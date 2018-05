春のヘッドフォン祭2018などで参考出展されていた、FiiOブランドのポータブルオーディオ製品。一部の機種の発売時期と価格が決まった。Q5やAM3Bについては4月26日の記事で紹介済み。

Q5

USB DAC内蔵ポータブルヘッドホンアンプ「Q5」、4.4mm5極バランス出力端子搭載のアンプモジュール「AM3B」、デジタルオーディオプレーヤー「X7 Mark II」のAM3B同梱バージョンで、発売時期は2018年5月中旬。

AM3B

価格はオープンプライスだが、店頭での販売価格は「Q5 with AM3A」が4万8000円前後(税抜)、「Q5 with AM3B」が5万円前後(税抜)、「AM3B」が1万4000円前後(税抜)、「X7 Mark II with AM3B」が8万5000円前後(税抜)。

A7 Mark II with AM3B

Q5およびX7 Mark IIについてはAM3A(2.5mm4極)同梱モデルおよびAM3B(4.4mm5極)同梱モデルの2種類を併売する。

