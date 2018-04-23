最新端末を丸裸！ スマートフォン定点観測 ― 第206回
キャリアのミドル機「MONO」「Qua phone」「Android One」の速度比較
2018年04月23日 12時00分更新
主要キャリアのスマホでありながら、一括2～3万円台で購入できるキャリアのお手頃スマホ、「MONO」「Qua phone」「Android One」の最新モデル3機種を比較中。今回はスピードチェック。ベンチマーク、文字入力、通信速度といったテストで比較する。
|MONO
|Qua phone QZ
|Android One S3
3機種とも400番台のSnapdragonに、CAも非対応
スペックは典型的なミドルだが、実際に使ってどう？
キャリアのミドルクラスの端末、ドコモ「MONO MO-01K」、au「Qua phone QZ」、ソフトバンク「Android One S3」を取り上げて、比較している本連載。初回のスペック＆料金比較では、auピタットプランをうまく使うことで2年間のトータルコストが最安のQua phone QZをリードとした。
今回はスピードチェック。決してハイスペックとは言えない3機種だが、果たしてサクサク使えるのかテストしていこう。
|
ドコモ「MONO
MO-01K」
|au「Qua phone QZ」
|
ソフトバンク
「Android One S3」
|メーカー
|ZTE
|京セラ
|シャープ
|本体サイズ
|
約69×142
×8.9mm
|
約72×145
×8.7mm
|
約71×144
×8.5mm
|重量
|約153g
|約136g
|約143g
|画面サイズ
|5型
|5型
|5型
|画面解像度
|720×1280ドット
|1080×1920ドット
|1080×1920ドット
|OS
|Android 7.1.2
|Android 8.0
|Android 8.0
|CPU
|
1.4GHz＋1.1GHz
（8コア）
|
1.4GHz＋1.1GHz
（8コア）
|
1.4GHz＋1.1GHz
（8コア）
|ROM／RAM
|32GB／3GB
|32GB／3GB
|32GB／3GB
|メモリーカード
|
microSDXC
（256GB）
|
microSDXC
（256GB）
|
microSDXC
（256GB）
|国内4G対応バンド
|1/3/19/21
|1/3/18/26/41
|1/3/8/41
|キャリアアグリゲーション
|×
|×
|×
|VoLTE
|○
|○
|○
|連続通話時間
|630分（LTE）
|960分（LTE）
|1310分（LTE）
|無線LAN
|
IEEE802.11n
（2.4GHz対応）
|
IEEE802.11ac
（2.4／5GHz対応）
|
IEEE802.11n
（2.4GHz対応）
|カメラ画素数
|1320万画素
|1300万画素
|1310万画素
|インカメラ
|500万画素
|500万画素
|500万画素
|防水／防塵
|IPX57／IP6X
|IPX58／IP5X
|IPX58／IP6X
|ワンセグ
|×
|×
|×
|フルセグ
|×
|×
|×
|おサイフケータイ
|×
|×
|×
|NFC
|×
|×
|×
|Bluetooth
|4.2
|4.2
|4.2
|MHL（HDMI）
|×
|×
|×
|キャスト
|×
|○
|○
|SIM形状
|nanoSIM
|nanoSIM
|nanoSIM
|バッテリー容量
|2800mAh
|2600mAh
|2700mAh
|Qi
|×
|×
|×
|生体認証
|×
|×
|×
|USB端子
|microUSB
|Type-C
|Type-C
|カラバリ
|White、Gray Black
|チョコミント、カシスピンク、シトラスレモン、インディゴ
|ネイビーブラック、ホワイト、ピンク
スペックを見て気になるのが、ネットワーク面でキャリアアグリケーション（CA）に非対応な点。最近のハイエンドスマホでは下りの通信速度が最大700Mbpsを超えるが、今回の3機種では下り最大150Mbpsに112.5Mbpsとやや見劣りする。実測値ではどうなるだろうか。
一方でハイスペックスマホよりも有利な点は、画面サイズが5型と比較的コンパクトな点。片手操作はしやすそうだ。
それではまずはベンチマークテストから。
ベンチマークはCPUが同スペックだけに大差なし
最初にベンチマークアプリの「AnTuTu」と「3Dmark」を使用してスコアを見ていく。各機種で3回ずつ計測し、トータルスコアをはじめ各スコアの最高値を掲載した。
|（最高値）
|MONO
|Qua Phone QZ
|Android One S3
|AnTuTu
|58100
|58978
|56989
|3D
|26999
|28095
|27066
|UX
|9677
|9103
|9089
|CPU
|15716
|17404
|16877
|RAM
|5722
|4401
|4084
これまでテストしたスマホとは、AnTuTuのバージョンも異なることから単純には比較できないが、5万8000あたりとハイエンド機とは明白に数値が異なる。
|MONO
|Qua phone QZ
|Android One S3
3機種ともSnapdragon 435または430ということで基本的には大きな差はない。トップはQua phone QZで、CPUとUXのスコアも高い。続くのがMONOで、Android One S3は若干離されての3位。
続く3Dmarkのスコアでは、MONOがややリード。各スコアは僅差だが、2位Qua phone QZ、3位Android One S3という順番。ベンチマークアプリの結果ではMONOとQua phone QZがトップ争い、Android One S3は僅差で3位という順番だが、大差はないと言える。
|（最高値）
|MONO
|Qua Phone QZ
|Android One S3
|トータルスコア
|323
|307
|304
|グラフィックス
|267
|254
|253
|フィジックス
|1258
|1164
|1046
|MONO
|Qua phone QZ
|Android One S3
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