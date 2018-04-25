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機種ごとにパーツを再選定して音の基本性能も追求

ヤマハ、ネットワーク機能をさらに強化したAVレシーバー「RX‐V585／RX‐V485」

2018年04月25日 18時00分更新

文● 行正和義　編集●ASCII

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「RX-V585」

　ヤマハは4月25日、ネットワーク周辺機能を充実させるとともに音の基本性能を追求したAVレシーバー「RX-V585」（7.1chモデル）および「RX-V485」（5.1chモデル）を発表した。5月下旬に発売する。

　両モデルとも、DSD 11.2MHzやWAV／AIFF 192kHz／32bitをサポート。高品位音楽配信サービス「Deezer HiFi」への対応、5GHz帯／2.4GHz帯対応のWi-Fiの搭載、Bluetooth 4.2規格準拠したAAC対応Bluetoothオーディオ受信など、ネットワーク周辺機能の充実がなされている。

　7.1chのRX-V585には3次元サラウンドフォーマットのDolby AtmosおよびDTS：Xに対応したデコーダーも搭載し、独自の音場創生技術「シネマDSP」や部屋の音響特性に合わせて音場・音質を自動調整する視聴環境最適化システム「YPAO」なども装備。

「RX-V485」

　音質面としては、パーツの追加・再選定を含む専用チューニングを機種ごとに実施し、より高度な音の基本性能を追求したという。映像関連ではDolby VisionやHybrid Log-GammaなどのHDR映像伝送、BT.2020規格、HDCP 2.2、4K／60p映像信号に対応した4入力／1出力の端子を装備する。価格は、RX‐V585が7万8840円、RX‐V485が6万6960円。

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