PlayStation 4向けレースゲーム「Gravel」、「TT ISLE OF MAN：Ride on the Edge」発売

オーイズミ・アミュージオは4月19日、PlayStation 4向けオフロードレースタイトル「Gravel(グラベル)」と、マン島TTレースを再現したレースタイトル「TT ISLE OF MAN(マン島 TT レース):Ride on the Edge(以下、マン島TTレース)」を発売した。価格はGravelが8618円で、マン島TTレースが7538円。

Gravelは、オフロードレースをテーマにしたレースゲームで、「GRAVEL チャンネル」という架空のテレビ番組に出演し、番組が紹介する名レーサーに挑戦するという内容。

製作にはゲームエンジン「Unreal Engine 4」を使用し、登場する車やさまざまな地形とレースコースは、美しいグラフィックで表現しているという。

1970年代から現代までのオフロード車を70種類収録。それぞれ異なる特徴を持っており、地形によってカーブしやすいラリーカーや、頑丈で当たりに強いアメリカントラックなどのラリーカーを使用できるという。

マン島TTレースは、毎年イギリスのマン島で開催されているオートバイの公道レース。1907年から続いている伝統的なレースで、コースは首都ダグラスから60キロ以上にも及ぶ公道を走行するという。そのレースを題材にし、2016年と2017年シーズンの公式選手やコースを収録している。

レース中に見える風景や観客の歓声、ヘルメット内に響く風の音も細かく再現し、マン島TTレースを本格的に体験できるという。2017年大会に登場した20人以上のライダーと、40種類のバイクやサイドカーを収録している。

製品概要は以下のとおり。

Gravel

対象機種:PlayStation 4(PlayStation 4 Pro 対応)

ジャンル:オフロードレーシング

プレイ人数:1人(オフライン)、2~8 人(オンライン)

CERO:A

TT ISLE OF MAN(マン島 TT レース):Ride on the Edge

対象機種:PlayStation 4(PlayStation 4 Pro 対応)

ジャンル:モータースポーツレーシング

プレイ人数:1~8人(オフライン)、2~8人(オンライン)

CERO:A

Gravel © 2018. Published and Developed by Milestone S.r.l. All rights reserved. Unreal, Unreal Engine, the circle-U logo and the Powered by Unreal Engine logo are trade-marks or registered trademarks of Epic Games, Inc. in the United States and elsewhere. Licensed and published in Japan by Oizumi Amuzio Inc.

TT Isle of Man © 2018 published by Bigben Interactive S.A. and developed by Kylotonn Racing Games. All rights reserved. Licensed and published in Japan by Oizumi Amuzio Inc.

