「アズールレーン」から7キャラが「World of Waships」に参戦

Wargamingが4月21日に発表したオンライン海戦ストラテジー「World of Warships」(WoWS)と人気スマホアプリ「アズールレーン」のコラボ内容は、アズールレーンから7キャラクターが艦長としてWoWSに参戦するもの。さらに2種類のコラボレーション記念旗やアズレンキャラをモチーフとした特別迷彩が登場する予定。

2種類のコラボレーション記念旗

「アズールレーン」にはWoWSからサン・ルイ、モナーク、ネプチューン、ローン、伊吹、出雲の6隻の計画艦がゲーム内にキャラクターとして登場することが決定した。

「World of Warchips × アズールレーン コラボレーション」の詳細についてはWoWS公式サイトで随時発表される。アズールレーンに実装されるコラボコンテンツの詳細は、アズールレーン公式Twitterで確認しよう。

