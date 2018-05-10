動画＋静止画のデュアルカメラに、ノッチ付きIGZO液晶の「AQUOS R2」がソフトバンクから

ソフトバンクが6月上旬以降に発売予定のシャープ製スマホ「AQUOS R2」は、画面比率19:9と縦長の6型WQHD＋（1440×3040ドット）倍速IGZO液晶を搭載するフラグシップモデル。リアカメラはデュアルレンズに進化し、静止画用の約2260万画素と動画専用の約1630万画素の組み合わせ。新規および機種変での2年契約時の実質負担額は4万5120円。
|ソフトバンクが5月18日から予約受付を開始するシャープ製スマホ「AQUOS R2」
デュアルレンズカメラは動画と静止画の同時撮影が可能。「AIライブシャッター」により、動画撮影時に被写体のベストショット静止画を自動撮影可能だ。インカメラも約1630万画素と高精細。
アスペクト比19:9の6型倍速IGZO液晶ディスプレーは「AQUOS R compact」と同じく画面上部に切り欠きがあるノッチタイプとなり、従来モデル「AQUOS R」の5.3型から画面サイズは拡大したものの、横幅は74mmとコンパクトさを維持。サウンド面ではスマホでは初となるDolby Vision、Dolby Atmos両方に対応する。
|プレミアムブラック
SoCはSnapdragon 845（2.6GHz＋1.7GHz、オクタコア）で、メモリー4GB/ストレージ64GB。下り最大速度は774Mbps。バッテリー容量は3130mAh。カラバリはローズレッドとプレミアムブラック、プラチナホワイトの3色。
|プラチナホワイト
|ソフトバンク「AQUOS R2」の主なスペック
|メーカー
|シャープ
|ディスプレー
|6型液晶
|画面解像度
|1440×3040ドット
|サイズ
|約74×156×9.0mm
|重量
|約181g
|CPU
|Snapdragon 845 2.6GHz＋1.7GHz
（オクタコア）
|内蔵メモリー
|4GB
|内蔵ストレージ
|64GB
|外部ストレージ
|microSDXC（最大400GB）
|OS
|Android 8.0
|最大通信速度
|下り最大774Mbps
|無線LAN
|IEEE802.11ac（2.4／5GHz対応）
|カメラ画素数
|リア：2260万画素（静止画、F値1.9）
＋1630万画素（動画、F値2.4）
／イン：1630万画素
|バッテリー容量
|3130mAh
|FeliCa／NFC
|○／○
|防水／防塵
|IPX5,8／IP6X
|生体認証
|○（指紋）
|USB端子
|Type-C
|連続待受時間（LTE／3G）
|約585時間／約685時間
|連続通話時間（LTE／3G）
|約1830分／約1710分
|カラバリ
|ローズレッド、プレミアムブラック、プラチナホワイト
|発売時期
|6月上旬以降