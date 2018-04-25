4月28日にPUBG自作ゲーミングPCイベントを秋葉原で開催

インテルは4月28日、秋葉原で「PUBG自作ゲーミングPCイベント」を開催する。場所は「e-sports SQUARE AKIHABARA」で、12時30分から18時00分までを予定している。
有名ストリーマーチーム「DeToNator」をゲストに迎え、来場者と一緒に「PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS」におすすめの自作ゲーミングPCでゲームをプレイをする企画や、DeToNatorのYamatoN氏が初めてPC自作に挑戦する企画、マザーボードのメーカーを招いてインテルのチップセットを搭載したマザーボードを紹介する企画などを予定している。タイムスケジュールは以下のとおり。
・12時45分〜13時00分：「オープニング」
・13時00分〜14時00分：「DeToNatorとPUBGプレイ! 第1弾〜PUBGをカスタムマッチで、DeToNatorとプレイしよう!〜」
・14時15分〜15時15分：「PUBGがうまいだけじゃダメ! ゲーマーはじめてPC自作」（MC：週刊アスキー編集部 ジサトライッペイ、加藤勝明氏 出演：DeToNator YamatoN氏、DeToNator Siorin氏、インテル 渥美和彦氏）
・15時30分〜16時30分：「インテル300シリーズ・チップセット搭載マザーボード メーカープレゼント大会」（MC：週刊アスキー編集部 ジサトライッペイ 出演者：ASRook、ASUA、MSI、GIGABYTE）
・17時00分〜18時00分：「DeToNatorとPUBプレイ! 第2弾〜PUBGをカスタムマッチで、DeToNatorとプレイしよう!〜」
また会場内には、PCショップおすすめの自作ゲーミングPCキットを使用した「PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS」の試遊台コーナーも設置。近隣の対象PCショップ間をめぐると豪華賞品があたるSNS連動企画や、対象製品を購入すると参加できる豪華景品があたる抽選会も実施する。詳細はイベントページを見てほしい。
PUBG自作ゲーミングPCイベント
・日時：4月28日 12時30分～18時00分（予定）
・場所：「e-sports SQUARE AKIHABARA」
（東京都千代田区外神田3-2-12 Box'R AKIBAビル2F）