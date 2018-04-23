キャリアのミドル機「MONO」「Qua phone」「Android One」の速度比較

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主要キャリアのスマホでありながら、一括2～3万円台で購入できるキャリアのお手頃スマホ、「MONO」「Qua phone」「Android One」の最新モデル3機種を比較中。今回はスピードチェック。ベンチマーク、文字入力、通信速度といったテストで比較する。

MONO Qua phone QZ Android One S3

3機種とも400番台のSnapdragonに、CAも非対応

スペックは典型的なミドルだが、実際に使ってどう？

キャリアのミドルクラスの端末、ドコモ「MONO MO-01K」、au「Qua phone QZ」、ソフトバンク「Android One S3」を取り上げて、比較している本連載。初回のスペック＆料金比較では、auピタットプランをうまく使うことで2年間のトータルコストが最安のQua phone QZをリードとした。

今回はスピードチェック。決してハイスペックとは言えない3機種だが、果たしてサクサク使えるのかテストしていこう。

ドコモ「MONO

MO-01K」 au「Qua phone QZ」 ソフトバンク

「Android One S3」 メーカー ZTE 京セラ シャープ 本体サイズ 約69×142

×8.9mm 約72×145

×8.7mm 約71×144

×8.5mm 重量 約153g 約136g 約143g 画面サイズ 5型 5型 5型 画面解像度 720×1280ドット 1080×1920ドット 1080×1920ドット OS Android 7.1.2 Android 8.0 Android 8.0 CPU 1.4GHz＋1.1GHz

（8コア） 1.4GHz＋1.1GHz

（8コア） 1.4GHz＋1.1GHz

（8コア） ROM／RAM 32GB／3GB 32GB／3GB 32GB／3GB メモリーカード microSDXC

（256GB） microSDXC

（256GB） microSDXC

（256GB） 国内4G対応バンド 1/3/19/21 1/3/18/26/41 1/3/8/41 キャリアアグリゲーション × × × VoLTE ○ ○ ○ 連続通話時間 630分（LTE） 960分（LTE） 1310分（LTE） 無線LAN IEEE802.11n

（2.4GHz対応） IEEE802.11ac

（2.4／5GHz対応） IEEE802.11n

（2.4GHz対応） カメラ画素数 1320万画素 1300万画素 1310万画素 インカメラ 500万画素 500万画素 500万画素 防水／防塵 IPX57／IP6X IPX58／IP5X IPX58／IP6X ワンセグ × × × フルセグ × × × おサイフケータイ × × × NFC × × × Bluetooth 4.2 4.2 4.2 MHL（HDMI） × × × キャスト × ○ ○ SIM形状 nanoSIM nanoSIM nanoSIM バッテリー容量 2800mAh 2600mAh 2700mAh Qi × × × 生体認証 × × × USB端子 microUSB Type-C Type-C カラバリ White、Gray Black チョコミント、カシスピンク、シトラスレモン、インディゴ ネイビーブラック、ホワイト、ピンク

スペックを見て気になるのが、ネットワーク面でキャリアアグリケーション（CA）に非対応な点。最近のハイエンドスマホでは下りの通信速度が最大700Mbpsを超えるが、今回の3機種では下り最大150Mbpsに112.5Mbpsとやや見劣りする。実測値ではどうなるだろうか。

一方でハイスペックスマホよりも有利な点は、画面サイズが5型と比較的コンパクトな点。片手操作はしやすそうだ。

それではまずはベンチマークテストから。

ベンチマークはCPUが同スペックだけに大差なし

最初にベンチマークアプリの「AnTuTu」と「3Dmark」を使用してスコアを見ていく。各機種で3回ずつ計測し、トータルスコアをはじめ各スコアの最高値を掲載した。

（最高値） MONO Qua Phone QZ Android One S3 AnTuTu 58100 58978 56989 3D 26999 28095 27066 UX 9677 9103 9089 CPU 15716 17404 16877 RAM 5722 4401 4084

これまでテストしたスマホとは、AnTuTuのバージョンも異なることから単純には比較できないが、5万8000あたりとハイエンド機とは明白に数値が異なる。

MONO Qua phone QZ Android One S3

3機種ともSnapdragon 435または430ということで基本的には大きな差はない。トップはQua phone QZで、CPUとUXのスコアも高い。続くのがMONOで、Android One S3は若干離されての3位。

続く3Dmarkのスコアでは、MONOがややリード。各スコアは僅差だが、2位Qua phone QZ、3位Android One S3という順番。ベンチマークアプリの結果ではMONOとQua phone QZがトップ争い、Android One S3は僅差で3位という順番だが、大差はないと言える。

（最高値） MONO Qua Phone QZ Android One S3 トータルスコア 323 307 304 グラフィックス 267 254 253 フィジックス 1258 1164 1046

MONO Qua phone QZ Android One S3

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