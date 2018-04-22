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格安SIM＆格安スマホの料金と最新動向まとめ第175回

【格安スマホまとめ】ファーウェイ「P10/P10 Plus」、ASUS「ZenFone 3/4」がほぼ同時にAndroid 8.0へ

2018年04月22日 15時00分更新

文● オカモト／ASCII編集部

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　格安SIM、格安スマホ関連の1週間の動きをまとめてお届けしている本連載。先週はファーウェイとASUSのフラグシップ機が、同日にAndroid 8.0へのバージョンアップを開始したのが話題になった。

昨年のファーウェイのフラグシップ機「HUAWEI P10」もAndroid 8.0に

製品だけでなくサポートでもライバル!?
ファーウェイとASUSがAndroid 8.0にアップ

　国内のSIMフリースマホ市場において、人気トップクラスのファーウェイとASUS。ハイエンドからミドルクラスまで充実したラインアップなど、製品面ではもちろんのこと、ともにリアル店舗のサポート拠点を持つなど、サービス面でも競争が行なわれている。

　となると、ソフトウェアのアップデートもユーザーからチェックされるポイント。そんな中、両社のフラグシップ機が同日に、Android 8.0へのバージョンアップを開始した。

　まずファーウェイは、昨年のフラグシップ機である「HUAWEI P10」「HUAWEI P10 Plus」をアップデート。独自UI「EMUI 8.0」も含まれており、すでにAndroid 8.0＋EMUI 8.0が採用されている「HUAWEI Mate 10 Pro」などと近い使い勝手になる。

　同社は「HUAWEI Mate 10 lite」「honor 9」「HUAWEI Mate 9」といった端末でも、すでにAndroid 8.0の先行テスター募集とバージョンアップの予告をしているので、順次正式提供されるものと考えられる。

　一方のASUSは「ZenFone 3（5.2型／5.5型）」「ZenFone 4」「ZenFone 4 Pro」に対して、アップデートを行なっている。こちらは2016年の看板モデルであるZenFone 3にもいち早く適用されたのがうれしいところ。

