG Electronics製スマホ「LG style L-03K」は、「docomo with」対応スマホでは初となる画面比率18：9の5.5型縦長ディスプレーを採用。おサイフ、ワンセグ、防水・防塵など、普段使い系機能をフルに搭載する。

　docomo with対応機ではこちらも最大となるメモリー4GB/ストレージ64GBを搭載し、ディスプレー解像度もフルHD超えと末永く使えるスペックだ。一括での支払い価格は4万176円。

ドコモ「LG style L-03K」ブルー

　カメラ機能も豊富で背面の指紋センサーに加えて顔認識でのロック解除も可能。ハイレゾ再生にも対応している。

ブラック

　カラバリはブルーとブラック、ホワイトの3色。

ホワイト
ドコモ「LG style L-03K」の主なスペック
メーカー LG Electronics
ディスプレー 5.5型液晶（18：9）
画面解像度 1080×2160
サイズ 約69×144×8.7mm
重量 約146g
CPU Snapdragon 450 1.8GHz
（オクタコア）
内蔵メモリー 4GB
内蔵ストレージ 64GB
外部ストレージ microSDXC（最大400GB）
OS Android 8.1
最大通信速度 下り最大262.5Mbps
VoLTE
カメラ画素数 リア：1620万画素（F値1.9）
／イン：800万画素（F値1.9）
バッテリー容量 2890mAh
FeliCa／NFC ○／○
ワンセグ／フルセグ ○／×
防水／防塵 IPX5,8／IP6X
生体認証 ○（指紋）
USB端子 Type-C
連続待受時間（LTE／3G） 未定
連続通話時間（LTE／3G） 未定
カラバリ Blue、Black、White
発売時期 6月下旬

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