動画＋静止画のデュアルカメラに、ノッチ付きIGZO液晶の「AQUOS R2」がソフトバンクから

ソフトバンクが6月上旬以降に発売予定のシャープ製スマホ「AQUOS R2」は、画面比率19:9と縦長の6型WQHD＋（1440×3040ドット）倍速IGZO液晶を搭載するフラグシップモデル。リアカメラはデュアルレンズに進化し、静止画用の約2260万画素と動画専用の約1630万画素の組み合わせ。新規および機種変での2年契約時の実質負担額は4万5120円。

デュアルレンズカメラは動画と静止画の同時撮影が可能。「AIライブシャッター」により、動画撮影時に被写体のベストショット静止画を自動撮影可能だ。インカメラも約1630万画素と高精細。

アスペクト比19:9の6型倍速IGZO液晶ディスプレーは「AQUOS R compact」と同じく画面上部に切り欠きがあるノッチタイプとなり、従来モデル「AQUOS R」の5.3型から画面サイズは拡大したものの、横幅は74mmとコンパクトさを維持。サウンド面ではスマホでは初となるDolby Vision、Dolby Atmos両方に対応する。

プレミアムブラック

SoCはSnapdragon 845（2.6GHz＋1.7GHz、オクタコア）で、メモリー4GB/ストレージ64GB。下り最大速度は774Mbps。バッテリー容量は3130mAh。カラバリはローズレッドとプレミアムブラック、プラチナホワイトの3色。

プラチナホワイト

ソフトバンク「AQUOS R2」の主なスペック メーカー シャープ ディスプレー 6型液晶 画面解像度 1440×3040ドット サイズ 約74×156×9.0mm 重量 約181g CPU Snapdragon 845 2.6GHz＋1.7GHz

（オクタコア） 内蔵メモリー 4GB 内蔵ストレージ 64GB 外部ストレージ microSDXC（最大400GB） OS Android 8.0 最大通信速度 下り最大774Mbps 無線LAN IEEE802.11ac（2.4／5GHz対応） カメラ画素数 リア：2260万画素（静止画、F値1.9）

＋1630万画素（動画、F値2.4）

／イン：1630万画素 バッテリー容量 3130mAh FeliCa／NFC ○／○ 防水／防塵 IPX5,8／IP6X 生体認証 ○（指紋） USB端子 Type-C 連続待受時間（LTE／3G） 約585時間／約685時間 連続通話時間（LTE／3G） 約1830分／約1710分 カラバリ ローズレッド、プレミアムブラック、プラチナホワイト 発売時期 6月上旬以降

ツイートする

カテゴリートップへ

この記事の編集者は以下の記事をオススメしています