【ドコモ夏スマホ】Xperia、Galaxy、AQUOSにファーウェイのハイエンド機も参戦！ ― 第7回
ドコモ2018夏スマホ
縦長画面で日常系機能全部入りのdocomo withスマホ「LG style L-03K」
2018年05月16日 12時00分更新
NTTドコモが6月下旬に発売予定のLG Electronics製スマホ「LG style L-03K」は、「docomo with」対応スマホでは初となる画面比率18：9の5.5型縦長ディスプレーを採用。おサイフ、ワンセグ、防水・防塵など、普段使い系機能をフルに搭載する。
docomo with対応機ではこちらも最大となるメモリー4GB/ストレージ64GBを搭載し、ディスプレー解像度もフルHD超えと末永く使えるスペックだ。一括での支払い価格は4万176円。
|ドコモ「LG style L-03K」ブルー
カメラ機能も豊富で背面の指紋センサーに加えて顔認識でのロック解除も可能。ハイレゾ再生にも対応している。
|ブラック
カラバリはブルーとブラック、ホワイトの3色。
|ホワイト
|ドコモ「LG style L-03K」の主なスペック
|メーカー
|LG Electronics
|ディスプレー
|5.5型液晶（18：9）
|画面解像度
|1080×2160
|サイズ
|約69×144×8.7mm
|重量
|約146g
|CPU
|Snapdragon 450 1.8GHz
（オクタコア）
|内蔵メモリー
|4GB
|内蔵ストレージ
|64GB
|外部ストレージ
|microSDXC（最大400GB）
|OS
|Android 8.1
|最大通信速度
|下り最大262.5Mbps
|VoLTE
|○
|カメラ画素数
|リア：1620万画素（F値1.9）
／イン：800万画素（F値1.9）
|バッテリー容量
|2890mAh
|FeliCa／NFC
|○／○
|ワンセグ／フルセグ
|○／×
|防水／防塵
|IPX5,8／IP6X
|生体認証
|○（指紋）
|USB端子
|Type-C
|連続待受時間（LTE／3G）
|未定
|連続通話時間（LTE／3G）
|未定
|カラバリ
|Blue、Black、White
|発売時期
|6月下旬