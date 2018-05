モンハンワールドのロード時間が約1.7倍高速に！PS4 ProをFireCudaにしたら快適に

PlayStation 4(PS4)とPlayStation 4 Pro(PS4 Pro)の内蔵HDDの容量は最大で1TB。1TBと聞くと、十分だと思う人もいるかと思うが、PS4の場合たとえパッケージを買ってもソフトのインストールは行なわれるため、どんどん内蔵ストレージの容量は削られていく。

さらに、アップデートによりデータが肥大化したり、ゲームのプレイ動画を録画、スクリーンショットを保存していと、すぐに容量不足に陥ることになる。

そこで、オススメしたいのがHDDよりも高速なSeagateのSSHD「FireCuda」だ。FireCuda「ST2000LX001」は容量2TB。PS4最大の倍容量となり、実売価格1万5000円前後とコスパも良く、サイズがPS4&PS4 Pro用のHDDと同じく2.5インチなため、換装に最適な製品となっている。

SSHDは、SSDなどで使用されている高速SLC NANDフラッシュメモリーをキャッシュとして使用することで、使用頻度の高いファイルをキャッシュに保存。キャッシュにアクセスする頻度が高まれば、そのぶん読み込み速度が速くなるわけだ。

またSeagateは、自己学習型ソフトウェア・アルゴリズム「Adaptive Memory技術」により、データの使用を動的に監視。どのデータをキャッシュにコピーするべきかを判断し、効果的に処理速度が速くなるよう調整しているという。

そのため、ゲームごとに効果的なシーンが異なり、ゲームによっては効果が薄い場合もある。そこで、PS4 Proを使用し、ゲームを変えて標準のHDDとの速度の違いを、定期的にチェックしていこうと思う。

PS4 ProとPS4の換装方法の詳細は、関連記事を参照して欲しい。

「モンスターハンター:ワールド」で実測

ゲームロード時間は約1.7倍速い!

第1回目の検証は、世界中で人気を博したカプコンの「モンスターハンター:ワールド」で計測。メイン画面からソフトを起動し、最初のタイトル画面が現れる時間と、キャラクターを選んでゲームを開始するまでの時間を計測した。

プレイするまでのロード時間が19秒も短縮

モンスターハンター:ワールドでは、ゲームがプレイできるまでの時間も大幅に改善。約19秒差は、はっきりと体感できるほどの違い。毎日コツコツプレイするハンターであれば、載せ替えて損はないだろう。

今後も人気、話題のゲームを中心に標準HDDとの比較を計測していきたい。1秒でも早くゲームプレイを行ないたい、ちょっとでもゲームプレイ環境を快適にしたいという人は注目して欲しい。