ZenFone 4 Pro

　SIMフリースマホ選びのチェックポイントとして、OSのバージョンアップは今後さらに重要視されそうだ。

月1000円前後の人気格安データ通信サービス（税込）
（音声通話付きのSIMは前回分をクリック

　 OCN モバイル ONE BIGLOBEモバイル 3ギガプラン タイプD IIJmio／BIC SIM
ミニマムスタートプラン 		楽天モバイル データSIM 3.1GBプラン
110MB/日
コース 		3GB/月
コース 		タイプD タイプA
通信網 Xi／FOMA au 4G LTE
（VoLTE） 		Xi／FOMA
高速通信
通信量 		1日110MB 月3GB 月3GB 月3GB 月3GB 月3.1GB
制限時の
通信速度 		200kbps 200kbps 200kbps 200kbps 200kbps
月額料金 972円 1188円 972円 972円 972円 972円
初期費用 3665円 3665円 3665円 3678円 3665円
SIMサイズ 標準、microSIM、
nanoSIM 		標準
microSIM
nanoSIM 		標準
microSIM
nanoSIM 		標準
microSIM
nanoSIM 		標準
microSIM
nanoSIM
制限解除
オプション 		540円
／1日
（当日中） 		540円
／500MB 		324円
／100MB 		216円
／100MB 		216円
／100MB 		324円
／100MB
通信制御 3日／
366MB
（低速時） 		3日／
6GB
（高速時）
3日／
366MB
（低速時）
カウント
フリー 		自社クラウドサービス、音楽配信サービス等 ＋月1058円でYouTubeなど
SMS
オプション
（129円）
（129円）
（151円）
（標準）
（129円）
公衆Wi-Fi 有料 ×（BIC SIMは○） ×
最低利用期間 なし なし 2ヵ月 2ヵ月 なし
　 LINEモバイル U-
mobile
データ専用 ダブルフィックス 		DMM
mobile
データSIMプラン 3GB 		DTI SIM 3GBデータプラン ニフティ
NifMo
3GBプラン
LINEフリー コミュニケーションフリー 3GB
通信網 Xi／FOMA
高速通信
通信量 		月1GB 月3GB 月1／3GB 月3GB 月3GB 月3GB
制限時の
通信速度 		200kbps 200kbps 200kbps 200kbps 200kbps
月額料金 540円 1198円 734円
～972円 		918円 907円 972円
初期費用 3672円 3665円 3665円 3665円 3240円
SIMサイズ 標準、microSIM、
nanoSIM 		標準
microSIM
nanoSIM 		標準
microSIM
nanoSIM 		標準
microSIM
nanoSIM 		標準
microSIM
nanoSIM
制限解除
オプション 		540円／500MB
1080円／1GB
3240円／3GB 		324円
／100MB
540円
／500MB
864円
／1GB 		216円
／100MB
664円
／500MB
518円
／1GB※1 		410円
／500MB
648円
／1GB 		972円
／500MB
通信制御 条件非公表 条件
非公表 		3日／
366MB
（低速時） 		3日／
2GB 		1日／
650MB
カウント
フリー 		LINE LINE、Twitter、Facebook、Instagram 主要SNS
(月270円) 		別プランあり
SMS
オプション
（129円）
（標準）
（162円）
（162円）
（162円）
（162円）
公衆Wi-Fi 月216円 × ×
最低利用期間 なし なし 1ヵ月 なし なし
　 nuroモバイル イオンモバイル データプラン 4GB mineo
シングルタイプ 3GB 		UQ mobile データ高速プラン
3GB
プラン 		0 SIM ドコモ
プラン 		au
プラン
通信網 Xi／FOMA Xi／FOMA
au 4G LTE 		Xi／FOMA au 4G LTE
高速通信
通信量 		月3GB 月500MB
～5GB 		月4GB 月3GB 月3GB 月3GB
制限時の
通信速度 		200kbps 200kbps 200kbps 200kbps 200kbps 200kbps
月額料金 972円 0～1728円 1058円 972円 972円 1058円
初期費用 3665円 3665円 3240円 3678円 3665円 3240円
SIMサイズ 標準
microSIM
nanoSIM 		標準
microSIM
nanoSIM 		標準
microSIM
nanoSIM 		標準
microSIM
nanoSIM 		標準
microSIM
nanoSIM 		標準
microSIM
nanoSIM
制限解除
オプション 		432円
／100MB
648円
／500MB
1080円
／1GB
 500MBまで0円で100MBごとに＋108円、2～5GBは定額 518円
／1GB 		162円／100MB 216円
／100MB
540円
／500MB
通信制御 条件非公表 条件非公表 3日／
366MB
（低速時） 		3日／
6GB 		3日／
6GB
カウント
フリー
SMS
オプション
（162円）
（162円）
（151円）
（129円）
（標準）
（標準）
公衆Wi-Fi × × × × ×
最低利用期間 なし なし なし なし なし なし

