PCでも使えてUSB A to Cアダプターも同梱 ロジテック、PCレスで使えるLightningカードリーダー2機種 文● 天野透/ASCII

シェア

ツイートする 一覧







ロジテックは4月26日、iPhone・iPad向けメモリーカードリーダ「LMR-MB16WH」「LMR-MB15SV」を発表した。発売日は4月下旬で、価格はLMR-MB16WHが1万1502円、LMR-MB15SVが1万5346円。

「Made for iPhone」「Made for iPod」「Made for iPad」取得製品で、Lightningコネクターを搭載。無料の専用アプリ「EXtorageLink」と併せて、PCレスでSDカードの写真・音楽・動画といったデータを直接やり取りできる。LMR-MB16WHはmicroSDスロット、LMR-MB15SVはSDとmicroSDの各スロットを搭載するほか、いずれもmicroUSBポートからPCへの接続が可能。パッケージにはUSB A to Cアダプターが付属する。

LMR-MB16WHのサイズはおよそ幅31.4×奥行き26×高さ8.6mm、重量はおよそ7.1g。LMR-MB15SVのサイズはおよそ幅39.4×奥行き37×高さ8.3mm、重量はおよそ14g。

ツイートする

カテゴリートップへ

この記事の編集者は以下の記事をオススメしています