モバイル版「PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS」、5月16日にサービス開始

PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS日本上陸 ©2018 PUBG Corporation. All Rights Reserved.

PUBGは5月11日、モバイル版の「PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS」を5月16日にサービス開始すると発表した。

PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDSは最大100人のプレイヤーが、マップ内にある装備などを駆使して最後の1人になるまで生き抜くバトルロイヤルゲーム。モバイル版は2018年3月以降、100ヵ国以上でダウンロード数ランキング１位を記録しているという。

事前登録は5月15日まで。事前登録数100万登録達成時には「謎の物資」の第4弾としてスペシャルなアイテムも用意 ©2018 PUBG Corporation. All Rights Reserved.

モバイル環境に最適化されたインゲームシステムをはじめとしたトレーニングモードも用意。ClassicモードのほかArcadeモードも加わっている。

サービス開始は5月16日の午前中。これにあわせ、4月25日より受け付けていた事前登録および関連キャンペーンは5月15日23時59分に終了する。対応機種はiOS（iPhone、iPad）およびAndroid。基本プレイ料金は無料（アプリ内課金あり）。

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