月1500～2000円台の人気格安データ通信サービス
（すべて税込）

　 OCN モバイル ONE IIJmio／BIC SIM
ライトスタートプラン 		BIGLOBEモバイル
170MB/日
コース 		6GB/月
コース 		タイプD タイプA 6ギガ
プラン 		12ギガ
プラン
通信網 Xi／FOMA au 4G LTE
（VoLTE） 		Xi／FOMA or
au 4G LTE（VoLTE）
高速通信
通信量 		1日
170MB 		月6GB 月6GB 月6GB 月6GB 月12GB
制限時の
通信速度 		200kbps 200kbps 200kbps 200kbps
月額料金 1490円 1566円 1641.6円 1641.6円 1566円 2916円
初期費用 3665円 3665円 3678円 3665円
SIMサイズ 標準、microSIM、
nanoSIM 		標準
microSIM
nanoSIM 		標準
microSIM
nanoSIM 		標準、microSIM、
nanoSIM
制限解除
オプション 		540円
／1日
（当日中） 		540円
／500MB 		216円
／100MB 		216円
／100MB 		324円／100MB
通信制御 3日／
366MB
（低速時） 		3日／
6GB
（高速時） 3日／
366MB
（低速時）
カウント
フリー 		自社クラウドサービス、音楽配信サービス等 ＋月1058円でYouTube、AbemaTVなど
SMS
オプション 		○（129円）
（151円）
（標準） 		○（129円）
au網はSMS付きのみ
公衆Wi-Fi ×（BIC SIMは○）
最低利用期間 なし 2ヵ月 2ヵ月 なし
　 b-mobile 楽天モバイル データSIM 5GBプラン U-mobile
MAX
データ専用 		U-mobile
データ専用
5GB 		LinksMate
5GB
b-mobile
S 190
PadSIM 		おかわりSIM
通信網 ソフトバンク 3G/4G Xi／FOMA
高速通信
通信量 		月100MB
～10GB 		月1～5GB 月5GB 月25GB 月5GB 月5GB
制限時の
通信速度 		200kbps 200kbps 200kbps 200kbps 200kbps
月額料金 205～
3985円 		540～
1620円 		1566円 2570円 1598円 1620円
初期費用 3240円 3240円 3665円 3665円 3672円
SIMサイズ microSIM
nanoSIM 		標準
microSIM
nanoSIM 		標準
microSIM
nanoSIM 		標準、microSIM
nanoSIM 		標準
microSIM
nanoSIM
制限解除
オプション 		100MBまで205円、1GBまで583円、1GBごとに＋378円 1GBまで540円、1GBごとに＋270円 324円
／100MB 		324円
／100MB
540円
／500MB
864円
／1GB 		216円
／100MB
1080円
／1GB
通信制御 3日／
360MB
（低速時） 		3日／
360MB
（低速時） 		条件非公表 3日／
300MB
（低速時）
カウント
フリー 		対応ゲーム、SNSなど
(月540円)
SMS
オプション 		×
（140円）
（129円）
（162円）
（標準）
公衆Wi-Fi × × × ×
最低利用期間 なし なし なし なし なし（SIM削除に3240円）
　 DMM mobile
データSIMプラン 		DTI SIM
ネットつかい放題プラン 		イオンモバイル データ8GBプラン mineo シングルタイプ 6GB
5GB 8GB ドコモ
プラン 		au
プラン
通信網 Xi／FOMA Xi／FOMA
au 4G LTE 		Xi／FOMA au
4G LTE
高速通信
通信量 		月5GB 月8GB 無制限 月8GB 月6GB 月6GB
制限時の
通信速度 		200kbps 200kbps 200kbps 200kbps
月額料金 1306円 2138円 2376円 2138円 1706円 1706円
初期費用 3665円 3665円 3240円 3665円 3678円
SIMサイズ 標準、microSIM
nanoSIM 		標準
microSIM
nanoSIM 		標準
microSIM
nanoSIM 		標準、microSIM
nanoSIM
制限解除
オプション 		216円／100MB
648円／500MB
518円／1GB※1 		518円
／1GB 		162円／100MB
通信制御 3日／366MB
（低速時） 		1～3GB
程度
／1～2日 		3日／
366MB
（低速時） 		なし 3日／
6GB
カウント
フリー 		LINE、Twitter、Facebook、Instagram
(月270円、年内無料) 		別プランあり
SMS
オプション 		○（162円）
（162円）
（151円）
（129円）
（標準）
公衆Wi-Fi × × × ×
最低利用期間 1ヵ月 なし なし なし なし

※1：518円／1GBの追加チャージのみ、購入当月のみの利用で繰り越し不可（他は3ヵ月後の末日まで利用可能）。繰り越し可能な1GBのチャージは1188円。


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