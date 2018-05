ドスパラは5月14日、ドスパラ札幌店で、第二次世界大戦時の車両を使って戦車戦ができるオンラインゲーム「World of Tanks」の店頭イベント「World of Tanks トレーニングキャンプ 2018 in Sapporo~ゲームシステム修学のススメ~」を開催すると発表。開催日時は6月16日の13時00分~18時00分(入場開始は12時30分~)。

Wargaming 運営チームのSAMO_WGJ氏、チーム「CarenTiger」のリーダーであるAki00v氏が来場し、ゲームシステムの解説などを中心にWorld of Tanksの楽しみ方を紹介する。初心者や中級者はもちろんのこと、上級者にとっても有益な情報が満載だという。

「World of Tanks トレーニングキャンプ 2018 in Sapporo~ゲームシステム修学のススメ~」概要 開催日時:6月16日 13時00分~18時00分(入場開始12時30分~)

開催場所:ドスパラ札幌店 5F特設イベント会場

(〒060-0807 北海道札幌市北区北7条西5-8-2 札幌井須ビル)



ツイートする

カテゴリートップへ

この記事の編集者は以下の記事をオススメしています