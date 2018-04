PS4『シティーズ：スカイライン』これがプロの仕事。荒廃したつばさシティに奇跡が！

スパイク・チュンソフトより発売中のPS4用ソフト『シティーズ:スカイライン PlayStation 4 Edition』の動画企画第2弾を公開しました。

前回、つばさ市長とゴローのポンコツコンビで都市開発を進めたところ、赤字と苦情で街は大混乱。人がまともに住めない状態のまま終了しました。

でも今回はご安心ください。敏腕の経営コンサルタントが、つばさシティを復興してくれるとのこと! そのやり方や確認するべきポイントなど、市長の皆さん必見の内容です。

PS4『シティーズ:スカイライン』

つばさシティが奇跡の復興!ゴロータウンも便乗

⇒PS4『シティーズ:スカイライン』の覚えておきたい8つのコツ

『シティーズ:スカイライン PlayStation 4 Edition』とは

Steamで人気の都市開発シミュレーションゲーム『Cities: Skylines』を日本語ローカライズし、PS4のコントローラ操作に最適化した作品です。市長となったプレイヤーは道路や線路を自在に敷設し、人々が暮らす居住区や職場となる商業区といった区画を指定しながら、思い思いの街を作っていきます。

街づくりをしていく過程では、市民1人ひとりの生活を追ったり、特定条件を満たして新たな施設を解放したりする楽しみもあります。

(C) 2015‐2018 and published by Paradox Interactive AB, CITIES: SKYLINES and PARADOX INTERACTIVE are trademarks and/or registered trademarks of Paradox Interactive AB in Europe, the U.S., and other countries. Developed by Colossal Order Ltd. Adapted for PlayStation4 by Tantalus Media Pty Ltd. All other trademarks, logos and copyrights are property of their respective owners.

▼『シティーズ:スカイライン PlayStation 4 Premium Edition』

■メーカー:スパイク・チュンソフト

■対応機種:PS4

■ジャンル:SLG

■発売日:2018年4月12日

■希望小売価格:10,000円+税

▼『シティーズ:スカイライン PlayStation 4 Edition』

▼『シティーズ:スカイライン PlayStation 4 Edition(ダウンロード版)』

